Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
'Aneh' - Mengapa Emi Martinez sangat ingin meninggalkan Aston Villa? Steve Bruce bereaksi terhadap rumor transfer saat kiper juara Piala Dunia itu dikaitkan dengan Chelsea
- Getty
Martinez, pemenang Piala Dunia, dikaitkan dengan Manchester United pada 2025
Martinez tampak seperti telah mengucapkan salam perpisahan kepada Villa Park ketika musim 2024-25 berakhir. Pada tahap itu, kiper Amerika Selatan yang penuh teka-teki tersebut sangat santer dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester United. Tidak ada kesepakatan yang tercapai meski semua pihak menunjukkan kesediaan.
Setelah dipaksa tetap bertahan, ia akhirnya menikmati kejayaan Liga Europa pada 2026. Setelah itu, ia kembali tampil di final Piala Dunia bersama Lionel Messi dan kawan-kawan saat ajang unggulan FIFA itu digelar di Amerika Utara.
Mengapa Martinez mendorong kepindahan dari Aston Villa?
Villa telah membantu membentuk Martinez menjadi sosok seperti sekarang, pemenang dua kali penghargaan Kiper Pria Terbaik FIFA, tetapi ia tampaknya bertekad untuk mencari suasana baru. Ditanya soal sikap yang agak mengejutkan itu, mantan bos Villa Bruce, berbicara melalui Free Bets, rumah bagi situs taruhan Inggris terbaik, mengatakan kepada GOAL: “Ya, ini hal yang aneh. Dia selalu tampak terus mendorong, dan pergi untuk siapa? Siapa yang tahu?
“Saya pikir pasti akan ada sesuatu yang terjadi di sana terkait hal ini. Itu memberinya panggung yang sangat besar. Saya ingat kepala pemandu bakat saya saat itu ketika saya di Hull, Stan Ternent, memberi tahu saya tentang dia ketika dia di Arsenal, mengatakan apakah kami bisa pergi dan mendapatkannya, dan itu saat itu cukup di luar jangkauan harga kami. Tetapi dia sudah menarik perhatian saya sejak bertahun-tahun lalu.
“Dia pernah di Arsenal, dia tampil luar biasa, tetapi tampaknya waktunya sudah habis di sana apa pun alasannya, entah itu alasan pribadi atau dia menginginkan tantangan baru. Dari kejauhan, tampaknya waktunya bersama Aston Villa sudah habis.”
- Getty
Martinez tampaknya menginginkan awal yang baru & tantangan baru
Mantan gelandang Villa Ray Houghton baru-baru ini mengatakan kepada GOAL ketika ditanya soal upaya hengkang rutin Martinez: "Saya tidak pernah benar-benar mempertanyakan pemain yang datang dari luar negeri karena mereka punya mentalitas yang berbeda.
"Seperti para pemain Brasil. Mereka ingin menghasilkan uang sebanyak mungkin. Mereka ingin menjaga keluarga mereka dan kemudian mereka ingin pergi menikmati hidup. Saya tidak melihat ada yang salah dengan itu.
"Mereka punya semua prioritas sesuai keinginan mereka dan siapa kita sampai menghakimi mereka dengan cara lain? Begitulah saya melihat mereka. Mereka datang ke sini, pergi selama beberapa tahun, bermain di berbagai negara, menghasilkan banyak uang, lalu mereka pulang untuk menjaga keluarga mereka dan kemudian menikmati hidup.
"Saya tidak tahu mengapa Emi ingin pergi. Dia adalah pemain yang begitu vital, sosok yang sangat penting bagi Aston Villa. Dia benar-benar brilian. Mungkin tidak semua orang menyukainya, saya bayangkan, dengan beberapa tingkahnya, tetapi saya menyukainya.
"Dia adalah pemenang. Saya suka pemenang. Saya suka orang-orang yang berusaha menang, tetapi tampaknya ada agenda di sana. Saya tidak tahu. Saya pikir satu-satunya orang yang tahu itu adalah dia, agennya, dan tentu saja klub."
Haruskah Chelsea merekrut Martinez sebagai peningkatan dari Sanchez?
Martinez sempat diminati raksasa Serie A, Juventus, pada satu tahap, tetapi kini masuk dalam radar rekrutmen Chelsea, dalam langkah yang akan membuatnya tetap bermain di Premier League. Chelsea kini menghadapi pertanyaan serius di Stamford Bridge terkait kiper asal Spanyol Robert Sanchez.
Bruce menambahkan saat ditanya apakah Martinez bisa menuju London barat: “Sayangnya, Sanchez tidak menjalani awal terbaik, dan ketika Anda seorang penjaga gawang, itu adalah posisi yang tidak memberi ampun. Anda tidak bisa membuat kesalahan, sayangnya, di posisi itu, jika tidak maka Anda akan dihukum. Jadi, mari berharap dia bisa membalikkannya.
“Dia penjaga gawang yang sangat, sangat bagus, anak itu, dan dia memang menjalani awal yang mengecewakan, tetapi dia tetap penjaga gawang yang luar biasa, dan Chelsea yang akan memutuskan apakah mereka ingin menggantikannya atau tidak.”
- Getty
Jendela transfer: Tenggat musim panas berakhir pada 1 September
Sanchez jauh dari kata meyakinkan saat Chelsea membuka kampanye 2026-27 mereka dengan kemenangan derby 3-2 atas tetangga mereka, Fulham. Waktu masih memihak mereka dalam upaya mendatangkan bala bantuan.
Jendela transfer musim panas akan tetap dibuka hingga 1 September, dengan peluang besar Martinez - yang tidak terlibat dalam kekalahan mengecewakan Villa 4-0 di markas Brighton - akan pindah sebelum tenggat waktu berikutnya berlalu.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami