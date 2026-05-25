Angin segar bagi Arsenal? Ousmane Dembele dan Achraf Hakimi sama-sama absen dalam laga persahabatan internal PSG, sementara kekhawatiran akan cedera semakin meningkat menjelang final Liga Champions
Kekhawatiran terkait cedera Luis Enrique semakin meningkat
Klub Prancis tersebut tengah memantau dengan cemas kondisi kebugaran dua bintang utamanya menjelang final Liga Champions hari Sabtu melawan Arsenal.
Tim asal Paris ini, yang baru saja memastikan gelar Ligue 1 lainnya, berharap dapat mempertahankan gelar Eropa mereka di Puskas Arena, namun persiapan mereka terhambat oleh masalah susunan pemain yang cukup serius.
Juara bertahan akan menghadapi Arsenal yang sedang dalam momentum terbaiknya setelah pasukan Mikel Arteta mengakhiri penantian selama 22 tahun untuk meraih gelar Liga Premier. Sementara The Gunners berada di puncak kepercayaan diri, PSG menghadapi kemungkinan tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh dalam pertandingan terbesar musim Eropa di Hongaria.
Keikutsertaan Hakimi masih diragukan
Menurut L'Equipe, bek sayap andalan Hakimi diperkirakan tidak akan cukup fit untuk menjadi starter di final. Kabar ini menjadi pukulan telak bagi rencana taktis Enrique, karena pemain internasional Maroko tersebut memberikan ancaman serangan yang unik dari sisi kanan pertahanan.
Hakimi telah absen sejak mengalami cedera paha saat leg pertama semifinal Liga Champions melawan Bayern Munich hampir sebulan yang lalu. Ia diperkirakan baru bisa kembali berlatih penuh pada hari Rabu, sehingga hanya memiliki waktu tiga hari untuk membuktikan kebugarannya sebelum skuad bertolak ke Budapest untuk final.
Dembele absen dalam laga uji coba yang krusial
Masalah kebugaran tidak hanya terjadi di lini belakang bagi Les Parisiens. PSG baru-baru ini menggelar laga persahabatan internal dengan durasi babak masing-masing 20 menit untuk menjaga ketajaman permainan, namun Ousmane Dembele menjadi absen yang mencolok. Pemain sayap tersebut tengah mengalami cedera ringan sejak diganti pada babak pertama saat timnya kalah dalam laga domestik melawan Paris FC.
Meskipun kekhawatiran di kalangan suporter semakin meningkat, Dembele tampak yakin bahwa ia akan pulih dari cedera ringan tersebut untuk tampil sebagai starter di final. Namun, absennya ia dalam laga persahabatan internal tersebut mengindikasikan bahwa tim medis mengambil pendekatan yang lebih hati-hati terhadap mantan pemain Barcelona tersebut seiring mendekatnya waktu pertandingan pada Sabtu malam.
Arteta dan Arsenal meraih keunggulan taktis
Kemungkinan absennya Hakimi dan Dembele akan mengubah dinamika pertandingan secara drastis. Staf pelatih Arsenal akan memandang hal ini sebagai dorongan besar, terutama karena mereka berupaya memanfaatkan kelemahan dalam hal kecepatan atau kekompakan di barisan PSG akibat cedera yang menimpa kedua pemain tersebut. Semua mata kini tertuju pada sesi latihan yang dijadwalkan pada Selasa di Paris.
Ini akan menjadi kesempatan pertama bagi skuad untuk menjalani latihan intensif setelah akhir pekan. Bagi Enrique, sesi ini akan menjadi ujian penentu untuk melihat apakah kedua bintang utamanya dapat berperan dalam pertandingan yang menjanjikan akan menjadi pertarungan bersejarah melawan juara Inggris yang baru saja dinobatkan.