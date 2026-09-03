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Ange Postecoglou mengungkap 'faktor Cristiano Ronaldo' yang membuatnya tergoda menolak Eropa demi pindah ke Al Nassr
Postecoglou menjelaskan kepindahannya ke Al Nassr
Postecoglou mengatakan bahwa kesempatan unik untuk melatih Ronaldo memainkan peran krusial dalam kepindahannya ke Al Nassr. Pria 61 tahun itu ditunjuk pada Juli dengan kontrak dua tahun, menggantikan pelatih baru Portugal Jorge Jesus di kursi pelatih. Berbicara di podcast The Howie Games, manajer asal Australia itu mengakui daya tarik untuk bekerja dengan pemenang Ballon d'Or lima kali tersebut memang mustahil ditolak. Ronaldo saat ini sangat termotivasi untuk mengejar 1.000 gol sepanjang kariernya.
- Getty Images Sport
Sebagian kecil dari kisah Ronaldo
Sepanjang kariernya, Postecoglou telah bekerja dengan sejumlah nama terbesar di dunia sepakbola. Ia melihat petualangan terbarunya di Riyadh sebagai peluang untuk menempatkan dirinya dalam narasi bersejarah Ronaldo.
"Ketika saya merefleksikan karier saya, hal yang paling menonjol bagi saya adalah bahwa saya benar-benar diberkati karena menjadi bagian dari perjalanan orang lain," jelas Postecoglou. "Saat saya masih menjadi pemain, Ferenc Puskas adalah pelatih saya, salah satu pemain terhebat sepanjang masa. Dan hubungan itu saja sudah luar biasa bagi saya karena saya adalah bagian kecil dari kisah pria itu, bagian kecil yang sangat kecil, tetapi tetap bagian kecil.
"Bersama Socceroos, saya bekerja dengan bisa dibilang pemain terbaik yang pernah kami miliki, Timmy Cahill, jadi saya adalah bagian kecil dari kisahnya. Sonny [Son Heung-min], pemain Korea terhebat sepanjang masa, saya adalah bagian kecil dari kisahnya.
"Jadi, tidak diragukan lagi, Cristiano Ronaldo ada di sini, Anda seperti berpikir, saya juga bisa menjadi bagian kecil dari kisahnya. Dan bukan dari sudut pandang egois, tetapi untuk perjalanan hidup saya sendiri, dari semua yang ingin saya lakukan sejak kecil, Anda bisa punya kaitan dengan orang-orang seperti ini di sepanjang jalan. Itu adalah bagian dari daya tariknya. Bukan berarti mereka akan menceritakan kisah saya bersamanya, tetapi saya bisa menceritakan kisah itu, dan itu juga menjadi bagiannya."
Mengabaikan cibiran para snob Liga Arab Saudi
Pria Australia itu menganggur sejak Oktober setelah hanya menjalani 39 hari di Nottingham Forest. Meski menerima minat dari belasan klub, ia menolak memandang kepindahan ke Timur Tengah sebagai langkah mundur dalam kariernya.
"Saya tidak pernah mengkhawatirkan itu," akunya. "Orang-orang bilang 'itu bukan di Eropa, itu bukan liga dengan profil lebih tinggi', tetapi saya selalu menentang orang-orang yang bersikap sok soal liga-liga tertentu dan semacamnya. Saya tidak akan berbalik dan mengatakan itu adalah langkah mundur bagi saya. Saya tidak pernah melihat sesuatu dengan cara seperti itu.
"Saya berpikir, apakah ada peluang di sana? Bisakah saya memberi dampak? Apakah saya akan antusias dengan prospek untuk melakukannya? Dan itu memenuhi semua kriteria itu bagi saya karena ini adalah liga yang jelas telah menginvestasikan banyak uang, ada beberapa manajer top di sini, beberapa pemain top di sini. Kesempatan untuk menjadi bagian dari itu sangat berarti."
- Getty Images Sport
Mengejar kejayaan di kancah domestik dan kontinental
Postecoglou sudah memberikan dampak besar di Riyadh, dengan membawa Al Nassr memulai kampanye 2026-27 tanpa kekalahan. Hasil impresifnya di awal membuat ia meraih penghargaan Pelatih Terbaik Bulan Ini Liga Pro Saudi untuk Agustus. Raksasa asal Riyadh itu menargetkan untuk berhasil mempertahankan gelar Saudi mereka musim ini. Namun, mereka juga membidik dominasi di level kontinental seiring berjalannya musim.
Al Nassr akan sangat bergantung pada dorongan tanpa henti Ronaldo saat mereka mengejar gelar Liga Champions AFC pertama sepanjang sejarah. Postecoglou akan berharap kemitraan barunya dengan ikon Portugal itu menghadirkan trofi besar.
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