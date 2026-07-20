Angel Di Maria menyampaikan pesan yang menyentuh hati kepada skuad Argentina setelah kekalahan di final Piala Dunia melawan Spanyol

Meskipun ia sudah tidak berada di lapangan, Di Maria segera mengambil langkah untuk membangkitkan semangat mantan rekan-rekan setimnya dengan membagikan pesan yang mengharukan di Instagram Story-nya.

Pemain sayap ikonik ini menegaskan bahwa satu kekalahan di final tidak akan pernah mengurangi warisan luar biasa yang dibangun oleh generasi ini. Di Maria menyatakan: "Sebuah negara bangga pada kalian. Sebuah negara kembali bersatu berkat cinta dan keberanian yang kalian tunjukkan di Piala Dunia ini.

"Kalian adalah sejarah, kalian adalah legenda, dan tak seorang pun yang bisa merampas itu dari kalian. Tim nasional terbaik dalam sejarah negara kita. Lima final berturut-turut, tak seorang pun yang akan bisa merampas itu dari kalian. TERIMA KASIH BANYAK ATAS SEMUANYA."