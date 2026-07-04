Ange Postecoglou akan melatih Cristiano Ronaldo setelah posisi baru permanen mantan pelatih Tottenham itu dikonfirmasi

Klub raksasa Liga Pro Saudi itu secara resmi menunjuk pelatih asal Australia tersebut untuk memimpin mereka memasuki era baru. Menyusul hengkangnya Jorge Jesus, yang membawa tim ini meraih gelar juara liga, Al-Nassr bergerak cepat untuk mengamankan jasa mantan manajer Liga Premier tersebut.

Klub tersebut mengumumkan berita tersebut melalui media sosial, menandakan niat mereka untuk mempertahankan dominasi di kawasan tersebut.

Pengumuman di media sosial dari akun resmi klub tersebut disertai dengan keterangan: "Sudah resmi: Ange Postecoglou adalah Pelatih Kepala baru [Al-Nassr]. Ia telah menandatangani kontrak selama dua musim."

Kesepakatan ini menandai kembalinya Postecoglou ke bangku cadangan untuk pertama kalinya sejak masa jabatannya yang kurang beruntung di East Midlands, memberinya panggung bergengsi untuk membangun kembali reputasinya bersama salah satu pemain terhebat dalam sejarah olahraga ini.