Goal.com
Live
Salah-RobertsonGetty
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Andy Robertson menulis pesan perpisahan yang menyentuh hati untuk Mohamed Salah yang "tak tertandingi" dan menyerukan agar Liverpool memberikan perpisahan yang legendaris

Andy Robertson memimpin ucapan penghormatan dari rekan-rekan setimnya kepada Mohamed Salah setelah penyerang legendaris itu mengonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim ini. Bek asal Skotlandia itu, yang bergabung dengan klub pada musim panas yang sama dengan pemain asal Mesir tersebut, menggambarkan mentalitas rekan setimnya sebagai "tak tertandingi" dalam sebuah unggahan yang menyentuh di media sosial.

  • Akhir dari sebuah era di Anfield

    Ruang ganti Liverpool telah memulai proses perpisahan dengan salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah klub. Robertson menggunakan media sosial untuk menyampaikan pesan yang sangat pribadi kepada Salah setelah sang penyerang merilis video yang sangat emosional pada hari Selasa, yang mengonfirmasi kepergiannya yang akan segera terjadi. Keduanya merupakan pilar utama dalam tim yang berhasil meraih gelar Liga Champions dan Liga Premier di bawah asuhan Jurgen Klopp, serta gelar liga lainnya di bawah asuhan Arne Slot musim lalu.

    • Iklan

  • Perpisahan yang menyayat hati dengan Raja Mesir

    Dalam sebuah postingan yang menyentuh hati di Instagram, Robertson menulis: "Mohamed, terima kasih. Sembilan tahun terbaik dalam hidup kita dengan kenangan luar biasa di dalam dan di luar lapangan. Melihatmu menjadi yang terbaik dalam bidangmu dan menjadi salah satu pemain terbaik yang pernah mengenakan seragam Liverpool merupakan suatu kebahagiaan untuk disaksikan dan menjadi bagian darinya. Mentalitasmu tak tertandingi dan banyak orang bisa mencontohnya. Kamu telah memaksimalkan dirimu setiap hari dan selalu menuntut lebih dari dirimu sendiri maupun orang lain. Senang sekali bisa berbagi lapangan denganmu selama ini, tapi lebih dari itu, bisa menyebutmu sebagai teman. Kamu pantas mendapatkan perpisahan yang mencerminkan statusmu di LFC—yang terhebat. Tak tertandingi."

  • Pengorbanan yang dilakukan demi memastikan kepergian dari Anfield

    Kabar kepergian Salah muncul setelah periode ketegangan di Anfield, termasuk perselisihan terbuka dengan pelatih kepala Slot. Untuk memfasilitasi kepergian yang lancar setahun sebelum kontraknya berakhir, Salah dilaporkan telah mencapai kesepakatan bersejarah untuk melepaskan gajinya sebesar £400.000 per minggu pada tahun terakhir kontraknya. Pengorbanan finansial ini memastikan sang penyerang dapat hengkang sebagai pemain bebas transfer musim panas ini, sekaligus menutup bab legendaris selama sembilan tahun.

    "Raja Mesir" ini meninggalkan rekor lebih dari 250 gol dan lemari trofi yang mencakup setiap gelar utama yang bisa diraih oleh seorang pemain Liverpool di era modern.

  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Robertson kini berada di persimpangan jalan dalam kariernya di Liverpool

    Meskipun Robertson sedang asyik merayakan keberhasilan rekan setimnya, pemain asal Skotlandia ini juga menghadapi masa depan yang tak menentu di Anfield. Pemain berusia 32 tahun ini kesulitan mendapatkan menit bermain yang konsisten, dengan hanya menjadi starter dalam enam pertandingan Liga Premier musim ini setelah kedatangan Milos Kerkez. Berbagai laporan menyebutkan bahwa klub saat ini tidak berencana memperpanjang kontrak Robertson, yang bisa berarti kepergian dua sosok paling berpengaruh dalam satu dekade terakhir.

    Robertson telah dikaitkan dengan kepindahan kembali ke Skotlandia bersama klub masa kecilnya, Celtic. Meskipun ada peluang untuk pindah selama jendela transfer Januari, sang bek menegaskan bahwa ia menolak tawaran pindah ke Tottenham untuk menyelesaikan musim ini dan membantu Liverpool mengejar kesuksesan di Piala FA dan Liga Champions sebelum era ini berakhir.

FA Cup
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Liverpool crest
Liverpool
LIV