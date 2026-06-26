Angelozzi: "Chelsea selalu hadir di stadion untuk mendukung Palestra, baik saat bertanding di kandang maupun tandang"

Guido Angelozzi, mantan direktur olahraga Cagliari (kini di Spezia), berbicara tentang Marco Palestra, yang setelah masa peminjaman di Sardinia dijual oleh Atalanta ke Chelsea dengan harga selangit: "Chelsea dan City telah memantaunya selama setahun, mereka selalu hadir di stadion, baik di Cagliari maupun saat bertanding tandang — demikian dilansir Sportmediaset —. Mereka terus-menerus menelepon saya, ingin tahu segalanya. Data-datanya tentu saja sudah mereka miliki, tetapi mereka sedang mencari informasi mengenai karakter dan kualitas pemuda itu. Marco adalah orang yang sangat baik, benar-benar jujur, dan sangat cerdas. Dia sangat akrab dengan rekan-rekan setimnya di Cagliari, dan telah merebut hati semua orang."



