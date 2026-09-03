Sepanjang kariernya, Postecoglou telah bekerja dengan sejumlah nama terbesar di dunia sepakbola. Ia melihat petualangan terbarunya di Riyadh sebagai peluang untuk menempatkan dirinya dalam narasi bersejarah Ronaldo.

"Ketika saya merefleksikan karier saya, hal yang paling menonjol bagi saya adalah bahwa saya benar-benar diberkati karena menjadi bagian dari perjalanan orang lain," jelas Postecoglou. "Saat saya masih menjadi pemain, Ferenc Puskas adalah pelatih saya, salah satu pemain terhebat sepanjang masa. Dan hubungan itu saja sudah luar biasa bagi saya karena saya adalah bagian kecil dari kisah pria itu, bagian kecil yang sangat kecil, tetapi tetap bagian kecil.

"Bersama Socceroos, saya bekerja dengan bisa dibilang pemain terbaik yang pernah kami miliki, Timmy Cahill, jadi saya adalah bagian kecil dari kisahnya. Sonny [Son Heung-min], pemain Korea terhebat sepanjang masa, saya adalah bagian kecil dari kisahnya.

"Jadi, tidak diragukan lagi, Cristiano Ronaldo ada di sini, Anda seperti berpikir, saya juga bisa menjadi bagian kecil dari kisahnya. Dan bukan dari sudut pandang egois, tetapi untuk perjalanan hidup saya sendiri, dari semua yang ingin saya lakukan sejak kecil, Anda bisa punya kaitan dengan orang-orang seperti ini di sepanjang jalan. Itu adalah bagian dari daya tariknya. Bukan berarti mereka akan menceritakan kisah saya bersamanya, tetapi saya bisa menceritakan kisah itu, dan itu juga menjadi bagiannya."