Dominasi Manchester City di sepak bola Inggris bukan sekadar kisah sukses olahraga yang diceritakan melalui gelar, kemenangan, dan para bintang yang mengenakan kostum biru langit itu, melainkan juga telah menjadi pusat perdebatan finansial luas yang memunculkan sebuah pertanyaan amat sensitif: bagaimana jika klub ini tidak memperoleh dana yang membantunya membangun tim yang mampu mendominasi kompetisi domestik dan Eropa?
Dalam dunia sepak bola, dampak keunggulan satu tim atas para pesaingnya tidak terbatas pada kekalahan dalam satu pertandingan atau gelar yang melayang, tetapi bisa meluas hingga membuat klub-klub lain kehilangan kesempatan lolos ke Liga Champions, kehilangan pendapatan finansial besar, atau bahkan terdegradasi ke kasta yang lebih rendah, dengan segala konsekuensi ekonomi yang bisa berlanjut selama bertahun-tahun.
Dari sudut pandang inilah, jaringan "BBC Sport" mencoba memperkirakan potensi biaya finansial dari kebangkitan Manchester City selama periode yang dibahas dalam investigasi tersebut, dengan mempertimbangkan pendapatan dari posisi klasemen Premier League, hadiah kompetisi Eropa, degradasi, serta hasil-hasil yang menentukan final piala domestik.
Berdasarkan perhitungan yang disajikan dalam laporan itu, klub-klub pesaing kemungkinan menderita kerugian finansial total mencapai 844 juta pound sterling, sementara Manchester City mengumpulkan sekitar 1,17 miliar pound sterling dari uang hadiah, pendapatan hak siar, dan bonus yang terkait dengan keberhasilannya pada periode yang sama.
Namun angka-angka tersebut bukan putusan akhir mengenai kompensasi yang harus dibayarkan, dan tidak membuktikan bahwa klub tertentu akan terhindar dari degradasi atau memastikan lolos ke Liga Champions jika bukan karena keunggulan City. Ini hanyalah upaya untuk memperkirakan besarnya potensi dampak finansial dalam sebuah perkara yang masih diliputi perselisihan hukum dan olahraga yang besar.