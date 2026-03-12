Ange Postecoglou memberikan penilaiannya tentang Tottenham yang 'terpuruk' di bawah Igor Tudor di tengah perjuangan menghindari degradasi

Postecoglou, dalam wawancara dengan TNT Sports, mengungkapkan rasa sedihnya melihat tim lamanya hancur, sambil mencatat bahwa para pemain gagal memenuhi standar yang mereka tetapkan selama masa jabatannya sebagai pelatih.

"Ini menyakitkan bagi saya," akui Postecoglou. "Para pemain tampaknya cukup kebingungan saat ini. Ada tekanan yang jelas di sana dan ini adalah masa yang sangat sulit. Semua itu tercermin dalam apa yang terjadi tadi malam - skenario terburuk saat bermain melawan tim tandang Atletico yang tidak pernah menurunkan level performanya. Itu adalah awal yang mengerikan bagi mereka.

"Tidak ada yang secara objektif akan mengatakan para pemain ini bermain di level yang mereka mampu. Kita harus mencoba meredakan tekanan pada mereka. Bahkan semalam, saya pikir itu adalah kesempatan besar bagi mereka karena mereka tampil baik di Liga Champions, mereka berada di sisi yang menguntungkan dalam undian. Bermain di kandang Atletico memang sulit, tapi mereka tetap harus kembali ke Tottenham.

"Saya yakin mereka sudah berlatih di lapangan itu sebelumnya, tapi banyaknya kali mereka terpeleset, menurut saya itu masih tekanan, rasa putus asa yang nyata dalam segala hal yang mereka lakukan. Secara mental, mereka putus asa dan itu tercermin secara fisik, terburu-buru. Sulit untuk berkomentar dari luar, tapi bagi saya ini tentang menanamkan keyakinan: tunjukkan kepada mereka pemain seperti apa mereka, bukan pemain seperti apa yang bisa mereka jadi."