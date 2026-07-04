AFP
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Ange Postecoglou akan melatih Cristiano Ronaldo setelah posisi baru permanen mantan pelatih Tottenham itu dikonfirmasi
Al-Nassr mengonfirmasi penunjukan Postecoglou
Klub raksasa Liga Pro Saudi itu secara resmi menunjuk pelatih asal Australia tersebut untuk memimpin mereka memasuki era baru. Menyusul hengkangnya Jorge Jesus, yang membawa tim ini meraih gelar juara liga, Al-Nassr bergerak cepat untuk mengamankan jasa mantan manajer Liga Premier tersebut.
Klub tersebut mengumumkan berita tersebut melalui media sosial, menandakan niat mereka untuk mempertahankan dominasi di kawasan tersebut.
Pengumuman di media sosial dari akun resmi klub tersebut disertai dengan keterangan: "Sudah resmi: Ange Postecoglou adalah Pelatih Kepala baru [Al-Nassr]. Ia telah menandatangani kontrak selama dua musim."
Kesepakatan ini menandai kembalinya Postecoglou ke bangku cadangan untuk pertama kalinya sejak masa jabatannya yang kurang beruntung di East Midlands, memberinya panggung bergengsi untuk membangun kembali reputasinya bersama salah satu pemain terhebat dalam sejarah olahraga ini.
- Getty Images Sport
Melupakan mimpi buruk Nottingham Forest
Postecoglou tiba di Riyadh dengan harapan dapat melupakan babak sulit dalam kariernya. Peran terakhir pria berusia 60 tahun ini di Nottingham Forest hanya berlangsung selama 39 hari, sebuah periode yang baru-baru ini ia gambarkan sebagai "brutal." Selama masa jabatannya yang singkat di City Ground, ia gagal meraih satu pun kemenangan dalam delapan pertandingan, yang pada akhirnya berujung pada pemecatan mendadak oleh petinggi klub.
Merenungkan hari ketika ia dipecat, Postecoglou mengenang suasana yang kacau balau itu: “Itu sangat brutal. Saya berada di ruang pelatih. Saya tahu hal itu bisa terjadi kapan saja, tetapi mereka memecat saya langsung setelah pertandingan. Saya belum mengadakan konferensi pers, tetapi pers sudah mengetahuinya. Saya berjalan menuju koridor. Saya ingin pergi; jika tidak, saya akan melakukan sesuatu yang akan saya sesali. Saya ingin keluar dari sana.”
Rekam jejak prestasi
Meskipun mengalami kegagalan di Forest, Postecoglou terpilih untuk posisi di Al-Nassr berkat rekam jejak gemilangnya dalam meraih trofi. Ia terkenal karena mengakhiri puasa gelar Tottenham Hotspur yang telah berlangsung lama dengan membawa mereka meraih kemenangan di Liga Europa atas Manchester United di Bilbao. Riwayat kariernya juga mencakup lima trofi dari masa jabatannya di Celtic, di mana ia berhasil meraih treble domestik di Skotlandia.
Rekam jejak kesuksesan inilah yang membuatnya lebih diutamakan daripada kandidat-kandidat papan atas lainnya untuk mengisi posisi kosong di Riyadh. Berbagai laporan menunjukkan bahwa ia berhasil mengalahkan pesaingnya, yaitu manajer tim nasional Portugal saat ini, Roberto Martinez, untuk mendapatkan posisi tersebut.
- Getty
Mengelola faktor Ronaldo
Tantangan terbesar yang dihadapi Postecoglou adalah mengelola Ronaldo, yang tetap menjadi titik fokus proyek Al-Nassr. Bintang asal Portugal itu terus menjadi ikon Liga Pro Arab Saudi, dan Postecoglou harus mencari cara untuk menyelaraskan sistemnya dengan kebutuhan khusus sang penyerang veteran di lapangan.
Postecoglou telah menghabiskan musim panas ini bekerja sebagai komentator televisi untuk ITV selama Piala Dunia, namun kini ia akan kembali fokus pada tugas-tugas kepelatihan sehari-hari. Dengan kontrak dua tahun di tangannya, ia memiliki waktu yang jelas untuk membawa gaya sepak bolanya ke Timur Tengah dan memastikan bahwa tahun-tahun terakhir Ronaldo di dunia sepak bola profesional dihiasi dengan gelar-gelar juara lainnya dalam seragam emas dan biru Al-Nassr.
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