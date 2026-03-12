Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Ange Postecoglou memberikan penilaiannya tentang Tottenham yang 'terpuruk' di bawah Igor Tudor di tengah perjuangan menghindari degradasi
Awal yang suram Tudor di Tottenham
Tottenham sedang menghadapi krisis yang sesungguhnya setelah mantan manajer Postecoglou memperingatkan bahwa skuad saat ini terlihat "kebingungan" di bawah manajer interim Tudor. Tidak hanya kalah 5-2 dari Atletico Madrid di Liga Champions, tim asal London Utara ini hanya unggul satu poin dari zona degradasi Liga Premier dengan hanya sembilan pertandingan tersisa di musim yang buruk ini.
Tudor, yang mengambil alih kendali setelah kepergian Thomas Frank, mengalami awal yang buruk, kalah dalam semua empat pertandingan yang dipimpinnya. Ketidakjelasan identitas tim telah mendorong Postecoglou untuk berbicara tentang kerentanan psikologis skuad yang tampaknya sedang dalam keadaan terpuruk.
- AFP
Postecoglou memperingatkan tentang kondisi sulit yang dihadapi Spurs.
Postecoglou, dalam wawancara dengan TNT Sports, mengungkapkan rasa sedihnya melihat tim lamanya hancur, sambil mencatat bahwa para pemain gagal memenuhi standar yang mereka tetapkan selama masa jabatannya sebagai pelatih.
"Ini menyakitkan bagi saya," akui Postecoglou. "Para pemain tampaknya cukup kebingungan saat ini. Ada tekanan yang jelas di sana dan ini adalah masa yang sangat sulit. Semua itu tercermin dalam apa yang terjadi tadi malam - skenario terburuk saat bermain melawan tim tandang Atletico yang tidak pernah menurunkan level performanya. Itu adalah awal yang mengerikan bagi mereka.
"Tidak ada yang secara objektif akan mengatakan para pemain ini bermain di level yang mereka mampu. Kita harus mencoba meredakan tekanan pada mereka. Bahkan semalam, saya pikir itu adalah kesempatan besar bagi mereka karena mereka tampil baik di Liga Champions, mereka berada di sisi yang menguntungkan dalam undian. Bermain di kandang Atletico memang sulit, tapi mereka tetap harus kembali ke Tottenham.
"Saya yakin mereka sudah berlatih di lapangan itu sebelumnya, tapi banyaknya kali mereka terpeleset, menurut saya itu masih tekanan, rasa putus asa yang nyata dalam segala hal yang mereka lakukan. Secara mental, mereka putus asa dan itu tercermin secara fisik, terburu-buru. Sulit untuk berkomentar dari luar, tapi bagi saya ini tentang menanamkan keyakinan: tunjukkan kepada mereka pemain seperti apa mereka, bukan pemain seperti apa yang bisa mereka jadi."
Menghindari sisi yang salah dalam sejarah
Dengan pertandingan tandang ke Anfield untuk menghadapi Liverpool yang semakin dekat, Postecoglou telah mendorong ruang ganti untuk menemukan karakter yang membawa mereka meraih trofi Liga Europa hanya setahun yang lalu. Ia memperingatkan bahwa klub tidak boleh mengambil langkah mundur lagi saat mereka berjuang mempertahankan status mereka di kasta tertinggi di tengah tekanan yang semakin besar untuk menggantikan Tudor dengan pelatih permanen.
"Jika saya ada di sana sekarang, itulah yang akan saya katakan kepada mereka: jangan masuk ke dalam sejarah karena hal yang salah sekarang," kata Postecoglou. "Ada motivasi besar bagi kalian, jangan menjadi kelompok yang mengambil langkah mundur sekarang, karena mereka adalah kelompok yang membawa kesuksesan setelah 17 tahun [dengan memenangkan UEFA Europa League].
"Biarkan saya katakan, untuk kami memenangkan Liga Europa tahun lalu, jika tidak ada karakter, kami tidak akan bisa melakukannya. Kami juga berada di bawah tekanan tahun lalu, tetapi saya melihat sekelompok pemain yang benar-benar fokus untuk menciptakan sesuatu yang istimewa. Itu ada."
- Getty Images Sport
Pertandingan krusial di akhir musim
Setelah bertandang ke Liverpool akhir pekan ini, Spurs akan menjamu Atletico di kandang mereka pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Mereka kemudian akan menghadapi delapan pertandingan sisa di Premier League dalam upaya mereka untuk tetap bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris, termasuk laga melawan Chelsea, Aston Villa, dan rival degradasi Leeds United.
Iklan