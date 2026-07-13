Hanya tinggal dua pertandingan lagi yang memisahkan tim nasional Argentina, Inggris, Prancis, dan Spanyol dari kejayaan, setelah mereka berhasil melewati semua rintangan dan memastikan tempat di empat besar Piala Dunia.

Seiring mendekatnya peluit akhir turnamen, perhatian para penggemar sepak bola tertuju pada dua pertandingan krusial yang akan menentukan siapa saja yang akan bertanding di final, sebelum diketahui tim mana yang akan naik ke podium juara dan mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola.

Meskipun keempat tim tersebut telah memainkan enam pertandingan hingga saat ini, perbandingan langsung di antara mereka memerlukan tingkat ketelitian tertentu, terutama karena Argentina telah menjalani waktu tambahan satu jam lebih lama daripada Prancis dan Spanyol, sementara Inggris bermain selama tiga puluh menit tambahan.

Oleh karena itu, mengandalkan rata-rata performa per 90 menit memberikan gambaran yang lebih adil mengenai level sebenarnya masing-masing tim, baik dari segi serangan, pertahanan, fisik, maupun taktik, demikian dilaporkan oleh Badan Penyiaran Inggris “BBC”.