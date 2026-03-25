Andy Robertson menulis pesan perpisahan yang menyentuh hati untuk Mohamed Salah yang "tak tertandingi" dan menyerukan agar Liverpool memberikan perpisahan yang legendaris
Akhir dari sebuah era di Anfield
Ruang ganti Liverpool telah memulai proses perpisahan dengan salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah klub. Robertson menggunakan media sosial untuk menyampaikan pesan yang sangat pribadi kepada Salah setelah sang penyerang merilis video yang sangat emosional pada hari Selasa, yang mengonfirmasi kepergiannya yang akan segera terjadi. Keduanya merupakan pilar utama dalam tim yang berhasil meraih gelar Liga Champions dan Liga Premier di bawah asuhan Jurgen Klopp, serta gelar liga lainnya di bawah asuhan Arne Slot musim lalu.
Perpisahan yang menyayat hati dengan Raja Mesir
Dalam sebuah postingan yang menyentuh hati di Instagram, Robertson menulis: "Mohamed, terima kasih. Sembilan tahun terbaik dalam hidup kita dengan kenangan luar biasa di dalam dan di luar lapangan. Melihatmu menjadi yang terbaik dalam bidangmu dan menjadi salah satu pemain terbaik yang pernah mengenakan seragam Liverpool merupakan suatu kebahagiaan untuk disaksikan dan menjadi bagian darinya. Mentalitasmu tak tertandingi dan banyak orang bisa mencontohnya. Kamu telah memaksimalkan dirimu setiap hari dan selalu menuntut lebih dari dirimu sendiri maupun orang lain. Senang sekali bisa berbagi lapangan denganmu selama ini, tapi lebih dari itu, bisa menyebutmu sebagai teman. Kamu pantas mendapatkan perpisahan yang mencerminkan statusmu di LFC—yang terhebat. Tak tertandingi."
Pengorbanan yang dilakukan demi memastikan kepergian dari Anfield
Kabar kepergian Salah muncul setelah periode ketegangan di Anfield, termasuk perselisihan terbuka dengan pelatih kepala Slot. Untuk memfasilitasi kepergian yang lancar setahun sebelum kontraknya berakhir, Salah dilaporkan telah mencapai kesepakatan bersejarah untuk melepaskan gajinya sebesar £400.000 per minggu pada tahun terakhir kontraknya. Pengorbanan finansial ini memastikan sang penyerang dapat hengkang sebagai pemain bebas transfer musim panas ini, sekaligus menutup bab legendaris selama sembilan tahun.
"Raja Mesir" ini meninggalkan rekor lebih dari 250 gol dan lemari trofi yang mencakup setiap gelar utama yang bisa diraih oleh seorang pemain Liverpool di era modern.
Robertson kini berada di persimpangan jalan dalam kariernya di Liverpool
Meskipun Robertson sedang asyik merayakan keberhasilan rekan setimnya, pemain asal Skotlandia ini juga menghadapi masa depan yang tak menentu di Anfield. Pemain berusia 32 tahun ini kesulitan mendapatkan menit bermain yang konsisten, dengan hanya menjadi starter dalam enam pertandingan Liga Premier musim ini setelah kedatangan Milos Kerkez. Berbagai laporan menyebutkan bahwa klub saat ini tidak berencana memperpanjang kontrak Robertson, yang bisa berarti kepergian dua sosok paling berpengaruh dalam satu dekade terakhir.
Robertson telah dikaitkan dengan kepindahan kembali ke Skotlandia bersama klub masa kecilnya, Celtic. Meskipun ada peluang untuk pindah selama jendela transfer Januari, sang bek menegaskan bahwa ia menolak tawaran pindah ke Tottenham untuk menyelesaikan musim ini dan membantu Liverpool mengejar kesuksesan di Piala FA dan Liga Champions sebelum era ini berakhir.