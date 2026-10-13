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Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
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Angka-angka mengejutkan mengungkap sisi lain dominasi Manchester City: apakah mereka mencuri mimpi para pesaingnya?

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Di Balik Gelar dan Uang

Dominasi Manchester City di sepak bola Inggris bukan sekadar kisah sukses olahraga yang diceritakan melalui gelar, kemenangan, dan para bintang yang mengenakan kostum biru langit itu, melainkan juga telah menjadi pusat perdebatan finansial luas yang memunculkan sebuah pertanyaan amat sensitif: bagaimana jika klub ini tidak memperoleh dana yang membantunya membangun tim yang mampu mendominasi kompetisi domestik dan Eropa?

Dalam dunia sepak bola, dampak keunggulan satu tim atas para pesaingnya tidak terbatas pada kekalahan dalam satu pertandingan atau gelar yang melayang, tetapi bisa meluas hingga membuat klub-klub lain kehilangan kesempatan lolos ke Liga Champions, kehilangan pendapatan finansial besar, atau bahkan terdegradasi ke kasta yang lebih rendah, dengan segala konsekuensi ekonomi yang bisa berlanjut selama bertahun-tahun.

Dari sudut pandang inilah, jaringan "BBC Sport" mencoba memperkirakan potensi biaya finansial dari kebangkitan Manchester City selama periode yang dibahas dalam investigasi tersebut, dengan mempertimbangkan pendapatan dari posisi klasemen Premier League, hadiah kompetisi Eropa, degradasi, serta hasil-hasil yang menentukan final piala domestik.

Berdasarkan perhitungan yang disajikan dalam laporan itu, klub-klub pesaing kemungkinan menderita kerugian finansial total mencapai 844 juta pound sterling, sementara Manchester City mengumpulkan sekitar 1,17 miliar pound sterling dari uang hadiah, pendapatan hak siar, dan bonus yang terkait dengan keberhasilannya pada periode yang sama.

Namun angka-angka tersebut bukan putusan akhir mengenai kompensasi yang harus dibayarkan, dan tidak membuktikan bahwa klub tertentu akan terhindar dari degradasi atau memastikan lolos ke Liga Champions jika bukan karena keunggulan City. Ini hanyalah upaya untuk memperkirakan besarnya potensi dampak finansial dalam sebuah perkara yang masih diliputi perselisihan hukum dan olahraga yang besar.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-INTERAFP

    Dari tim yang jauh dari puncak menjadi kekuatan yang mendominasi Inggris

    Ketika Sheikh Mansour mengakuisisi Manchester City pada 2008, klub tersebut belum memiliki status seperti yang dimilikinya saat ini di sepak bola Eropa. Sejarahnya di Liga Primer Inggris masih terbatas dibandingkan para rival tradisionalnya, dan kehadiran mereka secara rutin di posisi-posisi teratas bukanlah hal yang biasa.

    Posisi terbaik yang diraih tim ini sejak menempati peringkat kelima pada musim 1991-1992, yakni musim terakhir sebelum Premier League didirikan, adalah peringkat kedelapan pada musim 2004-2005.

    Namun lanskap itu mulai berubah seiring mengalirnya investasi dari Abu Dhabi, karena klub mengalami transformasi besar dalam kemampuan finansialnya, yang tercermin pada transfer, hasil pertandingan, dan ambisi olahraga mereka.

    Menurut apa yang disampaikan laporan tersebut, sebuah komisi independen di bawah Liga Primer Inggris menggambarkan sistem pembiayaan yang menjadi sengketa itu sebagai "sistem pembiayaan terselubung", sementara pendapatan sponsor Manchester City meningkat dari level yang setara dengan pendapatan klub seperti Stoke City pada musim 2008-2009, hingga akhirnya mencapai level yang melampaui pendapatan Manchester United.

    City mengakhiri musim 2009-2010 di peringkat kelima, sebelum kemudian secara konsisten hadir di antara empat besar, tanpa pernah keluar dari zona tersebut sepanjang periode yang dibahas dalam laporan itu.

    Di sinilah muncul persoalan utamanya: apakah klub-klub lain bisa meraih hasil yang lebih baik, atau mendapatkan pemasukan finansial yang lebih besar, seandainya Manchester City tidak memiliki kemampuan untuk membangun tim sekuat itu?

    Klub tersebut terus membantah telah melakukan pelanggaran yang dituduhkan kepada mereka, dan telah mengajukan banding. Sebaliknya, analisis finansial ini bersandar pada tuduhan dan temuan yang dibahas dalam laporan tersebut, tanpa berarti bahwa seluruh kerugian yang diperkirakan itu telah terbukti secara hukum atau menjadi hak untuk mendapatkan ganti rugi.


  • Bagaimana potensi kerugian bisa mencapai 844 juta pound sterling?

    Laporan tersebut membagi potensi dampak finansial terhadap klub-klub lain ke dalam empat poin utama, dengan berpedoman pada nilai hadiah uang yang diumumkan pada musim-musim terkait. Berikut rincian estimasi kerugiannya:

    - 188,2 juta pound sterling: selisih pendapatan finansial yang terkait dengan posisi klasemen di Liga Primer Inggris.

    - 349,7 juta pound sterling: potensi kerugian yang terkait dengan degradasi dari Premier League.

    - 217,8 juta pound sterling: potensi pendapatan yang hilang dari keikutsertaan di Liga Champions.

    - 88,3 juta pound sterling: kerugian yang terkait dengan piala-piala domestik dan kompetisi Liga Europa.

    Dengan demikian, total potensi kerugian mencapai 844 juta pound sterling. Untuk menghitung selisih posisi di liga, laporan itu berasumsi bahwa setiap tim yang mengakhiri musim di bawah Manchester City kemungkinan kehilangan pendapatan finansial yang terkait dengan kenaikan satu posisi di tabel klasemen.

    Sementara itu, penghitungan biaya degradasi berpatokan pada batas minimum pendapatan yang bisa diraih klub jika tetap bertahan di Liga Primer pada musim berikutnya, setelah dikurangi pembayaran pertama dari kompensasi finansial yang dialokasikan untuk klub-klub yang terdegradasi.

    Terkait Liga Champions, laporan tersebut membandingkan pendapatan Manchester City dari turnamen itu dengan jumlah yang diterima klub-klub lain ketika mereka tampil di Liga Europa sebagai gantinya.

    Meski begitu, penghitungan ini tidak memprediksi hasil yang mungkin terjadi dalam skenario yang berbeda, melainkan mengukur selisih finansial yang muncul dari hasil-hasil yang sebenarnya terjadi.


  • 1,17 miliar pound sterling: apa yang diraih Manchester City?

    Sebaliknya, Manchester City mengumpulkan sekitar 1,17 miliar pound sterling dari pendapatan yang terkait dengan keikutsertaan dan keberhasilan mereka selama periode yang dibahas dalam laporan tersebut. Pendapatan itu terbagi sebagai berikut:

    - 812,3 juta pound sterling dari Premier League, mencakup hadiah uang dan pendapatan hak siar.

    - 363,4 juta pound sterling dari Liga Champions.

    - 900 ribu pound sterling dari gelar Piala FA.

    - 300 ribu pound sterling dari tiga kali gelar Piala Liga Inggris.

    Angka-angka ini menggambarkan besarnya keuntungan yang bisa diraih sebuah klub dari keberadaan yang konsisten di puncak, sebab pendapatan tidak berhenti pada nilai hadiah uang langsung, melainkan juga berkaitan dengan keikutsertaan di turnamen-turnamen besar dan pemanfaatan distribusi finansial dari ajang tersebut.

    Namun laporan tersebut tidak menghitung potensi keuntungan di masa depan yang dihasilkan dari kesuksesan di lapangan, seperti peningkatan nilai kontrak sponsor, bonus yang terkait dengan pencapaian, atau pendapatan tambahan yang bisa diperoleh para pemain sebagai hasil dari meningkatnya level tim.

    Laporan itu juga tidak membahas potensi kerugian para pemain akibat hilangnya peluang untuk mendapatkan gaji lebih besar atau bonus yang terkait dengan performa seandainya mereka pindah ke klub-klub yang memiliki peluang bersaing lebih baik.

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  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-MAN CITYAFP

    Tottenham paling merugi: tagihan mencapai 119,9 juta pound sterling

    Tottenham Hotspur muncul sebagai salah satu klub yang paling terdampak secara finansial, menurut estimasi laporan tersebut, selama periode yang menyaksikan kebangkitan Manchester City. Mantan pelatih klub itu, Mauricio Pochettino, sebelumnya menyebut fase tersebut sebagai periode penipuan, dan menilai bahwa sanksi, seberat apa pun, tidak akan cukup untuk memperbaiki apa yang telah terjadi.

    Pandangan ini berpijak pada kenyataan bahwa Tottenham mengakhiri Liga Primer Inggris di luar zona kualifikasi Liga Champions dengan selisih satu peringkat pada empat musim dari delapan musim di mana Manchester City lolos ke turnamen tersebut.

    Selama empat musim itu, City mengumpulkan 148,2 juta pound sterling dari partisipasinya di Liga Champions, sementara Tottenham hanya memperoleh 29,9 juta pound sterling dari Liga Europa. Musim 2014-2015 menjadi yang paling jelas dalam hal besarnya selisih finansial, ketika Manchester City menuntaskan liga sebagai runner-up, sedangkan Tottenham finis di posisi kelima.

    Pada musim kompetisi Eropa berikutnya, City mendapatkan 71,2 juta pound sterling setelah mencapai semifinal Liga Champions, sementara pendapatan Tottenham dari Liga Europa tidak lebih dari 17,7 juta pound sterling, dengan selisih mencapai 53,5 juta pound sterling.

    Tottenham juga mengakhiri liga di bawah Manchester City dalam enam kesempatan, dan total selisih hadiah finansial yang terkait dengan posisi klasemen pada musim-musim tersebut mencapai 6,6 juta pound sterling.

    Meski demikian, hubungan Tottenham dengan hasil-hasil yang diraih City tidak sepenuhnya negatif. Pada musim 2013-2014, klub London itu diuntungkan oleh kemenangan Manchester City atas Sunderland di final Piala Liga, yang membuka peluang bagi mereka untuk tampil di Liga Europa pada musim berikutnya, dengan pendapatan mencapai 5,1 juta pound sterling.

    Setelah menghitung keuntungan ini dan menguranginya dari potensi kerugian di berbagai kompetisi, laporan tersebut memperkirakan dampak finansial negatif bersih terhadap Tottenham sekitar 119,9 juta pound sterling, sehingga menjadikan klub itu sebagai yang paling dirugikan berdasarkan penilaian ini.


  • Liverpool v Manchester City - Capital One Cup FinalGetty Images Sport

    Liverpool dan final Piala Liga: kerugian senilai 37,8 juta pound sterling

    Potensi kerugian tidak hanya terkait dengan posisi di klasemen liga dan tiket ke kompetisi Eropa, tetapi juga meluas hingga final-final kompetisi domestik yang bisa menentukan masa depan satu musim penuh. Duel Liverpool dan Manchester City pada final Piala Liga Inggris musim 2015-2016 menjadi contoh nyata akan hal itu. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor 1-1 setelah waktu normal dan waktu tambahan, sebelum Manchester City memastikan gelar melalui adu penalti.

    Hasil itu berpengaruh pada perhitungan tiket ke Eropa, sebab jatah tampil di Liga Europa berpindah ke tim dengan peringkat lebih tinggi di liga domestik, yaitu West Ham United, setelah Liverpool tidak mampu mengakhiri musim di posisi yang memberikan kelayakan untuk kompetisi antarklub Eropa. Laporan tersebut menilai bahwa kemenangan Liverpool pada pertandingan itu akan memberi mereka kesempatan tampil di Liga Europa, yang sekaligus membuka pintu bagi pendapatan finansial tambahan.

    Untuk membuat perbandingan perkiraan, "BBC Sport" berpatokan pada pendapatan yang diraih Manchester United ketika menjuarai Liga Europa pada musim 2016-2017, yaitu sebesar 37,8 juta pound sterling, termasuk 26,6 juta pound sterling dari porsi "market pool" yang terkait dengan hak siar televisi. Hal itu tidak berarti Liverpool akan meraih pendapatan yang sama atau akan menjuarai turnamen tersebut, tetapi angka itu menjadi tolok ukur untuk memperkirakan nilai finansial potensial dari partisipasi di Eropa.

    Dengan menambahkan 10,6 juta pound sterling dari selisih hadiah yang terkait dengan posisi di liga selama sembilan musim yang dibahas dalam laporan tersebut, total potensi dampak finansial terhadap Liverpool mencapai 52,3 juta pound sterling.

    Sementara itu di Piala FA, Manchester City meraih gelar satu kali selama periode yang menjadi objek kajian, yakni ketika mengalahkan Stoke City pada musim 2010-2011. Laporan tersebut memperkirakan selisih hadiah finansial yang terkait dengan final itu sekitar 900 ribu pound sterling, dengan mempertimbangkan bahwa runner-up biasanya memperoleh kesempatan untuk tampil di Liga Europa.


  • Everton, Chelsea, dan Arsenal: Liga Champions yang membuat perbedaan

    Dampak yang mungkin terjadi tidak hanya terbatas pada Tottenham dan Liverpool, karena klub-klub lain juga masuk dalam perhitungan akibat kehilangan peluang tampil di Liga Champions Eropa. Everton termasuk salah satu klub yang paling dirugikan, setelah gagal lolos ke Liga Champions satu kali pada musim 2013-2014, di samping menutup kompetisi liga di posisi satu tingkat di bawah peringkat terakhir yang lolos ke Liga Europa pada empat musim lainnya.

    Laporan tersebut memperkirakan selisih finansial antara tampil di Liga Champions dan Liga Europa mencapai sekitar 32,6 juta pound sterling, berdasarkan pendapatan Manchester City sebesar 39 juta pound sterling, dibandingkan 6,4 juta pound sterling yang diperoleh Everton dari Liga Europa.

    Selain itu, potensi kerugian yang berkaitan dengan kegagalan tampil di Liga Europa sebanyak empat kali mencapai 23,2 juta pound sterling. Dengan tambahan 10,6 juta pound sterling dari selisih pendapatan peringkat liga, total perkiraan dampak finansial terhadap Everton mencapai 66,4 juta pound sterling, sehingga menempatkan mereka di posisi ketiga dalam daftar klub yang paling dirugikan.

    Adapun Chelsea, mereka finis di peringkat kelima pada musim 2017-2018, sementara Manchester City meraup 79,2 juta pound sterling setelah mencapai perempat final Liga Champions Eropa. Sebaliknya, Chelsea mendapatkan 39,4 juta pound sterling setelah menjuarai Liga Europa, sehingga tercipta selisih finansial sebesar 39,8 juta pound sterling. Arsenal juga absen dari Liga Champions setelah menempati posisi kelima pada musim 2016-2017, dan laporan tersebut memperkirakan selisih finansialnya bila dibandingkan dengan pendapatan City mencapai sekitar 22,1 juta pound sterling.

    Sebaliknya, Manchester United menjadi pihak yang paling sedikit terdampak secara signifikan di antara kasus-kasus ini. Pada musim 2015-2016, Manchester City tidak mampu melewati babak 16 besar Liga Champions dan hanya meraih 42,6 juta pound sterling, sementara United menjuarai Liga Europa dan mengumpulkan 37,8 juta pound sterling, dengan selisih hanya 4,8 juta pound sterling.


  • Hull City v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Hantu degradasi: Hull City merugi 99 juta pound sterling

    Kerugian terasa jauh lebih menyakitkan ketika menyangkut degradasi dari Liga Primer Inggris, sebab dampaknya tidak terbatas pada satu musim saja, melainkan bisa menghantam pendapatan klub, anggarannya, serta kemampuannya mempertahankan para pemain. Meski klub-klub yang terdegradasi menerima pembayaran kompensasi, jumlah tersebut belum tentu menutup seluruh pendapatan yang hilang akibat meninggalkan kompetisi penuh sorotan itu.

    Laporan tersebut tidak mengasumsikan bahwa Manchester City pasti menjadi penyebab degradasi tim lain, melainkan membahas kemungkinan bahwa kekuatan The Citizens turut memengaruhi perhitungan persaingan untuk bertahan di kasta tertinggi. Penilaian itu bersandar pada total hadiah uang yang diperoleh klub peringkat terakhir pada musim berikutnya, sebagai batas minimum pendapatan yang bisa diraih sebuah klub seandainya tetap bertahan di Liga Primer, lalu dikurangi pembayaran pertama dari kompensasi degradasi.

    Hull City menempati posisi kedua dalam daftar klub yang paling dirugikan, setelah terdegradasi dua kali selama periode yang diteliti, dengan estimasi kerugian mencapai 93,78 juta pound sterling. Tim ini juga mengakhiri musim di bawah Manchester City dalam empat kesempatan, yang menambah 5,2 juta pound sterling pada selisih terkait pendapatan dari klasemen, sehingga total dampak finansial yang mungkin terjadi mencapai sekitar 99 juta pound sterling.

    Swansea berada di urutan keempat dengan kerugian 63,1 juta pound sterling, 54 juta di antaranya terkait degradasi, dan 9,1 juta pound sterling akibat selisih peringkat selama tujuh musim yang mereka jalani di Premier League. Sementara Newcastle terdegradasi setelah menempati peringkat ke-18 pada musim 2015-2016, dengan estimasi kerugian 60,4 juta pound sterling, termasuk 7,9 juta pound sterling yang terkait selisih peringkat.

    Daftar itu juga mencakup Norwich dengan kerugian 43,8 juta pound sterling, Wigan 39,6 juta, Burnley 31,1 juta, Bolton 26,4 juta, dan Birmingham 25,1 juta pound sterling. Angka-angka ini mencerminkan besarnya risiko finansial yang menyertai degradasi, namun tidak membuktikan bahwa salah satu dari klub-klub tersebut pasti selamat seandainya hasil-hasil Manchester City berubah.


  • Uang terus menumpuk di setiap musim, dan angka-angka itu membuka pintu pertanyaan

    Uang yang terus menumpuk setiap musim, dan angka-angka yang membuka pintu pertanyaan. Pembagian pendapatan Liga Premier Inggris bertumpu pada sistem yang mengaitkan sebagian pembayaran dengan peringkat masing-masing tim di akhir musim, alih-alih menyediakan bonus tersendiri dan tetap bagi sang juara. Sistem ini berpijak pada prinsip "dasar dan pengali", di mana tim peringkat ke-20 menerima jumlah dasar, tim peringkat ke-19 menerima dua kali jumlah tersebut, sementara tim peringkat ke-18 memperoleh tiga kali lipatnya, dan peningkatan itu terus berlanjut sesuai urutan peringkat tim.

    Dengan demikian, selisih finansial antara Manchester City dan tim peringkat kedua pada musim ketika pasukan The Citizens meraih gelar hanya sebatas, dari sisi ini secara khusus, nilai satu jumlah dasar. Namun nilai jumlah tersebut meningkat secara signifikan seiring bertumbuhnya kontrak hak siar televisi. Pada musim 2010-2011, nilai satu peringkat mencapai 755.881 pound sterling, sebelum menyentuh angka 1,94 juta pound sterling pada musim 2016-2017.

    Menurut perkiraan yang tercantum dalam laporan tersebut, Everton, Liverpool, dan Stoke City termasuk klub yang paling terdampak oleh selisih peringkat, karena menuntaskan sembilan musim yang menjadi objek kajian di posisi lebih rendah dari Manchester City, dengan total selisih bagi masing-masing klub diperkirakan sekitar 10,7 juta pound sterling. Nilai perkiraan selisih peringkat juga mencapai 9,9 juta pound sterling untuk West Bromwich Albion dan West Ham United, serta 9,1 juta pound sterling untuk Swansea.

    Sebaliknya, klub-klub yang hanya menghabiskan satu musim di Liga Premier mencatat selisih yang lebih kecil, di antaranya Blackpool dengan sekitar 756.756 pound sterling, Portsmouth dengan 800.424 pound sterling, dan Huddersfield Town dengan 1,93 juta pound sterling.

    Perhitungan yang tercantum dalam laporan "BBC Sport" mengungkap sisi finansial yang tidak selalu tampak dalam tabel klasemen atau foto-foto perayaan gelar. Keberhasilan sebuah klub dalam membangun tim yang dominan bisa berdampak pada anggaran para pesaingnya, peluang mereka tampil di kompetisi antarbenua, serta kemampuan mereka bertahan di Liga Premier. Namun memperkirakan kerugian tidak sama dengan membuktikan tanggung jawab hukum atas kerugian itu, dan selisih finansial saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa sebuah tim tertentu akan menempati peringkat lebih tinggi atau terhindar dari degradasi dalam skenario yang berbeda.

    Angka-angka tersebut tetap menjadi upaya untuk mengukur dampak potensial dari kebangkitan Manchester City terhadap klub-klub sepak bola Inggris lainnya, di tengah sikap klub yang terus membantah pelanggaran dan berpegang pada posisi hukumnya. Sementara perhitungan menunjukkan City mengumpulkan sekitar 1,17 miliar pound sterling dari pendapatan yang dibahas dalam laporan tersebut, perkiraan menempatkan 844 juta pound sterling kerugian potensial di pihak para pesaingnya.

    Dengan begitu, persoalan ini melampaui batas gelar dan hasil pertandingan, dan memunculkan pertanyaan yang lebih besar tentang hubungan antara uang dan persaingan yang adil dalam sepak bola modern: sejauh mana investasi besar dapat mengubah nasib klub-klub lain, dan siapa yang menanggung biaya dari perubahan ini ketika selisih finansial menjadi faktor penentu dalam menentukan masa depan persaingan?