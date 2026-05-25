Angin segar bagi Arsenal? Ousmane Dembele dan Achraf Hakimi sama-sama absen dalam laga persahabatan internal PSG, sementara kekhawatiran akan cedera semakin meningkat menjelang final Liga Champions

Klub Prancis tersebut tengah memantau dengan cemas kondisi kebugaran dua bintang utamanya menjelang final Liga Champions hari Sabtu melawan Arsenal.

Tim asal Paris ini, yang baru saja memastikan gelar Ligue 1 lainnya, berharap dapat mempertahankan gelar Eropa mereka di Puskas Arena, namun persiapan mereka terhambat oleh masalah susunan pemain yang cukup serius.

Juara bertahan akan menghadapi Arsenal yang sedang dalam momentum terbaiknya setelah pasukan Mikel Arteta mengakhiri penantian selama 22 tahun untuk meraih gelar Liga Premier. Sementara The Gunners berada di puncak kepercayaan diri, PSG menghadapi kemungkinan tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh dalam pertandingan terbesar musim Eropa di Hongaria.