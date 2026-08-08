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simone Inzaghi - jens wissing - marino pusic - ange Postecoglou - سيموني إنزاجي - أنجي بوستيكوجلو - مارينو بوسيتش - ينز فيسينجkooora

Diterjemahkan oleh

Angin musim panas meruntuhkan benteng para raksasa: Apakah Al-Hilal sudah menjadi juara Liga Roshn sebelum kompetisi dimulai?

FEATURES
Saudi Pro League
Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Hilal
Al Ahli
S. Inzaghi
J. Wissing
M. Jaissle
M. Pusic
A. Postecoglou
J. Jesus
S. Conceicao
C. Ronaldo
Arab Saudi
Italia
Jerman
Belanda
Australia
Portugal

"Sang Pemimpin" melesat sendirian sebelum musim baru dimulai

Musim baru Liga Roshn Arab Saudi segera bergulir, dan meski peluit tanda dimulainya belum ditiup, gambaran akhirnya sudah tampak jelas dari sekarang.

Kompetisi Liga Roshn Arab Saudi bergulir pada hari Kamis mendatang, melalui pertandingan Abha melawan Al Hazm, sebelum Al Ahli menghadapi Al Fateh, dan Al Shabab melawan Al Qadsiah pada hari yang sama.

Beberapa hari sebelum musim dimulai, sebagian besar tim telah merampungkan persiapan mereka, dengan gambaran yang tampak jelas, baik dari sisi tim pelatih, maupun daftar pemain lokal dan asing, disertai perkiraan adanya sedikit perubahan dalam beberapa hari ke depan.

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  • Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al Nassr: Mempertahankan Gelar Itu Sulit

    Klub Al-Nassr memasuki musim baru Liga Roshn dengan satu tujuan, yakni mempertahankan gelar yang mereka raih pada musim lalu setelah puasa selama 7 tahun. Namun, impian tersebut tampak sulit di tengah kondisi yang tengah dialami klub.

    Awal dari kondisi tersebut terjadi di penghujung musim lalu, ketika pelatih asal Portugal, Jorge Jesus, mengumumkan kepergiannya dari jabatannya, tepat setelah meraih gelar Liga Roshn, sehingga memaksa klub untuk mencari pelatih baru.

    Al-Nassr menggaet pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, tetapi klub tidak menyediakan suasana yang tepat baginya untuk persiapan menghadapi musim baru, di mana awal fase pertama di Riyadh mengalami keterlambatan, dan fase kedua di Abha terpaksa dihentikan setelah waktu yang singkat.

    Memang benar tim menjalani pemusatan latihan yang panjang di Portugal, yang berlangsung lebih dari dua pekan, tetapi tanpa ada transfer pemain baru, di tengah pembatasan finansial yang diberlakukan pada klub, meski mereka membutuhkan pengganti untuk gelandang mereka asal Kroasia, Marcelo Brozovic, yang sudah pergi.

    Transfer bukanlah satu-satunya yang absen dari pemusatan latihan Al-Nassr di Portugal, karena para pemain internasional mereka juga tidak hadir setelah tampil bersama timnas masing-masing di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

    Joao Felix asal Portugal, Sadio Mane asal Senegal, dan Abdulelah Al-Amri asal Arab Saudi baru bergabung pada hari-hari terakhir pemusatan latihan, sementara sang kapten Cristiano Ronaldo belum bergabung bahkan setelah kembali ke Riyadh.

    Absennya Ronaldo secara khusus akan berpengaruh bagi Al-Nassr, terlebih di tengah dekatnya kepergian para penyerangnya, Mohammed Maran dan Haroune Camara, yang membuat bintang asal Portugal itu sendirian di jantung lini serang bersama Abdullah Al-Hamdan.

    Seluruh indikator ini menegaskan bahwa misi Al-Nassr untuk mempertahankan gelar tampak sangat sulit, terlebih mereka belum pernah memenangi Liga Arab Saudi dua kali beruntun sejak 11 tahun lalu, ketika mereka melakukannya pada musim 2013-2014 dan 2014-2015.

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  • Al Riyadh v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al Ahly: Runtuhnya Benteng Stabilitas

    Beralih ke Jeddah, situasinya tampak lebih sulit bagi dua raksasanya, terutama Al-Ahli yang kehilangan keunggulan utama yang menjadi ciri khasnya dalam beberapa tahun terakhir, yaitu faktor stabilitas, dan itu terjadi dengan cara yang paling buruk.

    Awalnya juga terjadi setelah berakhirnya musim lalu, ketika klub memutuskan untuk melepas dua pemain terpentingnya dalam tiga tahun terakhir, bukan hanya secara teknis, tetapi juga pada level kepemimpinan, yaitu pemain asal Pantai Gading Franck Kessié dan pemain Aljazair Riyad Mahrez.

    Al-Ahli berusaha mengganti kedua pemain itu dengan cepat, melalui perekrutan winger asal Portugal Francisco Trincao dan gelandang asal Armenia Eduard Spertsyan, namun masalah muncul setelah itu.

    Dalam kurun waktu satu pekan, Al-Ahli menjadi tanpa presiden dan tanpa pelatih, setelah Khalid Al-Ghamdi memutuskan mundur dari kursi kepresidenan klub, setelah 3 tahun, demi bersaing dalam pemilihan presiden Federasi Sepak Bola Arab Saudi.

    Dan hanya dua pekan sebelum dimulainya musim Al-Ahli, pelatih asal Jerman Matthias Jaissle juga memutuskan hengkang dari klub, setelah memimpinnya selama 3 tahun bersejarah, demi menangani klub Newcastle United, menggantikan mantan pelatihnya asal Inggris Eddie Howe.

    Masalahnya bukan hanya pada waktu kepergiannya, tetapi juga pada kenyataan bahwa Jaissle hengkang setelah ia sendiri yang memimpin pemusatan latihan di Austria dan Portugal, serta mengawasi transfer para pemain yang direkrut tim, agar bekerja sesuai dengan gayanya.

    Al-Ahli berusaha mengganti Jaissle, sehingga merekrut pelatih asal Belanda Mariano Bosic satu pekan sebelum dimulainya Liga Roshn, di tengah kritik luas dari para suporter karena ketidakpuasan terhadap rekam jejak pelatih baru tersebut.

    Dan dengan kepergian Jaissle, tim tampak membutuhkan seorang pemimpin, yang mendorong para pemain Al-Ahli untuk menuntut dikembalikannya Kessié ke tim pada musim mendatang, terutama di tengah kebutuhan akan gelandang baru juga.

    Kekacauan yang tampak jelas ini sangat memperkecil peluang Al-Ahli untuk merebut kembali gelar Liga Arab Saudi yang absen dari lemari trofinya sejak 10 tahun lalu, terutama jika Bosic tidak mampu memperbaiki keadaan pada laga-laga awal musim.

  • Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al Ittihad: Kekacauan Terus Berlanjut

    Situasi tidak jauh berbeda di Al-Ittihad. Klub yang jelas-jelas menderita pada musim lalu itu memasuki musim mendatang bersama pelatih baru, yakni pelatih asal Jerman Jens Wissing, yang mengemban tanggung jawab menggantikan pelatih asal Portugal Sergio Conceicao.

    Penunjukan Wissing tidak meyakinkan para pendukung, terlebih karena ia baru memulai kariernya sebagai direktur teknik pada paruh kedua musim lalu, ditambah minimnya pengalaman yang dimilikinya, bahkan ia menjadi pelatih termuda pada musim baru Liga Roshn (38 tahun).

    Conceicao tidak pergi sendirian, tetapi ikut pergi bersamanya gelandang asal Brasil Fabinho, dan bek asal Albania Mario Mitaj, dan mungkin akan menyusul keduanya winger asal Prancis Moussa Diaby, di tengah kian dekatnya ia menuju kepindahan ke klub Jerman Bayer Leverkusen.

    Dengan demikian, Al-Ittihad telah kehilangan sebagian besar elemen yang membawanya meraih gelar ganda domestik dua musim lalu, setelah kepergian pelatih asal Prancis Laurent Blanc, serta dua rekan senegaranya Karim Benzema dan N'Golo Kante pada musim lalu.

    Kepergian Fabinho secara khusus meninggalkan lubang yang jelas di lini tengah, terlebih di tengah cedera panjang yang dialami pemain asal Mali Mamadou Doumbia, sebelum menyusulnya Hamed Al-Ghamdi yang mengalami cedera ligamen anterior.

    "Sang Doyen" hanya merekrut pemain asal Senegal Dion Lopy dari Almeria untuk lini tengah, kendati dikaitkan dengan sejumlah nama, sehingga posisi ini menjadi celah yang jelas dan berpotensi merusak musim tim secara keseluruhan.

    Andai Diaby pergi, maka penderitaan akan bertambah, terlebih karena tim tidak merekrut winger pengganti untuknya, setelah gagal merekrut bintang Mesir Mohamed Salah yang telah menuntaskan kepindahannya ke klub Turki Trabzonspor.

    Selain itu, muncul suasana ketidakpastian seputar situasi penyerang asal Maroko Youssef En-Nesyri, dan gelandang asal Aljazair Houssem Aouar, di tengah sejumlah kabar yang menegaskan sang pelatih Jerman tidak yakin dengan keduanya.

    Sejumlah celah dalam susunan pemain tim ini, disertai kepergian sebagian besar elemen kepemimpinan selama bulan-bulan terakhir, ditambah minimnya pengalaman pelatih baru, merupakan faktor-faktor yang menjadi pertanda musim negatif baru bagi klub asal Jeddah tersebut.

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  • Al Hilal v Damac: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al Hilal, satu-satunya yang selamat

    Berbeda dengan Al Ahli, Al Nassr, dan Al Ittihad, Al Hilal menjadi satu-satunya tim yang menikmati kondisi stabil secara teknik sejak akhir musim lalu, di bawah kepemimpinan pelatih Italia mereka saat ini, Simone Inzaghi.

    Inzaghi, yang memimpin "Sang Pemimpin" sejak musim lalu, lolos dari pemecatan setelah manajemen memutuskan untuk memberinya kesempatan baru, menyusul kegagalan meraih gelar liga pada musim lalu, sehingga menjadikannya pelatih paling senior di antara para pelatih empat tim besar.

    Inzaghi tidak hanya beruntung karena bertahan, tetapi juga karena sistem manajerial yang dibangun di sekitarnya, dimulai dari sang pemilik, Pangeran Al Waleed bin Talal, yang menguasai 70% saham klub sejak April lalu.

    Pangeran Saudi itu mulai membangun sistem manajerial dengan menggandeng warga Inggris Simon Francis, untuk mewakili direktur olahraga baru, warga Skotlandia Richard Hughes, yang akan memulai tugasnya setelah menyelesaikan pekerjaannya bersama Liverpool pada bursa transfer.

    Kestabilan manajerial ini tercermin pada transfer-transfer yang dilakukan Al Hilal, terutama transfer winger Belanda Crysencio Summerville, yang bergabung dari West Ham United dengan nilai 80 juta euro menurut laporan media.

    "Sang Pemimpin" juga merekrut sejumlah pemain berkualitas di level lokal, seperti kiper Mohammed Al Owais, Mohammed Mahzari, Mohammed Al Sarnukh, Sabri Dahal, Nawaf Al Habashi, dan Abdullah Al Anzi, guna menciptakan kedalaman skuad.

    Berbeda dengan para pesaingnya yang mengalami kekurangan yang jelas dalam skuad mereka, Al Hilal justru mengalami kelebihan besar dalam hal bintang, terutama dari para pemain asing, sehingga membuat mereka saat ini berupaya melepas sebagian di antara mereka.

    Berbagai indikasi ini menjadikan Al Hilal sebagai tim yang paling stabil, dan paling dekat untuk meraih gelar Liga Roshn pada musim depan, setelah kehilangannya dua kali berturut-turut, kecuali jika pelatih Italia mereka Simone Inzaghi memiliki pandangan yang berbeda.