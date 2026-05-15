Goal.com
LiveTiket
Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Diterjemahkan oleh

Angka-angka tersebut jelas mendukungnya! Julian Nagelsmann harus membawa bintang BVB ini ke Piala Dunia 2026

World Cup
FEATURES
Germany vs Curacao
Germany
Germany vs Ivory Coast
Ecuador vs Germany
J. Nagelsmann
M. Beier
M. Ginter
S. El Mala
T. Lemperle
M. Mittelstaedt
F. Ouedraogo
Y. Bisseck
N. Tresoldi
A. Kade
M. Eggestein
R. Baku

Kamis depan, Pelatih Tim Nasional Jerman Julian Nagelsmann akan mengumumkan skuad Jerman untuk Piala Dunia 2026. Siapa saja yang mungkin secara mengejutkan masuk dalam daftar tersebut?

"Sebagian besar skuad tentu saja sudah terbentuk; ada 20 pemain yang sudah cukup pasti di benak saya, sedangkan untuk enam pemain lainnya, persaingannya masih sangat ketat di tahap akhir," kata Pelatih Tim Nasional Jerman Julian Nagelsmann pada awal Mei dalam sebuah panggilan informasi untuk anggota Klub Penggemar Tim Nasional. Saat itu, tinggal tepat dua minggu lagi hingga pengumuman resmi skuad Jerman untuk Piala Dunia pada 21 Mei.

Nagelsmann telah berulang kali menekankan bahwa skuad yang ia panggil untuk pertandingan uji coba melawan Swiss (4:3) dan Ghana (2:1) pada akhir Maret akan menjadi kerangka dasar skuad Piala Dunia. Namun, tentu saja beberapa pemain yang tidak ikut pada bulan Maret masih bisa berharap mendapatkan tiket ke Piala Dunia di AS, Meksiko, dan Kanada.

Siapa saja pemain-pemain tersebut, siapa yang tampil menonjol dalam perebutan tempat di skuad dalam beberapa pekan terakhir, dan nama-nama mana yang mungkin muncul secara mengejutkan dalam skuad DFB? SPOX telah menganalisisnya, termasuk penilaian terhadap faktor kejutan.

  • Germany v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Maximilian Beier (Borussia Dortmund) - Faktor kejutan: 2 dari 10

    Sama seperti rekan setimnya di BVB, Karim Adeyemi, Maximilian Beier juga tidak masuk dalam skuad Nagelsmann untuk pertandingan internasional bulan Maret. Sebagai gantinya, pelatih timnas Jerman itu memanggil Kevin Schade dari FC Brentford dan menekankan bahwa dari trio penyerang cepat yang ahli dalam serangan balik ini, ia hanya akan membawa satu, atau paling banyak dua orang ke Piala Dunia.

    "Salah satu dari tiga, mungkin dua, pada akhirnya akan terpilih. Namun, mereka semua memiliki peluang yang sama. Kevin hanya memiliki keuntungan untuk menunjukkan kemampuannya bersama kami saat ini. Namun, yang lain juga pernah memiliki keuntungan itu sebelumnya," jelas Nagelsmann, yang terakhir kali memanggil Beier untuk periode pemanggilan pada Oktober tahun lalu.

    Bagaimanapun, dalam beberapa pekan terakhir, Beier lah yang paling menonjol, sehingga Nagelsmann sebenarnya tidak bisa mengabaikannya. Terlebih lagi, dengan absennya Serge Gnabry dari Bayern Munich akibat cedera, satu tempat lagi di lini serang untuk Piala Dunia pun menjadi kosong.

    Beier telah menunjukkan performa yang konsisten di BVB selama berbulan-bulan, dan tampil sangat kuat di fase akhir musim ini di sayap kiri. Dengan 20 kontribusi gol langsung (sepuluh gol, sepuluh assist) di semua kompetisi, ia juga menjadi pencetak gol terbanyak dibandingkan pesaing langsungnya musim ini. Selain itu, ia bersinar di setiap detik pertandingan dengan semangat berlari dan dedikasi yang maksimal, bahkan saat bertahan. Sifat-sifat yang, seperti diketahui, sangat dihargai oleh Nagelsmann.

    • Iklan
  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-CELTA VIGOAFP

    Matthias Ginter (SC Freiburg) - Faktor kejutan: 9 dari 10

    Di usia 32 tahun, Matthias Ginter sedang menikmati masa kejayaannya yang kedua. Tetap dapat diandalkan seperti biasa, bek tengah ini mencatatkan musim yang luar biasa dan berperan besar dalam membawa SC Freiburg ke final Liga Europa serta memiliki peluang besar untuk kembali lolos ke kompetisi internasional.

    Di antara pendukung terkemuka Ginter terkait partisipasinya di Piala Dunia adalah Lothar Matthäus, pemain dengan rekor penampilan terbanyak untuk tim nasional. Mantan bintang DFB Max Kruse juga baru-baru ini mengatakan bahwa Ginter "harus dipertimbangkan", sementara rekan setimnya Igor Matanovic menekankan: "Jika saya menjadi pelatih tim nasional, saya pasti akan membawanya. Kesuksesan tim berbicara sendiri dan dia memiliki andil besar di dalamnya."

    Sebelum pertandingan internasional bulan Maret, Ginter mengaku menerima telepon dari Nagelsmann, namun saat itu ia harus menolaknya. Apakah hal ini akan berubah pada musim panas? "Sejauh yang saya dengar, hal itu belum final. Jadi, kita lihat saja nanti," kata Ginter sendiri.

    Juara Dunia 2014, yang saat itu berusia 20 tahun dan tidak pernah diturunkan dalam turnamen, tentu saja pantas mendapatkan nominasi Piala Dunia berkat musim terbaik dalam kariernya. Namun, Nagelsmann belum pernah memanggilnya selama lebih dari dua setengah tahun masa jabatannya; pertandingan internasional terakhir dari total 51 penampilannya hingga saat ini dimainkan Ginter pada Juni 2023 di bawah asuhan Hansi Flick.

    Meskipun faktor kejutan mungkin tinggi, peluang Ginter untuk masuk skuad Piala Dunia sebenarnya cukup kecil. Dengan pemain inti Jonathan Tah dan Nico Schlotterbeck serta alternatif mereka Antonio Rüdiger dan Waldemar Anton, Nagelsmann tampaknya sudah memastikan empat tempat di lini belakang. Tersisa satu slot lagi sebagai bek tengah kelima, yang pada bulan Maret telah diisi oleh Malick Thiaw atas nominasi pelatih timnas. Keunggulan pemain berusia 24 tahun dari Newcastle United ini dibandingkan Ginter bukan hanya karena Nagelsmann telah memanggilnya tiga kali, tetapi juga karena usianya yang 24 tahun, delapan tahun lebih muda dari pemain asal Freiburg tersebut. Thiaw pun memiliki prospek masa depan yang lebih cerah, dan Nagelsmann mungkin akan membawanya ke AS untuk belajar demi persiapan tahun-tahun mendatang.

    Sebuah peluang bagi Ginter mungkin terbuka jika Nagelsmann mempertimbangkannya sebagai cadangan untuk Joshua Kimmich di sisi kanan pertahanan. Bagaimanapun, secara teoritis Ginter juga dapat ditempatkan sebagai bek kanan, dan ia sudah beberapa kali bermain di posisi tersebut di tim nasional.

  • Germany v Italy - UEFA Nations League Quarterfinal Leg TwoGetty Images Sport

    Yann Bisseck (Inter Milan) - Faktor kejutan: 8 dari 10

    Bagi Yann Bisseck, yang berusia 25 tahun, usia dan prospek masa depan yang lebih cerah di timnas Jerman menjadi keunggulannya dibandingkan Ginter. Meskipun demikian, Nagelsmann kemungkinan besar akan memilih antara Thiaw dan Ginter untuk posisi bek tengah nomor 5.

    Meskipun sebelumnya tampil konsisten selama beberapa bulan di klubnya, Inter Milan, Bisseck tidak masuk dalam skuad untuk pertandingan internasional bulan Maret. Setelah itu, cedera otot membuatnya absen selama tiga minggu, namun kembalinya ke lapangan pada akhir April dengan mencetak gol saat Inter imbang 2-2 melawan Torino cukup menggembirakan. Sebagai pemain inti di klub juara Italia, Bisseck tentu berhak berharap untuk juga memainkan peran di tim nasional.

    Namun, ia tidak lagi dipanggil ke tim DFB sejak nominasi pertamanya pada Maret 2025, saat ia melakukan debut internasionalnya melawan Italia. Oleh karena itu, pemanggilan Bisseck ke Piala Dunia akan sangat mengejutkan, terutama karena hal itu cenderung tidak mungkin terjadi meskipun ia menunjukkan perkembangan yang kuat.

  • Greece U21 v Germany U21 - UEFA U21 EURO QualifierGetty Images Sport

    Said El Mala (1. FC Köln) - Faktor kejutan: 6 dari 10

    Ketika Nagelsmann pertama kali memanggil Said El Mala pada November tahun lalu, namun kemudian mengirimnya ke tim U-21 sesuai rencana setelah pertandingan pertama dari dua laga kualifikasi Piala Dunia, pelatih timnas Jerman itu menekankan: "Dia harus memperbaiki kelemahannya agar bisa menjadi pemain inti di Köln."

    Yang dimaksud dengan kelemahan tersebut terutama adalah permainan bertahan El Mala yang terkadang tidak dapat diandalkan, yang merupakan salah satu alasan mengapa pemain serang berbakat ini belum banyak tampil sebagai starter di FC hingga saat itu. Kini, El Mala telah memenuhi tuntutan Nagelsmann yang diajukan hampir setengah tahun lalu: Pemain berusia 19 tahun ini telah menjadi andalan klub selama berminggu-minggu—sejak kepergian Lukas Kwasniok—dan tampil dalam susunan pemain inti Bundesliga sembilan kali berturut-turut.

    Selain itu, El Mala juga menunjukkan performa yang bagus, terus-menerus mengancam, dan telah mengumpulkan tujuh poin (lima gol, dua assist) sejak akhir Februari. Jadi, El Mala punya alasan kuat untuk tetap mengejar tiket ke Piala Dunia, meski dia absen pada bulan Maret. Namun, persaingan di lini serang tampaknya terlalu ketat, meskipun Serge Gnabry absen dari Piala Dunia. Leroy Sane, Lennart Karl, dan juga Chris Führich yang dinominasikan pada Maret tampaknya berada di atas El Mala dalam peringkat pemain sayap; hal yang sama kemungkinan juga berlaku untuk Maxi Beier yang belakangan tampil sangat kuat di BVB. Apakah masih ada tempat untuk El Mala, juga bergantung pada seberapa kuat Nagelsmann merencanakan susunan pemain di posisi lain.

    El Mala pantas mendapatkan tempat di skuad Piala Dunia. Dan dengan gaya bermainnya yang berani dan segar, pemain asal Köln ini pasti akan memberikan kontribusi positif bagi skuad Jerman, terutama sebagai opsi dari bangku cadangan dalam duel-duel ketat yang dapat membalikkan keadaan dalam pertandingan yang macet.

  • Assan Ouedraogo Germany 2025Getty Images

    Assan Ouedraogo (RB Leipzig) - Faktor kejutan: 5 dari 10

    Seandainya Assan Ouedraogo tidak harus absen hampir sepanjang waktu akibat cedera dari akhir November hingga akhir Maret, talenta gelandang RB Leipzig ini mungkin bukanlah kandidat yang mengejutkan, melainkan pemain yang cukup berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia.

    Lagipula, sebelum mengalami cedera pertamanya dari dua cedera yang dialaminya, Ouedraogo sedang dalam jalur yang tepat untuk menjadi pemain yang berpengaruh di musim Bundesliga ini. Di RB, juara dunia dan Eropa U-17 tahun 2023 ini telah berhasil mendapatkan tempat di starting line-up pada musim gugur, dan menampilkan performa yang kuat satu demi satu. Setelah Nadiem Amiri harus absen karena cedera, Ouedraogo kemudian dipanggil oleh Nagelsmann pada November untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Luksemburg (2-0) dan Slovakia (6-0). Dalam pertandingan krusial melawan Slovakia, pemain berusia 20 tahun ini melakukan debutnya dan mencetak gol internasional pertamanya tak lama setelah masuk sebagai pemain pengganti.

    Ouedraogo membawa euforia tersebut ke klubnya, dan beberapa hari kemudian membawa Leipzig meraih kemenangan 2-0 atas Werder Bremen, termasuk mencetak gol indah. Namun, dalam pertandingan tersebut, pemain muda ini mengalami cedera lutut, harus absen selama hampir dua bulan, dan kembali cedera saat comeback-nya pada pertengahan Januari. Oleh karena itu, Ouedraogo tidak masuk dalam skuad untuk pertandingan internasional bulan Maret, dan baru siap bermain kembali pada awal April.

    Di RB, ia secara bertahap dimasukkan ke dalam skuad, dan kembali masuk starting eleven dalam tiga dari empat pertandingan terakhir. Apakah ia masih bisa mengejar kereta Piala Dunia? Bagaimanapun, Nagelsmann dianggap sebagai penggemar berat Ouedraogo, yang dapat memberikan dorongan penting bagi lini tengah Jerman dengan perpaduan teknik kelas satu dan dinamika yang tinggi.

    Tidak diragukan lagi bahwa mantan pemain Schalke ini, yang tipenya mirip dengan Felix Nmecha, pada dasarnya layak masuk dalam skuad Piala Dunia. Masih ada variabel yang perlu diklarifikasi, yaitu berapa banyak tempat yang akan diberikan Nagelsmann di lini tengah. Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka, Pascal Groß, dan Nmecha—asalkan ia tidak mengalami kemunduran fisik setelah cedera—seharusnya sudah memastikan tempat mereka. Di belakang mereka, Nagelsmann menominasikan Anton Stach pada bulan Maret dan setelah Nmecha absen, Angelo Stiller juga masuk ke dalam skuad. Apakah Nagelsmann akan menempatkan Ouedraogo, yang selain bisa bermain sebagai gelandang nomor enam dan delapan juga bisa sebagai gelandang nomor sepuluh, di depan salah satu dari keduanya, masih harus ditunggu.

  • Germany v Northern Ireland - UEFA Under21 EURO QualifierGetty Images Sport

    Nicolo Tresoldi (Club Brugge) - Faktor kejutan: 9 dari 10

    Niclas Füllkrug telah tersingkir akibat performa yang terus-menerus menurun di West Ham dan Milan, Tim Kleindienst hampir melewatkan seluruh musim karena cedera, sementara Jonathan Burkardt belum benar-benar menunjukkan performa yang memadai dalam beberapa bulan terakhir untuk kembali ke tim nasional Jerman. Jika Julian Nagelsmann memutuskan untuk membawa pemain keempat untuk posisi penyerang tengah selain Deniz Undav, Nick Woltemade, dan Kai Havertz yang hampir pasti lolos ke Piala Dunia, Nicolo Tresoldi akan menjadi pilihan utama.

    Pemain timnas U-21 Jerman ini menjalani musim yang gemilang bersama Club Brugge di Belgia, bahkan telah membuktikan kualitasnya sebagai pencetak gol di Liga Champions, seperti saat mencetak gol melawan FC Barcelona atau Atletico Madrid. Saat ini Tresoldi juga dalam performa terbaiknya, berpotensi menjadi juara Belgia bersama Brugge, dan mencetak gol pembuka yang krusial dalam kemenangan 2-0 atas St. Truiden akhir pekan lalu.

    Tentu saja, pencalonan Tresoldi ke Piala Dunia akan sangat mengejutkan, mengingat musim lalu ia masih bermain di divisi dua bersama Hannover dan Nagelsmann belum pernah memanggilnya. Selain itu, ada opsi menarik lainnya yang dimiliki pemain berusia 21 tahun ini untuk karier timnas seniornya: Sebagai anak seorang pria Italia yang lahir dan besar di Italia, Tresoldi juga bisa bermain sebagai penyerang untuk Squadra Azzurra. Dan karena ibunya berasal dari Argentina, sang penyerang juga memenuhi syarat untuk bermain bagi juara dunia saat ini.

    Di sisi lain, nominasi Piala Dunia bisa menjadi alasan bagi Tresoldi untuk berkomitmen pada Jerman di masa depan. Dan mungkin menjadi opsi penyerang tengah yang andal bagi tim DFB selama bertahun-tahun.


  • Greece U21 v Germany U21 - UEFA U21 EURO QualifierGetty Images Sport

    Anton Kade (FC Augsburg) - Faktor kejutan: 10 dari 10

    Jika Julian Nagelsmann bertanya kepada mantan asisten pelatihnya, Sandro Wagner, tentang pemain-pemain yang sekilas tidak terlalu menonjol namun layak direkomendasikan, mantan pelatih Augsburg itu mungkin akan teringat pada Anton Kade. Wagner mendatangkan pemain serang tersebut dari FC Basel ke FC Augsburg musim panas lalu dan sangat terkesan. Dia mengaku "sangat terkejut bahwa kami bisa mendapatkan pemain seperti itu, karena dia memiliki banyak kemampuan," kata Wagner setelah merekrut Kade, sambil bertanya-tanya mengapa tidak ada klub yang lebih ambisius yang berusaha merekrut pemain timnas U-21 Jerman tersebut.

    Dari segi faktor kejutan, Kade tentu setara dengan David Odonkor di Piala Dunia 2006, artinya: Tak ada yang menduganya. Pemain berusia 22 tahun ini, yang pada usia 18 tahun sudah beberapa kali merasakan atmosfer Bundesliga bersama klub mudanya Hertha BSC, telah menunjukkan potensi besarnya dalam musim penuh pertamanya di kasta tertinggi sepak bola Jerman. Dalam beberapa pekan terakhir, Kade menjadi faktor penting dalam performa gemilang Augsburg di akhir musim, terus memukau dengan kecepatannya, dan juga membuktikan ancaman golnya. Gol Kade saat imbang 1-1 melawan Frankfurt pada akhir April dan dua golnya saat menang 3-1 di Bremen pada awal Mei menjadi bukti nyata.

    Selain kualitasnya di lapangan, Kade, demikian puji Wagner, sangat bersemangat belajar, pemain tim yang baik, serta matang dan rendah hati. Atribut-atribut tersebut mengindikasikan bahwa ia dapat memenuhi peran sebagai penantang yang sedang belajar—yang mungkin jarang mendapat waktu bermain—di Piala Dunia dengan memuaskan Nagelsmann sepenuhnya.

    Di sisi lain, Kade memiliki masalah bahwa pelatih tim nasional belum mengenalnya secara pribadi dan karenanya tidak dapat menilai sendiri bagaimana pemain Augsburg ini akan cocok dengan struktur timnya. Pada Said El Mala misalnya, Nagelsmann sudah bisa menilai hal itu dengan lebih baik.

  • Germany v Portugal - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

    Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) - Faktor kejutan: 7 dari 10

    Bagi Maximilian Mittelstädt, situasinya sudah jelas: David Raum sudah dipastikan masuk skuad Piala Dunia, sedangkan untuk posisi bek kiri kedua, Nagelsmann akan memilih antara Nathaniel Brown atau Mittelstädt.

    Trennya jelas mengarah ke Brown dari Frankfurt, yang baru-baru ini tiga kali berturut-turut dipilih daripada Mittelstädt dan telah menunjukkan perkembangan lebih lanjut di klubnya meskipun Eintracht mengalami kesulitan musim ini.

    Mittelstädt, yang sebelumnya - antara lain pada fase grup Euro 2024 di kandang sendiri - sempat menjadi pemain inti di posisi bek kiri, belum pernah dipanggil lagi sejak September. Dalam kekalahan pahit 0-2 di Slovakia pada laga pembuka kualifikasi Piala Dunia, pemain asal Stuttgart ini terakhir kali bermain untuk timnas Jerman dan masih menjadi salah satu yang terbaik dalam pertandingan yang berantakan itu. Namun, hingga saat ini ia belum kembali dipanggil untuk pertandingan internasional.

    Penampilan Mittelstadt di VfB memang tetap konsisten bagus musim ini, dan bersama tim Swabia itu ia bermimpi lolos ke Liga Champions dan menjuarai Piala DFB. Namun, nominasi Piala Dunia tetap akan cukup mengejutkan, karena Nagelsmann tampaknya sudah terlalu mengandalkan Raum dan Brown di posisi bek kiri.


  • Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Ridle Baku (RB Leipzig) - Faktor kejutan: 3 dari 10

    Setelah absen selama empat tahun, Ridle Baku kembali dipanggil ke tim nasional Jerman pada Oktober 2025 untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Hal ini memang pantas, karena sejak pindah dari VfL Wolfsburg ke Leipzig pada awal 2025, ia kembali menjadi salah satu bek kanan terbaik di Bundesliga.

    Pelatih timnas Jerman, Nagelsmann, kemudian memberikan kesempatan bermain kepada Baku pada musim gugur, bahkan pada November saat menang 2-0 di Luksemburg, pemain Leipzig itu masuk dalam starting eleven. Ia membuktikan kepercayaan tersebut dengan sebuah assist, beberapa hari kemudian ia masuk sebagai pemain pengganti saat menang 6-0 atas Slovakia dan bahkan mencetak gol internasional keduanya.

    Meskipun demikian, Nagelsmann tidak membawa Baku ke laga uji coba pada akhir Maret; Josha Vagnoman dari Stuttgart justru mengambil peran sebagai cadangan untuk Joshua Kimmich di posisi bek kanan. "Tentu saja agak mengecewakan tidak ikut dalam laga internasional terakhir. Tapi tidak ada gunanya berkecil hati. Saya hanya ingin terus berjuang, memperbaiki hal-hal yang masih bisa saya tingkatkan, dan membuat pelatih timnas kesulitan memilih," kata Baku pada pertengahan April seperti dilansir Bild, sambil menunjukkan rasa percaya diri: "Jika Anda menjadi pemain inti di sini, maka tidak banyak lagi yang bisa bersaing untuk posisi itu."

    Baku sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari Leipzig, dan berkontribusi pada performa apik tim Saxony di akhir musim dengan enam kemenangan dari tujuh pertandingan liga terakhir. Karena Vagnoman belakangan ini sering hanya duduk di bangku cadangan di VfB, Baku tampaknya memiliki keunggulan atas pesaing terberatnya saat ini dalam perebutan posisi sebagai cadangan Kimmich di bek kanan. Oleh karena itu, pencalonan pemain berusia 28 tahun ini ke Piala Dunia juga tidak akan terlalu mengejutkan. Asalkan Nagelsmann tidak mungkin mempertimbangkan Matthias Ginter sebagai alternatif di sisi pertahanan kanan.

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-CELTA VIGOAFP

    Maximilian Eggestein (SC Freiburg) - Faktor kejutan: 10 dari 10

    Bagi pelatih Freiburg, Julian Schuster, Maximilian Eggestein adalah sosok yang "tak tergantikan". Gelandang tengah ini telah bermain penuh dalam semua 33 pertandingan Bundesliga musim ini dan menjadi starter di hampir semua pertandingan di semua kompetisi - hanya pada leg pertama babak 16 besar Liga Europa di Genk, yang berakhir dengan kekalahan 0-1, Schuster tidak bisa mengandalkan Eggestein karena sang pemain harus menjalani skorsing akibat kartu merah.

    Tentu saja, menjadi pemain yang selalu tampil konsisten seperti ini belum tentu menjadi alasan untuk masuk dalam skuad Piala Dunia Jerman. Namun, Eggestein bermain dengan konsisten di level tinggi dan memiliki andil yang sangat besar dalam musim luar biasa Freiburg, sehingga Nagelsmann mungkin mempertimbangkan pemain berusia 29 tahun ini setidaknya di benaknya.

    Terlebih lagi, posisi cadangan di lini tengah belum final, dan misalnya Anton Stach yang dinominasikan pada Maret lalu merupakan kandidat yang masih diragukan, di mana peran tersebut juga bisa diambil alih oleh Eggestein. Sama seperti Stach, Eggestein pasti akan menerima peran sebagai pemain cadangan yang menantang, yang terutama bertugas memastikan level permainan tinggi dan semangat yang diperlukan terutama dalam latihan, tanpa mengeluh sedikit pun. Dan sama seperti rekan setimnya Ginter, Eggestein pada dasarnya sangat layak mendapatkan tempat di Piala Dunia.

    Namun, pencalonan mantan pemain Bremen ini ke Piala Dunia tentu akan sangat mengejutkan dan datang dari luar dugaan, karena Nagelsmann belum pernah mencalonkannya sebelumnya dan ia belum pernah bermain dalam pertandingan internasional. Pada Maret 2019, lebih dari tujuh tahun yang lalu, Eggestein dipanggil ke tim DFB untuk pertama dan satu-satunya kalinya oleh pelatih nasional saat itu, Joachim Löw. Namun, ia tidak diturunkan dalam pertandingan persahabatan melawan Serbia (1-1) dan pertandingan kualifikasi Euro melawan Belanda (3-2).

  • Tim DFB: Pertandingan-pertandingan berikutnya tim nasional Jerman


    Tanggal

    Pertandingan

    Kompetisi

    Minggu, 31 Mei (20.45)

    Jerman vs. Finlandia

    Pertandingan persahabatan

    Sabtu, 6 Juni (20.30)

    AS vs. Jerman

    Pertandingan persahabatan

    Minggu, 14 Juni (pukul 19.00)

    Jerman vs. Curacao

    Piala Dunia 2026

    Sabtu, 20 Juni (pukul 22.00)

    Jerman vs. Pantai Gading

    Piala Dunia 2026

    Kamis, 25 Juni (pukul 22.00)

    Ekuador vs. Jerman

    Piala Dunia 2026


Friendlies
Germany crest
Germany
GER
Finland crest
Finland
FIN