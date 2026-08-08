Klub Al-Nassr memasuki musim baru Liga Roshn dengan satu tujuan, yakni mempertahankan gelar yang mereka raih pada musim lalu setelah puasa selama 7 tahun. Namun, impian tersebut tampak sulit di tengah kondisi yang tengah dialami klub.

Awal dari kondisi tersebut terjadi di penghujung musim lalu, ketika pelatih asal Portugal, Jorge Jesus, mengumumkan kepergiannya dari jabatannya, tepat setelah meraih gelar Liga Roshn, sehingga memaksa klub untuk mencari pelatih baru.

Al-Nassr menggaet pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, tetapi klub tidak menyediakan suasana yang tepat baginya untuk persiapan menghadapi musim baru, di mana awal fase pertama di Riyadh mengalami keterlambatan, dan fase kedua di Abha terpaksa dihentikan setelah waktu yang singkat.

Memang benar tim menjalani pemusatan latihan yang panjang di Portugal, yang berlangsung lebih dari dua pekan, tetapi tanpa ada transfer pemain baru, di tengah pembatasan finansial yang diberlakukan pada klub, meski mereka membutuhkan pengganti untuk gelandang mereka asal Kroasia, Marcelo Brozovic, yang sudah pergi.

Transfer bukanlah satu-satunya yang absen dari pemusatan latihan Al-Nassr di Portugal, karena para pemain internasional mereka juga tidak hadir setelah tampil bersama timnas masing-masing di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Joao Felix asal Portugal, Sadio Mane asal Senegal, dan Abdulelah Al-Amri asal Arab Saudi baru bergabung pada hari-hari terakhir pemusatan latihan, sementara sang kapten Cristiano Ronaldo belum bergabung bahkan setelah kembali ke Riyadh.

Absennya Ronaldo secara khusus akan berpengaruh bagi Al-Nassr, terlebih di tengah dekatnya kepergian para penyerangnya, Mohammed Maran dan Haroune Camara, yang membuat bintang asal Portugal itu sendirian di jantung lini serang bersama Abdullah Al-Hamdan.

Seluruh indikator ini menegaskan bahwa misi Al-Nassr untuk mempertahankan gelar tampak sangat sulit, terlebih mereka belum pernah memenangi Liga Arab Saudi dua kali beruntun sejak 11 tahun lalu, ketika mereka melakukannya pada musim 2013-2014 dan 2014-2015.