Manchester City akan menjalani salah satu laga paling sensitif musim ini, ketika bertandang ke markas Liverpool di Stadion Anfield, Minggu, di tengah atmosfer yang dipenuhi permusuhan dan kemarahan, setelah kasus pelanggaran finansial menebar bayang-bayang berat atas klub Inggris tersebut, sekaligus membuka kembali luka lama persaingan historis di antara kedua tim.

Sementara City memuncaki tabel Premier League, mereka kini menghadapi pertempuran yang melampaui batas lapangan hijau, menyusul vonis bersalah atas tuduhan finansial yang menjadi sengketa, serta berlanjutnya proses hukum yang bisa menentukan nasib musim mereka, bahkan mungkin menggambar ulang wajah persaingan perebutan gelar di Inggris.

Laga melawan Liverpool bukan hanya ujian teknis baru bagi tim yang dilatih Enzo Maresca, yang mengambil alih tugas menggantikan Pep Guardiola, tetapi juga akan menjadi penampilan pertama Manchester City di liga sejak keluarnya keputusan komisi independen, di tengah prediksi sambutan penuh permusuhan dari suporter Anfield, yang selama ini memandang rival mereka sebagai lawan yang memanfaatkan keunggulan finansial dalam pertarungan gelar.

Jika Manchester City menyusun daftar stadion yang sebaiknya tidak dikunjungi di tengah krisis saat ini, Anfield kemungkinan besar akan menempati urutan teratas, mengingat panjangnya sejarah ketegangan antara kedua klub, serta perasaan yang menumpuk di kalangan suporter Liverpool bahwa tim mereka kehilangan gelar-gelar yang semestinya bisa mereka raih.

Liverpool menutup musim 2013-2014, 2018-2019, dan 2021-2022 di posisi kedua di belakang Manchester City, dengan selisih hanya satu poin pada dua musim terakhir tersebut, yang membuat persaingan kedua pihak menjadi salah satu rivalitas domestik paling menarik dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan adanya duel taktik dan pemikiran antara Guardiola dan Jurgen Klopp.

Persaingan itu tidak hanya terbatas pada hasil dan penampilan di dalam lapangan, tetapi juga meluas ke perdebatan sengit di antara suporter mengenai pengaruh kekuatan finansial Manchester City terhadap keseimbangan persaingan, demikian menurut laporan lembaga penyiaran Inggris "BBC".

Sebagian kalangan suporter Liverpool tetap meyakini bahwa tim mereka mampu meraih lebih banyak gelar seandainya bukan karena keunggulan finansial yang dinikmati rival mereka, sebuah persoalan yang kini menjadi lebih sensitif setelah perkembangan kasus terkait aturan finansial Premier League.

Di sisi lain, para pendukung City berpegang pada keyakinan bahwa kesuksesan yang diraih tim mereka merupakan hasil kerja teknis yang istimewa, kualitas para pemain, serta level luar biasa yang ditampilkan tim-tim yang dibangun Guardiola selama bertahun-tahun.

Namun kasus finansial memberi dimensi baru pada perselisihan ini, karena perdebatan tidak lagi terbatas pada perbandingan di ranah olahraga, melainkan sudah berkaitan dengan sejauh mana keabsahan kondisi yang melahirkan sebagian kesuksesan tersebut, serta dengan keputusan-keputusan yang mungkin dikeluarkan pada akhir proses hukum.