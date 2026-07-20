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imago-sport-1080267869.jpgSports Press Photo
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Angel Di Maria menyampaikan pesan yang menyentuh hati kepada skuad Argentina setelah kekalahan di final Piala Dunia melawan Spanyol

A. Di Maria
Argentina
Spain vs Argentina
Spain
World Cup
Rosario Central

Mantan bintang Argentina, Angel Di Maria, segera menghubungi rekan-rekan senegaranya untuk memberikan dukungan setelah tim asuhan Lionel Scaloni mengalami kekalahan yang menyakitkan di babak perpanjangan waktu. Melalui unggahan di media sosial, pemain sayap legendaris itu dengan tegas membela warisan luar biasa tim tersebut dan menegaskan bahwa satu pertandingan saja tidak akan pernah meredupkan status mereka sebagai ikon bangsa.

  • Para juara menyerahkan gelar juara dunia

    Harapan Argentina untuk mempertahankan gelar juara dunia mereka berakhir dengan kekecewaan setelah kalah tipis 1-0 dalam perpanjangan waktu melawan Spanyol di New York. Setelah harus bermain dengan 10 orang akibat kartu merah yang diterima Enzo Fernandez, gawang Emiliano Martinez akhirnya kebobolan oleh tendangan jarak dekat dari pemain pengganti Ferran Torres pada menit ke-106. Hasil mengecewakan ini membuat Albiceleste menyamai rekor Jerman sebagai tim yang paling sering menjadi runner-up dalam sejarah turnamen.


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    Legend memberi penghormatan kepada skuad bersejarah

    Meskipun ia sudah tidak berada di lapangan, Di Maria segera mengambil langkah untuk membangkitkan semangat mantan rekan-rekan setimnya dengan membagikan pesan yang mengharukan di Instagram Story-nya.

    Pemain sayap ikonik ini menegaskan bahwa satu kekalahan di final tidak akan pernah mengurangi warisan luar biasa yang dibangun oleh generasi ini. Di Maria menyatakan: "Sebuah negara bangga pada kalian. Sebuah negara kembali bersatu berkat cinta dan keberanian yang kalian tunjukkan di Piala Dunia ini.

    "Kalian adalah sejarah, kalian adalah legenda, dan tak seorang pun yang bisa merampas itu dari kalian. Tim nasional terbaik dalam sejarah negara kita. Lima final berturut-turut, tak seorang pun yang akan bisa merampas itu dari kalian. TERIMA KASIH BANYAK ATAS SEMUANYA."

  • Albiceleste mengalami akhir pertandingan yang mengerikan

    Pertandingan penentu itu berjalan sangat mandek bagi sang juara bertahan, yang mencatatkan rekor yang tak diinginkan sebagai tim pertama sepanjang sejarah yang gagal melepaskan satu tembakan pun selama waktu normal di sebuah final. Ketegangan tinggi dan bentrokan fisik yang sengit mendominasi pertandingan, mencapai puncaknya ketika Lisandro Martinez terpaksa ditarik keluar akibat cedera parah di babak pertama, sebelum Enzo diusir dari lapangan sesaat menjelang babak perpanjangan waktu.

    Sementara Spanyol merayakan pencapaiannya sebagai negara pertama yang memegang gelar juara dunia putra dan putri secara bersamaan, kubu Argentina harus menyaksikan berakhirnya era keemasan mereka dengan cara yang menyakitkan.

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  • scaloni(C)Getty Images

    Scaloni dihadapkan pada perombakan taktik

    Kekalahan telak ini menuntut Scaloni untuk segera mengevaluasi pendekatan taktisnya dan mengatasi dinamika skuad yang semakin menua. Ujian sesungguhnya kini terletak pada keberhasilan mempercepat pengembangan talenta-talenta muda seperti Nico Paz guna membangun kembali daya saing mereka menjelang siklus internasional berikutnya.