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Jose Mourinho - Hansi Flick [Kooora Only]AI - Grok

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Angka-angka fantastis versi Flick membuat Mourinho angkat bicara: Apakah kau kembali di waktu yang salah?

FEATURES
Barcelona vs Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Champions League
Levante vs Barcelona
Levante
LaLiga
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
Real Madrid vs Inter
Inter
J. Mourinho
H. Flick
Spanyol
Belanda
Italia
Portugal
Jerman

Barcelona Membunyikan Lonceng Bahaya di Benteng-Benteng Eropa dan Liga Spanyol

Barcelona menuntaskan lima laga resmi pertamanya musim ini dengan cara terbaik yang mungkin, setelah kembali meraih kemenangan telak atas tamunya Feyenoord asal Belanda (5-1), pada Rabu malam ini di Stadion Spotify Camp Nou, dalam laga pembuka perjalanannya di Liga Champions Eropa, sekaligus meraih kemenangan kelima secara beruntun.

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    Barca lebih kuat

    Selama rangkaian pertandingan sempurna ini, Barca mencetak 22 gol dan hanya kebobolan 3 gol, mengungguli awal musim mereka pada musim lalu (2025-2026). Setahun sebelumnya, Barcelona meraih 4 kemenangan dan satu hasil imbang dalam 5 laga pertama musim, dengan mencetak 15 gol dan kebobolan 4 gol.

    Awal musim lalu berjalan dengan urutan berikut: Mallorca 0-3, Levante 2-3, Rayo Vallecano 1-1, Valencia 6-0, lalu Newcastle 1-2 pada laga pembuka Liga Champions. Perolehan Barcelona di La Liga selama fase tersebut adalah 10 poin dari 12 poin yang mungkin diraih.

    Adapun musim ini, awalnya berjalan sebagai berikut: Elche 0-5, Athletic Bilbao 2-0, Rayo Vallecano 5-2, Valencia 0-5, lalu Feyenoord 5-1. Empat laga di La Liga dan satu laga Eropa juga, tetapi dengan selisih yang jelas dalam perolehan: 12 poin dari 12 di liga, serta 22 gol berbanding 3 gol kebobolan selama lima laga tersebut.

    Dengan demikian, selisih gol meningkat dari +11 menjadi +19, dan rata-rata pencetakan gol naik dari 3 gol menjadi 4,4 gol per laga, sementara jumlah pertandingan di mana tim Catalan itu berhasil menjaga gawangnya tetap bersih meningkat dari dua laga menjadi tiga.

    Bahkan di luar kandangnya, selisihnya tampak mencolok. Setahun lalu, Barcelona mencetak 7 gol dan kebobolan 3 gol selama 3 laga tandang di liga, dengan satu hasil imbang. Adapun musim ini, mereka menjalani dua laga tandang di La Liga, dan selama kedua laga itu mencetak 10 gol tanpa kebobolan satu gol pun.

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    Ledakan Raphinha

    Kekuatan kolektif tersebut diiringi awal menyerang yang mencolok di bawah pimpinan Raphinha. Pemain Brasil itu mencetak 6 gol dalam empat pertandingan pertama di Liga Spanyol, kemudian menambah dua gol ke gawang Feyenoord, sehingga menjadi tumpuan angka paling menonjol di awal musim ini.

    Produktivitas serangan Catalan meluas secara jelas musim ini, meski Robert Lewandowski dan Ferran Torres pergi selama bursa transfer musim panas lalu, serta kegagalan Barca dalam merekrut Julian Alvarez, hal yang menimbulkan kekhawatiran para pendukung klub akan kemungkinan adanya kekosongan di posisi ujung tombak, sebelum Raphinha khususnya menepis keraguan tersebut.

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-PRESSERAFP

    Comeback dalam Momen Sulit

    Di sisi lain, Real Madrid pada periode yang sama dari era kepemimpinan kedua Jose Mourinho juga menjalani lima pertandingan resmi: kemenangan atas Espanyol 2-1, Real Sociedad 4-1, Malaga 4-0, kemudian kekalahan dari Real Betis 0-1, sebelum mengalahkan Inter Milan 2-1, sehingga hasil akhirnya adalah 4 kemenangan dan satu kekalahan, dengan 12 gol yang dicetak dan 4 gol yang kebobolan.

    Di level LaLiga, Real Madrid mengumpulkan 9 poin dari empat laga pertama, menempati peringkat ketiga, berbanding 12 poin milik Barcelona yang memuncaki klasemen.

    El Clasico pertama musim ini akan digelar pada 25 Oktober mendatang di Stadion Spotify Camp Nou, dan akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kemampuan kedua tim.

    Namun, gempuran Barcelona pada awal musim ini tentu memicu kekhawatiran di kubu Los Blancos, terutama bagi sosok berpengalaman Jose Mourinho, yang tampaknya kepulangannya ke Bernabeu tidak datang di waktu yang benar-benar tepat, di mana ia harus mengungguli monster yang diciptakan Hansi Flick, yang tampaknya menampilkan versi paling menakutkannya musim ini.

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