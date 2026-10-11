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Fans Celebrate As Liverpool FC Lift The Premiership Trophy At AnfieldGetty Images News
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Anfield membuka pintu neraka: apakah kemenangan-kemenangan Manchester City menjadi tak bernilai?

FEATURES
E. Maresca
P. Guardiola
A. Iraola
Liverpool vs Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League
Italia
Spanyol
Inggris

Posisi puncak yang tergantung pada putusan hukuman, dan ketidakpastian mengancam musim Maresca

Manchester City akan menjalani salah satu laga paling sensitif musim ini, ketika bertandang ke markas Liverpool di Stadion Anfield, Minggu, di tengah atmosfer yang dipenuhi permusuhan dan kemarahan, setelah kasus pelanggaran finansial menebar bayang-bayang berat atas klub Inggris tersebut, sekaligus membuka kembali luka lama persaingan historis di antara kedua tim.

Sementara City memuncaki tabel Premier League, mereka kini menghadapi pertempuran yang melampaui batas lapangan hijau, menyusul vonis bersalah atas tuduhan finansial yang menjadi sengketa, serta berlanjutnya proses hukum yang bisa menentukan nasib musim mereka, bahkan mungkin menggambar ulang wajah persaingan perebutan gelar di Inggris.

Laga melawan Liverpool bukan hanya ujian teknis baru bagi tim yang dilatih Enzo Maresca, yang mengambil alih tugas menggantikan Pep Guardiola, tetapi juga akan menjadi penampilan pertama Manchester City di liga sejak keluarnya keputusan komisi independen, di tengah prediksi sambutan penuh permusuhan dari suporter Anfield, yang selama ini memandang rival mereka sebagai lawan yang memanfaatkan keunggulan finansial dalam pertarungan gelar.

Jika Manchester City menyusun daftar stadion yang sebaiknya tidak dikunjungi di tengah krisis saat ini, Anfield kemungkinan besar akan menempati urutan teratas, mengingat panjangnya sejarah ketegangan antara kedua klub, serta perasaan yang menumpuk di kalangan suporter Liverpool bahwa tim mereka kehilangan gelar-gelar yang semestinya bisa mereka raih.

Liverpool menutup musim 2013-2014, 2018-2019, dan 2021-2022 di posisi kedua di belakang Manchester City, dengan selisih hanya satu poin pada dua musim terakhir tersebut, yang membuat persaingan kedua pihak menjadi salah satu rivalitas domestik paling menarik dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan adanya duel taktik dan pemikiran antara Guardiola dan Jurgen Klopp.

Persaingan itu tidak hanya terbatas pada hasil dan penampilan di dalam lapangan, tetapi juga meluas ke perdebatan sengit di antara suporter mengenai pengaruh kekuatan finansial Manchester City terhadap keseimbangan persaingan, demikian menurut laporan lembaga penyiaran Inggris "BBC".

Sebagian kalangan suporter Liverpool tetap meyakini bahwa tim mereka mampu meraih lebih banyak gelar seandainya bukan karena keunggulan finansial yang dinikmati rival mereka, sebuah persoalan yang kini menjadi lebih sensitif setelah perkembangan kasus terkait aturan finansial Premier League.

Di sisi lain, para pendukung City berpegang pada keyakinan bahwa kesuksesan yang diraih tim mereka merupakan hasil kerja teknis yang istimewa, kualitas para pemain, serta level luar biasa yang ditampilkan tim-tim yang dibangun Guardiola selama bertahun-tahun.

Namun kasus finansial memberi dimensi baru pada perselisihan ini, karena perdebatan tidak lagi terbatas pada perbandingan di ranah olahraga, melainkan sudah berkaitan dengan sejauh mana keabsahan kondisi yang melahirkan sebagian kesuksesan tersebut, serta dengan keputusan-keputusan yang mungkin dikeluarkan pada akhir proses hukum.

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    Hukuman bersejarah dan banding yang menggantung nasib musim ini

    Manchester City memasuki duel ini dengan tetap bersikukuh pada ketidakbersalahan mereka, setelah mengajukan banding atas keputusan komisi independen yang menyatakan klub bersalah dalam tuduhan terkait pelanggaran aturan keuangan selama periode antara musim 2009-2010 dan 2017-2018.

    Meski klub tetap pada pendiriannya, kasus tersebut membayangi musim ini, terutama dengan masih berlanjutnya penantian penetapan sanksi yang mungkin dijatuhkan, di saat pihak-pihak terkait mencermati perkembangan hukum yang berkaitan dengan banding tersebut.

    Masalah utamanya terletak pada kondisi ketidakpastian yang mengelilingi masa depan klub, sebab persoalannya bukan hanya soal apakah Manchester City akan menghadapi sanksi atau tidak, tetapi juga mengenai jenis sanksi tersebut dan sejauh mana dampaknya terhadap hasil-hasil serta posisi mereka di papan klasemen.

    Skenario yang beredar mencakup kemungkinan-kemungkinan berat, di antaranya pengurangan poin secara luar biasa, degradasi ke kasta yang lebih rendah, atau sanksi-sanksi lain yang bisa mengubah jalannya persaingan. Namun demikian, kemungkinan-kemungkinan ini tetap bergantung pada proses hukum dan keputusan akhir, sehingga tidak bisa dianggap sebagai hasil yang sudah pasti.

    Di sinilah muncul pertanyaan yang terus menghantui Premier League: bagaimana menilai musim Manchester City jika berakhir dengan gelar juara, sementara nasib kasus yang mengancam stabilitas mereka masih menggantung?

    Sebab dengan setiap kemenangan yang diraih tim ini, perdebatan akan selalu hadir soal pengaruh perkembangan hukum terhadap nilai pencapaian mereka. Perhitungan persaingan pun akan menjadi lebih rumit jika sanksi dijatuhkan di kemudian hari, terutama bila hal itu berimbas pada klasemen tim-tim atau peluang mereka untuk lolos ke kompetisi Eropa.

    Dari sudut pandang inilah, para pengamat khawatir musim ini akan berubah menjadi balapan yang dipenuhi tanda tanya, bukan persaingan yang jelas dan hasilnya ditentukan oleh apa yang ditampilkan tim-tim di atas lapangan.


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    Maresca, warisan Guardiola, dan beban kasus hukum

    Enzo Maresca menghadapi tantangan ganda sejak ia menangani Manchester City; sebab ia tidak hanya mewarisi tim yang biasa bersaing memperebutkan gelar, tetapi juga memikul tanggung jawab menghadapi dampak sebuah kasus finansial besar yang menempatkan klub di bawah tekanan terus-menerus.

    Menjelang laga melawan Liverpool, pelatih itu tampak tenang dalam konferensi pers, meski diberi pertanyaan berulang soal putusan bersalah dan banding. Ia menegaskan bahwa fokusnya tertuju pada persiapan pertandingan, dan bahwa kepercayaannya terhadap manajemen serta kepemimpinan klub tidak tergoyahkan.

    Maresca berkata: "Alasan yang mendorong saya bergabung dengan klub ini adalah kepercayaan penuh saya, 100%, kepada pemilik, chief executive, direktur olahraga, dan semua pilar institusi ini; karena itu saya tidak memiliki keraguan sedikit pun dalam hal ini."

    Ia menambahkan soal laga yang dinanti: "Ini pasti akan menjadi pertandingan yang sulit. Kami harus siap dan memusatkan fokus pada pertandingan, meski kami memahami bagaimana atmosfer di Stadion Anfield."

    Ia melanjutkan: "Mungkin atmosfernya akan lebih sulit karena situasi saat ini, tetapi kewajiban kami tetap menampilkan yang terbaik dan berusaha memenangi pertandingan. Menjalani laga-laga seperti ini adalah salah satu alasan yang mendorong saya menjadi pelatih profesional."

    Pernyataan sang pelatih mencerminkan keinginannya menjauhkan para pemainnya dari tekanan eksternal dan menjaga fokus tetap pada aspek olahraga. Namun tugas itu tidak akan mudah di tengah meningkatnya pembicaraan tentang kasus tersebut, beserta pertanyaan-pertanyaan yang menyertainya mengenai masa depan klub.

    Maresca juga menegaskan keyakinannya atas keberhasilan banding, dengan menggunakan ungkapan yang mencerminkan kepercayaannya pada kemampuan klub memenangi pertempuran hukum. Manchester City berpegang pada pendirian bahwa keputusan komisi mengandung kesalahan-kesalahan mendasar terkait hukum, prinsip, dan fakta, serta menilainya sebagai keputusan yang tidak tepat.

    Sebaliknya, komisi independen menggunakan istilah "fiktif" delapan kali ketika membahas sejumlah transaksi finansial klub, sesuai rincian yang tercantum dalam kasus tersebut, termasuk tuduhan terkait penggelembungan pendapatan lebih dari 900 juta pound sterling melalui kesepakatan-kesepakatan yang disebut komisi sebagai transaksi fiktif.

    Di antara sikap klub dan keputusan komisi, kata akhir masih menggantung hingga proses hukum selesai. Hal inilah yang membuat kasus tersebut menjadi sumber tekanan terus-menerus bagi staf kepelatihan dan para pemain, bahkan pada periode-periode ketika tim meraih hasil positif.


  • imago-sport-1073223814.jpgFocus Images

    Alan Shearer memperingatkan krisis yang mengancam kredibilitas liga

    Perdebatan seputar kasus ini tidak lagi terbatas pada suporter Manchester City dan Liverpool, melainkan telah meluas ke sejumlah figur ternama di sepakbola Inggris, di antaranya Alan Shearer, mantan striker timnas Inggris, yang memperingatkan bahwa berlanjutnya ketidakjelasan ini bisa merusak citra dan kredibilitas kompetisi.

    Shearer, dalam pernyataannya kepada radio "BBC Radio 5 Live Sport", mengatakan bahwa lamanya masa penantian untuk mengetahui konsekuensi kasus tersebut memberikan kesan yang sangat buruk, seraya menegaskan bahwa Premier League belum pernah menyaksikan kasus serupa sejak digelar pada 1992.

    Ia menambahkan bahwa besarnya skala kasus ini mencerminkan tingkat keseriusannya, sembari menegaskan bahwa kredibilitas merupakan elemen mendasar dalam sepakbola, dan bahwa suporter klub-klub lain akan mengawasi secara ketat apa yang akan terjadi. Ia melanjutkan: "Mereka hampir pasti akan menghadapi kemarahan semua klub, dimulai dari Stadion Anfield."

    Shearer menekankan perlunya menyelesaikan persoalan ini secepat mungkin, dengan menyoroti bahwa Manchester City telah mengeluarkan dana besar selama musim panas, meraih hasil-hasil bagus, dan bisa saja terus melanjutkan rangkaian kemenangan selama beberapa bulan, bahkan mungkin mengakhiri musim dengan gelar juara.

    Mantan striker Inggris itu menilai bahwa berlanjutnya situasi tanpa kepastian dapat menciptakan pemandangan yang sangat rumit, karena klub tersebut bisa meraih kesuksesan besar di lapangan, sebelum kemudian muncul keputusan-keputusan hukum yang memengaruhi penilaian atas musim tersebut atau hasil-hasilnya. Ia menambahkan bahwa dampak kasus ini tidak bisa dibatasi pada saat ini, dan menganggapnya sebagai krisis besar yang hasil akhirnya masih belum diketahui.

    Pernyataan Shearer menyoroti sisi lain dari krisis ini; semakin lama penantian berlangsung, semakin sulit memisahkan antara persaingan di lapangan dan proses hukum, serta semakin sulit mengabaikan pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul mengenai keadilan kompetisi, baik di kalangan suporter klub maupun di dalam lingkungan sepakbola itu sendiri.


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  • Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Liverpool menanti ketidakpastian, fokus tertuju ke lapangan hijau

    Di sisi lain, Andoni Iraola, pelatih Liverpool, menyebut bahwa ketidakpastian merupakan sisi paling mengganggu dalam kasus ini, terutama karena tidak ada seorang pun yang tahu secara pasti ke arah mana perkembangan berikutnya akan bermuara.

    Iraola, yang bersiap menjalani pengalaman pertamanya dalam laga yang mempertemukan dua tim besar Liga Primer Inggris, mengatakan: "Mungkin hal terburuk dari semua ini adalah ketidakpastian, karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Kami harus fokus pada Liverpool, dan menjadi versi terbaik yang mungkin sebagai klub dan sebagai tim. Itulah tantangan yang saya hadapi."

    Pernyataan ini menunjukkan bahwa dampak ketidakjelasan tersebut tidak hanya terbatas pada Manchester City, tetapi juga meluas ke para pesaingnya yang kini berhadapan dengan sebuah kasus yang bisa memengaruhi wajah persaingan di akhir musim.

    Meski demikian, tantangan langsung bagi Liverpool adalah memanfaatkan faktor kandang dan dukungan suporter untuk meraih hasil positif, tanpa membiarkan kebisingan di sekitar kasus ini memengaruhi persiapan teknis mereka.

    Sementara itu, Manchester City perlu menyikapi pertandingan ini sebagai ujian nyata bagi karakter dan kemampuan mereka menahan tekanan, terutama karena setiap kegagalan di Anfield akan mempertajam kritik yang datang, sementara kemenangan bisa memberikan suntikan moral penting bagi tim pada fase yang sangat sensitif ini.


  • Liverpool FC v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Anfield bersiap meledak, polisi tingkatkan status kesiapsiagaan

    Suasana di Anfield diperkirakan akan sangat panas, di tengah kemarahan yang dipicu kasus tersebut di antara para suporter klub-klub rival, terutama suporter Liverpool yang menyimpan kenangan pahit dari persaingan mereka sebelumnya dengan Manchester City.

    Penghuni tribune "The Kop" tidak akan menunggu berakhirnya proses hukum atau hasil banding sebelum menyatakan sikap mereka, karena suasana diperkirakan akan riuh dan penuh kekesalan, sehingga laga ini berubah menjadi ujian mental yang berat bagi para pemain tim tamu.

    Dalam konteks ini, Tony Pulis, mantan pelatih Stoke City, mengimbau Manchester City untuk menghadapi situasi di sekitar mereka dengan mentalitas terkepung, dengan menilai bahwa tim tersebut perlu bersatu di dalam maupun di luar lapangan, ketimbang sibuk memikirkan kritik.

    Pulis mengatakan, dalam artikelnya di jaringan "BBC Sport", bahwa dirinya selalu menyukai peran sebagai tim yang kurang diunggulkan dan berusaha membuktikan bahwa prediksi itu salah, seraya menegaskan bahwa yang dibutuhkan dari para pemain City dan suporternya adalah mempertahankan semangat juang, menunjukkan rasa hormat kepada klub, dan terus bertarung.

    Kekhawatiran soal keamanan memperoleh perhatian tambahan mengingat peristiwa-peristiwa sebelumnya yang terjadi di sekitar Anfield. Pada April 2018, bus Manchester City diserang dengan botol dan kembang api saat tiba di stadion menjelang pertandingan melawan Liverpool di perempat final Liga Champions.

    Meski telah meninjau sekitar 130 jam rekaman video kerusuhan tersebut, kepolisian Merseyside tidak dapat mengidentifikasi para pelaku penyerangan, sementara UEFA menjatuhkan denda kepada Liverpool sebesar 17.500 pound sterling terkait insiden itu.

    Dengan mengingat kejadian-kejadian tersebut, kepolisian Merseyside menegaskan bahwa mereka akan menyiapkan rencana keamanan yang sesuai untuk menangani pertandingan ini, di tengah suasana tegang yang diperkirakan akan menyelimuti stadion dan sekitarnya.

    Hal itu bukan berarti terulangnya peristiwa masa lalu merupakan sesuatu yang pasti, tetapi menyoroti perlunya persiapan yang matang serta jaminan keselamatan bagi para pemain dan suporter, khususnya dalam laga yang mengandung muatan persaingan, politik, dan olahraga yang melampaui kebiasaan.


  • Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Apakah musim ini kehilangan nilainya jika City jadi juara?

    Di antara ambisi bersaing untuk gelar dan bayang-bayang sanksi, Manchester City menjalani fase yang tak sama dengan musim-musim sebelumnya. Tim yang biasanya menjadikan hasil dan angka-angka mereka sebagai pusat perbincangan kini harus menjalani pertarungan paralel untuk membuktikan bahwa posisi mereka bersih, di saat klub-klub rival dan para suporter menanti hasil dari proses hukum yang berjalan.

    Laga melawan Liverpool tetap menjadi ujian berat secara teknis, fisik, maupun mental, mengingat kekuatan lawan, sulitnya bermain di Anfield, serta besarnya tekanan yang mengelilingi Manchester City. Namun pertanyaan terbesar tidak akan terjawab dalam 90 menit, apa pun hasilnya. Kemenangan mungkin memberi tim tiga poin berharga, tetapi tidak akan mengakhiri polemik seputar kasus tersebut, sebagaimana kekalahan juga tidak akan menentukan nasib musim mereka.

    Pada akhirnya, masa depan klub akan tetap bergantung pada hasil proses hukum dan banding, bukan pada apa yang terjadi dalam satu pertandingan. Hingga gambarannya menjadi jelas, posisi puncak Manchester City akan terus dikelilingi tanda tanya, dan setiap langkah yang diambil tim akan menjadi objek pemantauan serta kritik.

    Adapun Anfield akan menjadi tempat pertama di mana City secara terang-terangan menghadapi besarnya kemarahan yang menumpuk terhadap mereka, dalam sebuah pertandingan yang bisa memberi dorongan baru untuk melanjutkan persaingan, atau justru menambah tekanan yang menghimpit. Di antara kedua kemungkinan itu, tersisa pertanyaan yang menghantui sepanjang musim: mampukah Manchester City mempertahankan nilai dari pencapaian olahraga mereka, sementara semua orang menanti kata akhir dalam salah satu kasus paling kontroversial dalam sejarah Liga Primer Inggris?


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