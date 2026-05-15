Angka-angka tersebut jelas mendukungnya! Julian Nagelsmann harus membawa bintang BVB ini ke Piala Dunia 2026

Seandainya Assan Ouedraogo tidak harus absen hampir sepanjang waktu akibat cedera dari akhir November hingga akhir Maret, talenta gelandang RB Leipzig ini mungkin bukanlah kandidat yang mengejutkan, melainkan pemain yang cukup berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia.
Lagipula, sebelum mengalami cedera pertamanya dari dua cedera yang dialaminya, Ouedraogo sedang dalam jalur yang tepat untuk menjadi pemain yang berpengaruh di musim Bundesliga ini. Di RB, juara dunia dan Eropa U-17 tahun 2023 ini telah berhasil mendapatkan tempat di starting line-up pada musim gugur, dan menampilkan performa yang kuat satu demi satu. Setelah Nadiem Amiri harus absen karena cedera, Ouedraogo kemudian dipanggil oleh Nagelsmann pada November untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Luksemburg (2-0) dan Slovakia (6-0). Dalam pertandingan krusial melawan Slovakia, pemain berusia 20 tahun ini melakukan debutnya dan mencetak gol internasional pertamanya tak lama setelah masuk sebagai pemain pengganti.
Ouedraogo membawa euforia tersebut ke klubnya, dan beberapa hari kemudian membawa Leipzig meraih kemenangan 2-0 atas Werder Bremen, termasuk mencetak gol indah. Namun, dalam pertandingan tersebut, pemain muda ini mengalami cedera lutut, harus absen selama hampir dua bulan, dan kembali cedera saat comeback-nya pada pertengahan Januari. Oleh karena itu, Ouedraogo tidak masuk dalam skuad untuk pertandingan internasional bulan Maret, dan baru siap bermain kembali pada awal April.
Di RB, ia secara bertahap dimasukkan ke dalam skuad, dan kembali masuk starting eleven dalam tiga dari empat pertandingan terakhir. Apakah ia masih bisa mengejar kereta Piala Dunia? Bagaimanapun, Nagelsmann dianggap sebagai penggemar berat Ouedraogo, yang dapat memberikan dorongan penting bagi lini tengah Jerman dengan perpaduan teknik kelas satu dan dinamika yang tinggi.
Tidak diragukan lagi bahwa mantan pemain Schalke ini, yang tipenya mirip dengan Felix Nmecha, pada dasarnya layak masuk dalam skuad Piala Dunia. Masih ada variabel yang perlu diklarifikasi, yaitu berapa banyak tempat yang akan diberikan Nagelsmann di lini tengah. Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka, Pascal Groß, dan Nmecha—asalkan ia tidak mengalami kemunduran fisik setelah cedera—seharusnya sudah memastikan tempat mereka. Di belakang mereka, Nagelsmann menominasikan Anton Stach pada bulan Maret dan setelah Nmecha absen, Angelo Stiller juga masuk ke dalam skuad. Apakah Nagelsmann akan menempatkan Ouedraogo, yang selain bisa bermain sebagai gelandang nomor enam dan delapan juga bisa sebagai gelandang nomor sepuluh, di depan salah satu dari keduanya, masih harus ditunggu.