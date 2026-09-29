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Anggota dewan Bayern Munich menanggapi rumor kepulangan Florian Wirtz di tengah kesulitannya yang berlanjut di Liverpool
Wirtz menghadapi kesulitan di Liverpool
Wirtz bergabung dengan Liverpool dengan nilai transfer fantastis £116 juta pada musim panas lalu, tetapi pemain internasional Jerman itu menjalani periode yang sulit di Merseyside. Menurut wawancara dengan media Jerman, AZ, Rummenigge memantau situasi ini dengan saksama.
Wirtz mencatatkan tujuh gol dan delapan assist dalam 49 penampilan pada musim debutnya saat klub itu melempem di bawah Arne Slot. Kini, di bawah manajer baru Andoni Iraola, ia baru membukukan satu assist dalam enam penampilan. Penurunan drastis ini memicu sorotan besar terhadap performanya, sekaligus memanaskan rumor soal kepindahan cepat.
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Rummenigge terkejut oleh kesulitan Wirtz
Rummenigge mengakui keterkejutannya tentang bagaimana kepindahan itu berjalan, sembari mengungkapkan bahwa janji mengenai posisi bermainnya memainkan peran krusial dalam transfer tersebut. "Sejujurnya, ya (saya terkejut)," kata Rummenigge.
"Kami mendapat kesan bahwa dia akan pergi ke Liverpool karena manajer saat itu, Arne Slot, telah menjanjikan posisi No. 10 kepadanya, yang juga ia mainkan di Leverkusen. Itu adalah faktor penting dalam keputusannya memilih Liverpool. Secara finansial, tidak ada perbedaan yang dramatis. Dia membuat keputusannya, dan kami menerimanya."
Bayern Munich bantah transfer yang disebut-sebut akan segera terjadi
Meski spekulasi yang mengaitkan Wirtz dengan kepulangan ke negara asalnya kian menguat, Rummenigge meredam prospek Bayern Munich melancarkan misi penyelamatan dalam waktu dekat, seraya menegaskan klub memiliki banyak opsi.
"Pertama-tama, itu bukan tugas saya," jelas Rummenigge. "Anda jangan lupa bahwa Jamal Musiala dan Serge Gnabry bermain di posisi itu, dan ada opsi lain seperti Ismael Saibari. Tidak perlu membeli pemain keempat dengan jumlah uang yang kemungkinan besar harus dibayar untuk Wirtz. Itulah mengapa saya mengatakan: setiap langkah yang diambil seorang pemain adalah sesuatu yang harus dia pikirkan dengan matang sebelumnya."
- Getty
Apa langkah berikutnya untuk Wirtz?
"Apakah sesuatu yang lain masih mungkin terjadi pada suatu saat? Saya tidak tahu," tambah Rummenigge, yang sedikit membuka peluang. Pertanyaannya tetap apakah Wirtz bahagia di Anfield, sebuah situasi yang terus dipantau Bayern setelah sebelumnya menghormati keputusannya untuk menolak mereka. Laga-laga yang akan datang bisa menentukan apakah ia menyelamatkan kariernya di Anfield atau mulai mencari jalan keluar lebih cepat.
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