AFP
Diterjemahkan oleh
Ange Postecoglou buka-bukaan soal pemecatannya yang 'kejam' dari Nottingham Forest saat ia menargetkan kembalinya ke Liga Premier
Bulan yang penuh gejolak di City Ground
Penunjukan Postecoglou di Forest awalnya dimaksudkan sebagai misi penyelamatan, karena ia menggantikan Nuno Espirito Santo hanya tiga pertandingan setelah musim ini dimulai. Namun, langkah tersebut dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk bagi pelatih berusia 60 tahun itu, yang timnya gagal meraih satu kemenangan pun dalam delapan pertandingan di semua kompetisi. Masa jabatannya berakhir dengan dua hasil imbang dan enam kekalahan, performa yang membuat petinggi Forest kehabisan kesabaran. Masa sulit ini mengejutkan banyak pihak, terutama mengingat Postecoglou baru saja mengakhiri puasa gelar Tottenham selama 17 tahun dengan gelar Liga Europa beberapa bulan sebelum kedatangannya di East Midlands.
- AFP
Akhir yang tragis bagi masa jabatan yang singkat
Dalam wawancara dengan stasiun radio SEN 1116 yang berbasis di Melbourne, Postecoglou mengenang situasi "kejam" dan kacau saat pemecatannya, yang diumumkan segera setelah kekalahan 3-0 di kandang dari Chelsea, bahkan sebelum ia sempat menggelar konferensi pers pasca-pertandingan. "Itu sangat kejam. Saat itu saya berada di ruang pelatih. Saya tahu itu bisa terjadi kapan saja, tapi mereka memecat saya langsung setelah pertandingan. Saya belum melakukan konferensi pers, tapi media sudah tahu," katanya. "Saya sedang berjalan di koridor. Saya ingin pergi; kalau tidak, saya akan melakukan sesuatu yang saya sesali. Saya ingin keluar dari sana. Semua jalan diblokir. Setelah setengah jam, jalanan dibuka. Saya terjebak di lampu lalu lintas selama 15 menit. Para penggemar Chelsea mencaci-maki saya, penggemar Forest juga tidak jauh lebih baik, dan kemudian ada anak-anak kecil yang mendatangi saya dan meminta selfie."
Pelajaran yang dipetik dari ketidaksesuaian
Saat merenungkan keputusannya untuk bergabung dengan Forest, Postecoglou mengakui bahwa ia mengabaikan peringatan dari orang-orang di sekitarnya karena ia sangat ingin kembali ke bangku cadangan setelah hengkang dari Tottenham. “Jika saya lebih muda, mungkin hal itu akan (menyakiti hati), tetapi hal itu tidak menyakiti saya karena pada akhirnya saya bertanggung jawab atas keputusan itu,” ujarnya. “Ada cukup banyak orang di sekitar saya yang mengatakan itu mungkin bukan ide yang bagus (untuk menerima pekerjaan di Forest). Saya menganggapnya sebagai tantangan. Saya tidak suka tidak bekerja (setelah dipecat oleh Spurs) … (tapi) sepertinya sejak awal itu memang tidak cocok untuk saya. Itu tidak berhasil. Mungkin hal itu merusak reputasiku, mungkin di EPL ini pasti, tapi aku tidak khawatir soal itu. Itu tidak meninggalkan bekas apa pun padaku sebagai pribadi atau manajer sepak bola. Jika ada, hal itu membuatku tahu bahwa lain kali, aku akan mencari nasihat sebelum mengambil tugas yang terlalu berat untukku.”
- Getty
Menunggu proyek yang tepat
Postecoglou tetap teguh pada keinginannya untuk melatih di level tertinggi di Inggris. Ia telah menegaskan bahwa ia tidak akan terburu-buru mengambil posisi kosong di tengah musim, melainkan akan "menunggu" proyek yang memungkinkannya menerapkan gaya sepak bolanya yang khas sejak awal. “Bergabung di tengah musim, terutama di Liga Premier—dan di sebagian besar liga lainnya—mungkin terlalu menantang bagi cara saya bekerja,” katanya. “Itulah yang saya tunggu-tunggu (terkait pekerjaan berikutnya). Di mana itu dan seperti apa bentuknya sulit untuk dikatakan saat ini, tetapi saya belum menyentuh permukaan dari apa yang ingin saya lakukan di sini, dampak yang ingin saya buat, dan sepak bola yang ingin saya mainkan.”