Beralih ke Jeddah, situasinya tampak lebih sulit bagi dua raksasanya, terutama Al-Ahli yang kehilangan keunggulan utama yang menjadi ciri khasnya dalam beberapa tahun terakhir, yaitu faktor stabilitas, dan itu terjadi dengan cara yang paling buruk.
Awalnya juga terjadi setelah berakhirnya musim lalu, ketika klub memutuskan untuk melepas dua pemain terpentingnya dalam tiga tahun terakhir, bukan hanya secara teknis, tetapi juga pada level kepemimpinan, yaitu pemain asal Pantai Gading Franck Kessié dan pemain Aljazair Riyad Mahrez.
Al-Ahli berusaha mengganti kedua pemain itu dengan cepat, melalui perekrutan winger asal Portugal Francisco Trincao dan gelandang asal Armenia Eduard Spertsyan, namun masalah muncul setelah itu.
Dalam kurun waktu satu pekan, Al-Ahli menjadi tanpa presiden dan tanpa pelatih, setelah Khalid Al-Ghamdi memutuskan mundur dari kursi kepresidenan klub, setelah 3 tahun, demi bersaing dalam pemilihan presiden Federasi Sepak Bola Arab Saudi.
Dan hanya dua pekan sebelum dimulainya musim Al-Ahli, pelatih asal Jerman Matthias Jaissle juga memutuskan hengkang dari klub, setelah memimpinnya selama 3 tahun bersejarah, demi menangani klub Newcastle United, menggantikan mantan pelatihnya asal Inggris Eddie Howe.
Masalahnya bukan hanya pada waktu kepergiannya, tetapi juga pada kenyataan bahwa Jaissle hengkang setelah ia sendiri yang memimpin pemusatan latihan di Austria dan Portugal, serta mengawasi transfer para pemain yang direkrut tim, agar bekerja sesuai dengan gayanya.
Al-Ahli berusaha mengganti Jaissle, sehingga merekrut pelatih asal Belanda Mariano Bosic satu pekan sebelum dimulainya Liga Roshn, di tengah kritik luas dari para suporter karena ketidakpuasan terhadap rekam jejak pelatih baru tersebut.
Dan dengan kepergian Jaissle, tim tampak membutuhkan seorang pemimpin, yang mendorong para pemain Al-Ahli untuk menuntut dikembalikannya Kessié ke tim pada musim mendatang, terutama di tengah kebutuhan akan gelandang baru juga.
Kekacauan yang tampak jelas ini sangat memperkecil peluang Al-Ahli untuk merebut kembali gelar Liga Arab Saudi yang absen dari lemari trofinya sejak 10 tahun lalu, terutama jika Bosic tidak mampu memperbaiki keadaan pada laga-laga awal musim.