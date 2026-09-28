Merefleksikan pergantian kepemimpinan di kubu Argentina, Di Maria mendukung keputusan yang dibuat mantan manajernya itu saat tampil di SportsCenter.

Mendukung bek tersebut untuk bersinar dengan tanggung jawab tambahan itu, Di Maria berkata: "Dia pantas mendapatkannya. Saya pikir itu pilihan yang sangat bagus dari Scaloni dan staf pelatih. Dia pantas karena dia orang yang hebat. Dia punya temperamen yang sangat baik untuk mengenakan ban kapten dan saya yakin dia akan melakukan pekerjaan dengan sangat baik."

Mendorong para pendukung untuk menyambut era baru, mantan winger tim nasional itu menambahkan: "Saya senang orang-orang terus mendukung tim nasional karena mereka pasti akan terus membawa kebahagiaan bagi kami."