Angka-angka tersebut jelas mendukungnya! Julian Nagelsmann harus membawa bintang BVB ini ke Piala Dunia 2026

Di usia 32 tahun, Matthias Ginter sedang menikmati masa kejayaannya yang kedua. Tetap dapat diandalkan seperti biasa, bek tengah ini mencatatkan musim yang luar biasa dan berperan besar dalam membawa SC Freiburg ke final Liga Europa serta memiliki peluang besar untuk kembali lolos ke kompetisi internasional.

Di antara pendukung terkemuka Ginter terkait partisipasinya di Piala Dunia adalah Lothar Matthäus, pemain dengan rekor penampilan terbanyak untuk tim nasional. Mantan bintang DFB Max Kruse juga baru-baru ini mengatakan bahwa Ginter "harus dipertimbangkan", sementara rekan setimnya Igor Matanovic menekankan: "Jika saya menjadi pelatih tim nasional, saya pasti akan membawanya. Kesuksesan tim berbicara sendiri dan dia memiliki andil besar di dalamnya."

Sebelum pertandingan internasional bulan Maret, Ginter mengaku menerima telepon dari Nagelsmann, namun saat itu ia harus menolaknya. Apakah hal ini akan berubah pada musim panas? "Sejauh yang saya dengar, hal itu belum final. Jadi, kita lihat saja nanti," kata Ginter sendiri.

Juara Dunia 2014, yang saat itu berusia 20 tahun dan tidak pernah diturunkan dalam turnamen, tentu saja pantas mendapatkan nominasi Piala Dunia berkat musim terbaik dalam kariernya. Namun, Nagelsmann belum pernah memanggilnya selama lebih dari dua setengah tahun masa jabatannya; pertandingan internasional terakhir dari total 51 penampilannya hingga saat ini dimainkan Ginter pada Juni 2023 di bawah asuhan Hansi Flick.

Meskipun faktor kejutan mungkin tinggi, peluang Ginter untuk masuk skuad Piala Dunia sebenarnya cukup kecil. Dengan pemain inti Jonathan Tah dan Nico Schlotterbeck serta alternatif mereka Antonio Rüdiger dan Waldemar Anton, Nagelsmann tampaknya sudah memastikan empat tempat di lini belakang. Tersisa satu slot lagi sebagai bek tengah kelima, yang pada bulan Maret telah diisi oleh Malick Thiaw atas nominasi pelatih timnas. Keunggulan pemain berusia 24 tahun dari Newcastle United ini dibandingkan Ginter bukan hanya karena Nagelsmann telah memanggilnya tiga kali, tetapi juga karena usianya yang 24 tahun, delapan tahun lebih muda dari pemain asal Freiburg tersebut. Thiaw pun memiliki prospek masa depan yang lebih cerah, dan Nagelsmann mungkin akan membawanya ke AS untuk belajar demi persiapan tahun-tahun mendatang.

Sebuah peluang bagi Ginter mungkin terbuka jika Nagelsmann mempertimbangkannya sebagai cadangan untuk Joshua Kimmich di sisi kanan pertahanan. Bagaimanapun, secara teoritis Ginter juga dapat ditempatkan sebagai bek kanan, dan ia sudah beberapa kali bermain di posisi tersebut di tim nasional.