Guido Angelozzi, mantan direktur olahraga Cagliari (kini di Spezia), berbicara tentang Marco Palestra, yang setelah masa peminjaman di Sardinia dijual oleh Atalanta ke Chelsea dengan harga selangit: "Chelsea dan City telah memantaunya selama setahun, mereka selalu hadir di stadion, baik di Cagliari maupun saat bertanding tandang — demikian dilansir Sportmediaset —. Mereka terus-menerus menelepon saya, ingin tahu segalanya. Data-datanya tentu saja sudah mereka miliki, tetapi mereka sedang mencari informasi mengenai karakter dan kualitas pemuda itu. Marco adalah orang yang sangat baik, benar-benar jujur, dan sangat cerdas. Dia sangat akrab dengan rekan-rekan setimnya di Cagliari, dan telah merebut hati semua orang."
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Angelozzi: "Chelsea selalu hadir di stadion untuk mendukung Palestra, baik saat bertanding di kandang maupun tandang"
Angelozzi melanjutkan: "Pelatih (Pisacane, red.) begitu melihatnya langsung memasukkannya ke dalam tim; dia adalah pemain yang sangat hebat. Dia sudah siap bermain di Liga Premier bahkan setahun yang lalu. Saya berharap dia bergabung dengan Inter ketika saya menghubunginya beberapa hari yang lalu; dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan bergabung dengan Nerazzurri."