Wirtz bergabung dengan Liverpool dengan nilai transfer fantastis £116 juta pada musim panas lalu, tetapi pemain internasional Jerman itu menjalani periode yang sulit di Merseyside. Menurut wawancara dengan media Jerman, AZ, Rummenigge memantau situasi ini dengan saksama.

Wirtz mencatatkan tujuh gol dan delapan assist dalam 49 penampilan pada musim debutnya saat klub itu melempem di bawah Arne Slot. Kini, di bawah manajer baru Andoni Iraola, ia baru membukukan satu assist dalam enam penampilan. Penurunan drastis ini memicu sorotan besar terhadap performanya, sekaligus memanaskan rumor soal kepindahan cepat.