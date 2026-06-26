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Nuova grafica CM Palestra Inter 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Angelozzi: "Chelsea selalu hadir di stadion untuk mendukung Palestra, baik saat bertanding di kandang maupun tandang"

M. Palestra
Transfers
Inter
Cagliari
Atalanta
Chelsea

Mantan direktur olahraga Cagliari angkat bicara

Guido Angelozzi, mantan direktur olahraga Cagliari (kini di Spezia), berbicara tentang Marco Palestra, yang setelah masa peminjaman di Sardinia dijual oleh Atalanta ke Chelsea dengan harga selangit: "Chelsea dan City telah memantaunya selama setahun, mereka selalu hadir di stadion, baik di Cagliari maupun saat bertanding tandang — demikian dilansir Sportmediaset —. Mereka terus-menerus menelepon saya, ingin tahu segalanya. Data-datanya tentu saja sudah mereka miliki, tetapi mereka sedang mencari informasi mengenai karakter dan kualitas pemuda itu. Marco adalah orang yang sangat baik, benar-benar jujur, dan sangat cerdas. Dia sangat akrab dengan rekan-rekan setimnya di Cagliari, dan telah merebut hati semua orang."


  • Angelozzi melanjutkan: "Pelatih (Pisacane, red.) begitu melihatnya langsung memasukkannya ke dalam tim; dia adalah pemain yang sangat hebat. Dia sudah siap bermain di Liga Premier bahkan setahun yang lalu. Saya berharap dia bergabung dengan Inter ketika saya menghubunginya beberapa hari yang lalu; dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan bergabung dengan Nerazzurri."

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