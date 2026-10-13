Uang yang terus menumpuk setiap musim, dan angka-angka yang membuka pintu pertanyaan. Pembagian pendapatan Liga Premier Inggris bertumpu pada sistem yang mengaitkan sebagian pembayaran dengan peringkat masing-masing tim di akhir musim, alih-alih menyediakan bonus tersendiri dan tetap bagi sang juara. Sistem ini berpijak pada prinsip "dasar dan pengali", di mana tim peringkat ke-20 menerima jumlah dasar, tim peringkat ke-19 menerima dua kali jumlah tersebut, sementara tim peringkat ke-18 memperoleh tiga kali lipatnya, dan peningkatan itu terus berlanjut sesuai urutan peringkat tim.

Dengan demikian, selisih finansial antara Manchester City dan tim peringkat kedua pada musim ketika pasukan The Citizens meraih gelar hanya sebatas, dari sisi ini secara khusus, nilai satu jumlah dasar. Namun nilai jumlah tersebut meningkat secara signifikan seiring bertumbuhnya kontrak hak siar televisi. Pada musim 2010-2011, nilai satu peringkat mencapai 755.881 pound sterling, sebelum menyentuh angka 1,94 juta pound sterling pada musim 2016-2017.

Menurut perkiraan yang tercantum dalam laporan tersebut, Everton, Liverpool, dan Stoke City termasuk klub yang paling terdampak oleh selisih peringkat, karena menuntaskan sembilan musim yang menjadi objek kajian di posisi lebih rendah dari Manchester City, dengan total selisih bagi masing-masing klub diperkirakan sekitar 10,7 juta pound sterling. Nilai perkiraan selisih peringkat juga mencapai 9,9 juta pound sterling untuk West Bromwich Albion dan West Ham United, serta 9,1 juta pound sterling untuk Swansea.

Sebaliknya, klub-klub yang hanya menghabiskan satu musim di Liga Premier mencatat selisih yang lebih kecil, di antaranya Blackpool dengan sekitar 756.756 pound sterling, Portsmouth dengan 800.424 pound sterling, dan Huddersfield Town dengan 1,93 juta pound sterling.

Perhitungan yang tercantum dalam laporan "BBC Sport" mengungkap sisi finansial yang tidak selalu tampak dalam tabel klasemen atau foto-foto perayaan gelar. Keberhasilan sebuah klub dalam membangun tim yang dominan bisa berdampak pada anggaran para pesaingnya, peluang mereka tampil di kompetisi antarbenua, serta kemampuan mereka bertahan di Liga Premier. Namun memperkirakan kerugian tidak sama dengan membuktikan tanggung jawab hukum atas kerugian itu, dan selisih finansial saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa sebuah tim tertentu akan menempati peringkat lebih tinggi atau terhindar dari degradasi dalam skenario yang berbeda.

Angka-angka tersebut tetap menjadi upaya untuk mengukur dampak potensial dari kebangkitan Manchester City terhadap klub-klub sepak bola Inggris lainnya, di tengah sikap klub yang terus membantah pelanggaran dan berpegang pada posisi hukumnya. Sementara perhitungan menunjukkan City mengumpulkan sekitar 1,17 miliar pound sterling dari pendapatan yang dibahas dalam laporan tersebut, perkiraan menempatkan 844 juta pound sterling kerugian potensial di pihak para pesaingnya.

Dengan begitu, persoalan ini melampaui batas gelar dan hasil pertandingan, dan memunculkan pertanyaan yang lebih besar tentang hubungan antara uang dan persaingan yang adil dalam sepak bola modern: sejauh mana investasi besar dapat mengubah nasib klub-klub lain, dan siapa yang menanggung biaya dari perubahan ini ketika selisih finansial menjadi faktor penentu dalam menentukan masa depan persaingan?



