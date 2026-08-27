Mantan gelandang Villa Ray Houghton baru-baru ini mengatakan kepada GOAL ketika ditanya soal upaya hengkang rutin Martinez: "Saya tidak pernah benar-benar mempertanyakan pemain yang datang dari luar negeri karena mereka punya mentalitas yang berbeda.

"Seperti para pemain Brasil. Mereka ingin menghasilkan uang sebanyak mungkin. Mereka ingin menjaga keluarga mereka dan kemudian mereka ingin pergi menikmati hidup. Saya tidak melihat ada yang salah dengan itu.

"Mereka punya semua prioritas sesuai keinginan mereka dan siapa kita sampai menghakimi mereka dengan cara lain? Begitulah saya melihat mereka. Mereka datang ke sini, pergi selama beberapa tahun, bermain di berbagai negara, menghasilkan banyak uang, lalu mereka pulang untuk menjaga keluarga mereka dan kemudian menikmati hidup.

"Saya tidak tahu mengapa Emi ingin pergi. Dia adalah pemain yang begitu vital, sosok yang sangat penting bagi Aston Villa. Dia benar-benar brilian. Mungkin tidak semua orang menyukainya, saya bayangkan, dengan beberapa tingkahnya, tetapi saya menyukainya.

"Dia adalah pemenang. Saya suka pemenang. Saya suka orang-orang yang berusaha menang, tetapi tampaknya ada agenda di sana. Saya tidak tahu. Saya pikir satu-satunya orang yang tahu itu adalah dia, agennya, dan tentu saja klub."