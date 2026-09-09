Selama rangkaian pertandingan sempurna ini, Barca mencetak 22 gol dan hanya kebobolan 3 gol, mengungguli awal musim mereka pada musim lalu (2025-2026). Setahun sebelumnya, Barcelona meraih 4 kemenangan dan satu hasil imbang dalam 5 laga pertama musim, dengan mencetak 15 gol dan kebobolan 4 gol.

Awal musim lalu berjalan dengan urutan berikut: Mallorca 0-3, Levante 2-3, Rayo Vallecano 1-1, Valencia 6-0, lalu Newcastle 1-2 pada laga pembuka Liga Champions. Perolehan Barcelona di La Liga selama fase tersebut adalah 10 poin dari 12 poin yang mungkin diraih.

Adapun musim ini, awalnya berjalan sebagai berikut: Elche 0-5, Athletic Bilbao 2-0, Rayo Vallecano 5-2, Valencia 0-5, lalu Feyenoord 5-1. Empat laga di La Liga dan satu laga Eropa juga, tetapi dengan selisih yang jelas dalam perolehan: 12 poin dari 12 di liga, serta 22 gol berbanding 3 gol kebobolan selama lima laga tersebut.

Dengan demikian, selisih gol meningkat dari +11 menjadi +19, dan rata-rata pencetakan gol naik dari 3 gol menjadi 4,4 gol per laga, sementara jumlah pertandingan di mana tim Catalan itu berhasil menjaga gawangnya tetap bersih meningkat dari dua laga menjadi tiga.

Bahkan di luar kandangnya, selisihnya tampak mencolok. Setahun lalu, Barcelona mencetak 7 gol dan kebobolan 3 gol selama 3 laga tandang di liga, dengan satu hasil imbang. Adapun musim ini, mereka menjalani dua laga tandang di La Liga, dan selama kedua laga itu mencetak 10 gol tanpa kebobolan satu gol pun.