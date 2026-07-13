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Soccer Fans Gather To Watch USA v Belgium In The World Cup's Round Of 16 GameGetty Images News

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Angka-angka tidak pernah berbohong... Siapa yang memegang kunci untuk menjuarai Piala Dunia?

FEATURES
England vs Argentina
England
Argentina
World Cup
France vs Spain
France
Spain
L. Messi
K. Mbappe
L. Yamal
J. Bellingham
Inggris
Argentina
AS
Prancis
Spanyol
Mesir
Maroko
Aljazair
Arab Saudi
Yordania
Irak

Di antara kekuatan Prancis, ketangguhan Spanyol, serta kecerdikan Argentina dan Inggris

Hanya tinggal dua pertandingan lagi yang memisahkan tim nasional Argentina, Inggris, Prancis, dan Spanyol dari kejayaan, setelah mereka berhasil melewati semua rintangan dan memastikan tempat di empat besar Piala Dunia.

Seiring mendekatnya peluit akhir turnamen, perhatian para penggemar sepak bola tertuju pada dua pertandingan krusial yang akan menentukan siapa saja yang akan bertanding di final, sebelum diketahui tim mana yang akan naik ke podium juara dan mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola.

Meskipun keempat tim tersebut telah memainkan enam pertandingan hingga saat ini, perbandingan langsung di antara mereka memerlukan tingkat ketelitian tertentu, terutama karena Argentina telah menjalani waktu tambahan satu jam lebih lama daripada Prancis dan Spanyol, sementara Inggris bermain selama tiga puluh menit tambahan.

Oleh karena itu, mengandalkan rata-rata performa per 90 menit memberikan gambaran yang lebih adil mengenai level sebenarnya masing-masing tim, baik dari segi serangan, pertahanan, fisik, maupun taktik, demikian dilaporkan oleh Badan Penyiaran Inggris “BBC”.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Prancis memimpin dalam hal serangan meskipun Argentina unggul dalam jumlah gol

    Argentina mungkin tampak memiliki rekor serangan terbaik jika dilihat dari jumlah gol yang dicetak, setelah mencetak 17 gol, namun mereka bukanlah yang paling berbahaya jika angka-angka tersebut dianalisis lebih mendalam.

    Timnas Prancis justru membuktikan diri sebagai kekuatan serangan terbaik di turnamen ini dari segi rasio, setelah mencatatkan rata-rata gol tertinggi per 90 menit, sejajar dengan Spanyol dalam jumlah tembakan, dan meraih rasio Expected Goals (xG) tertinggi, yang mencerminkan kualitas peluang yang diciptakan serta kemampuannya yang konsisten dalam mengancam gawang lawan.

    Di sisi lain, Argentina menunjukkan efektivitas luar biasa di depan gawang, dengan berhasil mengubah 18% dari upaya mereka menjadi gol—rasio yang tinggi yang mencerminkan kualitas sentuhan akhir dan kemampuan besar dalam memanfaatkan peluang, yang merupakan salah satu kekuatan utama sang juara bertahan.

    Sedangkan Spanyol, menampilkan pola permainan yang sama sekali berbeda, di mana mereka menciptakan banyak peluang dan melepaskan 110 tembakan—jumlah yang sama dengan tembakan Prancis—namun hanya mampu mencetak 11 gol, dibandingkan dengan 16 gol yang dicetak Les Bleus. Selisih yang besar ini menunjukkan bahwa tim Spanyol relatif kurang efektif di depan gawang dibandingkan dengan jumlah peluang yang mereka ciptakan.

    Sedangkan untuk Inggris, angka-angka menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang paling sedikit menciptakan peluang di antara keempat tim tersebut, baik dari segi jumlah tembakan maupun kualitas peluang, namun mereka mengimbangi hal tersebut dengan efisiensi serangan yang mencolok, dengan mencetak lebih dari dua gol per pertandingan, memanfaatkan kualitas individu yang dimiliki para bintang mereka, terutama Jude Bellingham dan Harry Kane, yang menunjukkan performa luar biasa dalam menyelesaikan serangan.

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  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pertahanan Spanyol... Benteng terkuat di turnamen ini

    Jika serangan Prancis memang patut disegani, pertahanan Spanyol layak dipuji sebagai yang terbaik sejauh ini. Tim nasional Spanyol tidak kebobolan satu gol pun sepanjang turnamen hingga pertandingan perempat final melawan Belgia, yang berakhir dengan kemenangan mereka, sehingga menegaskan bahwa mereka memiliki sistem pertahanan yang sangat terorganisir dan disiplin.

    Meskipun Prancis hanya kebobolan dua gol dalam enam pertandingan, ketangguhan pertahanan Spanyol tampak lebih jelas, yang menjadikan pertandingan yang dinantikan antara kedua tim ini sebagai salah satu pertandingan paling menarik secara taktis di turnamen ini.

    Pertanyaan utama menjelang pertandingan ini adalah: apakah kekuatan serangan Prancis berhasil menembus pertahanan Spanyol, ataukah pasukan Luis de la Fuente akan terus mempertahankan dominasi pertahanan mereka?

    Sedangkan pertandingan kedua, yang mempertemukan Argentina dan Inggris, tampaknya akan lebih terbuka dari segi serangan, terutama karena pertahanan kedua tim belum menunjukkan performa setara dengan pertahanan Spanyol atau bahkan Prancis.

    Keduanya telah kebobolan enam gol hingga saat ini; data juga menunjukkan bahwa Inggris membiarkan lawan-lawannya menciptakan jumlah peluang terbanyak, sementara Argentina paling kurang berhasil dalam mencegah peluang-peluang tersebut berubah menjadi gol, yang mungkin akan membuat pertandingan ini penuh dengan ketegangan dan peluang mencetak gol.

  • FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELAFP

    Keunggulan fisik... Spanyol memimpin, sementara Argentina berada di posisi terbawah

    Angka-angka agregat mungkin menunjukkan bahwa Argentina adalah tim yang paling aktif bergerak, setelah menempuh jarak sebesar 706,5 kilometer, namun angka ini berkaitan langsung dengan fakta bahwa mereka bermain lebih lama di babak tambahan dibandingkan para pesaingnya.

    Namun, ketika jarak yang ditempuh dihitung berdasarkan rata-rata per 90 menit, gambaran tersebut berubah sepenuhnya; Argentina justru menjadi tim yang paling sedikit berlari di antara keempat tim tersebut, serta memiliki rata-rata sprint terendah, yang berarti lawan-lawannya unggul secara fisik selama waktu pertandingan reguler.

    Hal ini juga tercermin dalam gaya menekan mereka; Argentina dianggap paling kurang agresif dalam merebut bola di sepertiga lapangan serang, sementara lebih mengandalkan organisasi pertahanan, menunggu, lalu melancarkan serangan cepat.

    Sebaliknya, Spanyol menampilkan diri sebagai tim yang paling aktif dan dinamis, setelah memimpin dalam hal tingkat lari, sprint, dan tekanan tinggi, yang mencerminkan filosofi Luis de la Fuente yang berfokus pada penguasaan bola dan merebut kembali bola dengan cepat setelah kehilangannya.

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  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Penguasaan bola dan umpan... ciri khas Spanyol yang sesungguhnya

    Tim nasional Spanyol terus menampilkan gaya permainan yang mengandalkan penguasaan penuh atas jalannya pertandingan, dengan rata-rata penguasaan bola mencapai 66%, yang merupakan angka tertinggi tidak hanya di antara keempat tim tersebut, tetapi juga di antara semua tim yang berpartisipasi di Piala Dunia.

    Timnas Spanyol juga berbagi rekor tingkat keberhasilan umpan terbaik bersama Argentina, dengan akurasi mencapai 90,4%, angka yang mencerminkan kualitas pembangunan serangan dari belakang dan kemampuan mempertahankan bola dalam waktu lama. Meskipun demikian, setiap tim memiliki gaya berbeda dalam memanfaatkan umpan-umpan tersebut.

    Argentina sangat mengandalkan umpan-umpan terobosan yang mematikan, di mana Lionel Messi memainkan peran utama. Kapten tim Tango ini telah memberikan umpan kepada rekan-rekannya dalam situasi yang berpotensi mencetak gol sebanyak 15 kali, angka tertinggi yang dicatat oleh pemain mana pun di turnamen ini hingga saat ini. Diperkirakan bahwa meminimalkan ancaman umpan-umpan tersebut akan menjadi salah satu kunci utama pertahanan Inggris jika ingin menghentikan sang juara bertahan.

  • FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP

    Umpan silang... Senjata paling mematikan Inggris

    Di sisi lain, Inggris memiliki keunggulan yang sama sekali berbeda dari para pesaingnya. Tim asuhan Thomas Tuchel ini merupakan yang terbaik di antara keempat tim dalam memanfaatkan umpan silang selama permainan terbuka, di mana para pemainnya berhasil mengirimkan umpan silang yang akurat kepada rekan setimnya sekali dalam setiap empat percobaan—sebuah rasio yang luar biasa yang mencerminkan kualitas pergerakan di dalam kotak penalti.

    Tidak mengherankan jika timnas Inggris memuncaki daftar tim dengan gol sundulan terbanyak, yakni empat gol, serta mencatatkan jumlah sundulan terbanyak selama turnamen ini dengan total 24 percobaan.

    Pentingnya senjata ini semakin meningkat mengingat Argentina memiliki tingkat keberhasilan terendah dalam duel udara di antara keempat tim yang tersisa, yang memberikan Inggris peluang nyata untuk memanfaatkan bola-bola tinggi dan menciptakan perbedaan di dalam kotak penalti.

    Timnas Inggris juga memimpin dalam tingkat keberhasilan duel satu lawan satu, meskipun dengan selisih tipis dari pesaingnya, yang memperkuat peluang mereka untuk menerapkan gaya permainan fisik selama pertandingan yang dinantikan ini.

  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Messi memimpin kreativitas... sementara Prancis mengandalkan kemampuan individu

    Meskipun Lionel Messi bukanlah pemain dengan dribel paling sukses di turnamen ini—hanya ada dua pemain yang berada di atasnya—ia tetap menjadi motor utama serangan Argentina, baik melalui kreativitasnya dalam membangun serangan, umpan-umpan kunci, maupun kemampuannya menembus barisan pertahanan lawan.

    Sebaliknya, tim nasional Argentina tidak terlalu mengandalkan dribel individu dari pemain-pemain lainnya, melainkan lebih memilih permainan tim dan pergerakan yang terorganisir.

    Sedangkan Prancis, lebih mengandalkan kemampuan individu yang luar biasa dari para bintangnya di sepertiga akhir lapangan, di mana kuartet penyerang mereka menjadi ancaman terbesar berkat kecepatan, keterampilan, dan kemampuan untuk melewati bek satu lawan satu.

    Oleh karena itu, barisan pertahanan Spanyol akan menghadapi ujian yang sangat berat, mengingat tekad Prancis untuk menggerakkan bola ke arah gawang melalui serangan individu dan serangan langsung.

    Pada akhirnya, angka-angka menunjukkan bahwa keempat tim ini mencapai semifinal dengan cara yang berbeda-beda; Prancis memiliki lini serang terkuat, Spanyol menonjol dengan sistem pertahanan terbaik dan gaya permainan yang paling menguasai bola, Inggris unggul dalam bola-bola udara dan duel fisik, sementara Argentina mengandalkan pengalaman, efektivitas, dan sentuhan penentu di saat-saat sulit.

    Dengan tingkat kemampuan yang berimbang dan beragamnya kekuatan masing-masing, segala kemungkinan tampaknya terbuka menjelang dua pertandingan semifinal ini, sehingga satu-satunya kenyataan yang pasti adalah bahwa Piala Dunia akan berakhir dengan cara yang luar biasa, dan tim yang mampu memanfaatkan kekuatan serta meminimalkan kesalahannya akan menjadi yang paling dekat untuk mencatatkan namanya dalam daftar juara dunia.

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