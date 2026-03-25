Ange Postecoglou buka-bukaan soal pemecatannya yang 'kejam' dari Nottingham Forest saat ia menargetkan kembalinya ke Liga Premier

Saat merenungkan keputusannya untuk bergabung dengan Forest, Postecoglou mengakui bahwa ia mengabaikan peringatan dari orang-orang di sekitarnya karena ia sangat ingin kembali ke bangku cadangan setelah hengkang dari Tottenham. “Jika saya lebih muda, mungkin hal itu akan (menyakiti hati), tetapi hal itu tidak menyakiti saya karena pada akhirnya saya bertanggung jawab atas keputusan itu,” ujarnya. “Ada cukup banyak orang di sekitar saya yang mengatakan itu mungkin bukan ide yang bagus (untuk menerima pekerjaan di Forest). Saya menganggapnya sebagai tantangan. Saya tidak suka tidak bekerja (setelah dipecat oleh Spurs) … (tapi) sepertinya sejak awal itu memang tidak cocok untuk saya. Itu tidak berhasil. Mungkin hal itu merusak reputasiku, mungkin di EPL ini pasti, tapi aku tidak khawatir soal itu. Itu tidak meninggalkan bekas apa pun padaku sebagai pribadi atau manajer sepak bola. Jika ada, hal itu membuatku tahu bahwa lain kali, aku akan mencari nasihat sebelum mengambil tugas yang terlalu berat untukku.”