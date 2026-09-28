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Angel Di Maria berikan penilaian soal Cristian Romero mewarisi ban kapten Argentina saat Lionel Messi bersiap untuk perpisahan emosional
Scaloni mengonfirmasi kapten baru Argentina
Scaloni secara resmi telah menunjuk Romero sebagai kapten permanen Argentina berikutnya setelah Messi mengakhiri karier internasionalnya. Bek tengah Atletico Madrid berusia 28 tahun itu sebelumnya menjadi pilihan ketiga dalam kelompok kepemimpinan di belakang penyerang legendaris tersebut dan Nicolas Otamendi. Dia juga sudah sempat merasakan memimpin tim, dengan mengenakan ban kapten saat para figur senior tidak tersedia melawan Chile serta dalam laga persahabatan kontra Venezuela dan Mauritania.
- Nicolo Campo
"Dia pantas mendapatkannya"
Merefleksikan pergantian kepemimpinan di kubu Argentina, Di Maria mendukung keputusan yang dibuat mantan manajernya itu saat tampil di SportsCenter.
Mendukung bek tersebut untuk bersinar dengan tanggung jawab tambahan itu, Di Maria berkata: "Dia pantas mendapatkannya. Saya pikir itu pilihan yang sangat bagus dari Scaloni dan staf pelatih. Dia pantas karena dia orang yang hebat. Dia punya temperamen yang sangat baik untuk mengenakan ban kapten dan saya yakin dia akan melakukan pekerjaan dengan sangat baik."
Mendorong para pendukung untuk menyambut era baru, mantan winger tim nasional itu menambahkan: "Saya senang orang-orang terus mendukung tim nasional karena mereka pasti akan terus membawa kebahagiaan bagi kami."
Manajer menjelaskan hierarki ruang ganti dengan jelas
Scaloni bergerak cepat untuk menunjuk Romero demi menjamin transisi yang mulus sekaligus melindungi mentalitas juara yang sudah tertanam di dalam skuad. Menjelaskan urutan kapten menjelang laga-laga yang akan datang, Scaloni mengatakan kepada TyC Sports: "Kaptennya akan menjadi Cuti. Dia memang sudah menjadi kapten ketiga setelah Leo dan Ota. Ada Emiliano [Martinez], yang juga bisa memakai ban kapten. Rodrigo [De Paul], yang tidak akan bermain dalam dua pertandingan ini, juga bisa memakainya. Lautaro [Martinez] bisa memakainya. Cuti adalah pilihan yang tepat."
- Bildbyran
Argentina bersiap untuk serah terima bersejarah
Tim asuhan Scaloni akan menghadapi Bolivia dan Burkina Faso sebelum Messi mengenakan seragam tim nasional untuk terakhir kalinya saat melawan Benin pada 6 Oktober. Pertemuan dengan tim Afrika itu akan menjadi momen estafet emosional saat Romero secara resmi mengambil alih tugas di atas lapangan. Ujian berat kini menanti bek tanpa kompromi tersebut, yang harus mempertahankan standar tinggi dan menyatukan ruang ganti tanpa playmaker ikonik itu di sisinya.
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