Andy Robertson menantang rekan-rekan setimnya untuk membuktikan bahwa mereka 'cukup baik' untuk Liverpool dan meringankan tekanan yang dialami Arne Slot
Menyikapi sorotan di Anfield
Robertson memanfaatkan konferensi pers pada hari Selasa untuk menanggapi sorotan tajam yang mengarah pada timnya pasca hasil imbang 1-1 melawan Tottenham Hotspur pada hari Minggu. Dengan The Reds tertinggal 1-0 dari Galatasaray pada leg pertama babak 16 besar, ia menjelaskan bagaimana sang pelatih asal Belanda itu bereaksi di balik layar.
"Saya tidak berpikir kami benar-benar menemui hambatan tahun lalu," katanya kepada para wartawan. "Segalanya berjalan mungkin semulus yang bisa Anda bayangkan dalam hal musim pertamanya, tetapi juga dalam hal musim kami. Musim ini sedikit lebih naik turun, itu fakta. Tapi dia tetap tenang, dia jelas juga berusaha mencari jawaban."
Membuktikan bahwa mereka cukup baik
Meskipun berhasil menjuarai Liga Premier musim lalu dan finis di delapan besar klasemen Liga Champions musim ini, The Reds mengalami kesulitan besar di kompetisi domestik. Tekanan terhadap Slot semakin meningkat karena timnya kini berada di peringkat kelima liga utama Inggris dan terancam gagal lolos ke kompetisi klub paling bergengsi di Eropa pada musim 2026-27.
"Jelas tekanan saat ini sedikit lebih besar bagi kami semua karena hasilnya belum memuaskan," katanya. "Kalian harus tampil baik, harus meraih hasil, dan ketika tidak mendapatkannya, sorotan pun semakin besar. Dia menghadapi sorotan yang jauh lebih besar daripada tahun lalu, begitu pula kami sebagai pemain. Terserah kami untuk menghadapi itu. Kita semua cukup baik untuk berada di Liverpool dan terserah kita untuk membuktikannya. Jika kita melakukannya, saya yakin kita bisa membalikkan keadaan ke arah yang kita inginkan."
Minat terhadap Liga Champions
Dalam konferensi pers tersebut, bek kiri itu ditanya mengenai risiko bahwa perjuangan mereka bisa saja berakhir begitu saja. Tanpa mau mengakui kekalahan, ia menekankan betapa pentingnya mempertahankan posisi mereka di kompetisi teratas Eropa dengan membalikkan ketertinggalan saat menghadapi lawan asal Turki di Anfield pekan ini.
"Kami tidak boleh menyerah, kami harus terus berjuang melewati ini," akunya. "Saya tahu waktu semakin habis, saya tahu pertandingan semakin sedikit, tapi kami masih punya peluang untuk lolos ke perempat final Liga Champions dan kami masih berada di Piala FA, lalu kami harus memperbaiki performa liga kami. Dalam hal kualifikasi Liga Champions, klub ini menuntutnya. Para penggemar menuntutnya."
Memberi Anfield alasan untuk bersorak
Di akhir konferensi persnya, ia mengenang malam-malam bersejarah di Eropa, termasuk comeback bersejarah mereka saat tertinggal 3-0 sebelum akhirnya menang 4-3 secara agregat atas Barcelona di semifinal 2019, sebelum akhirnya merebut trofi tersebut. Sadar bahwa mereka harus mengandalkan pengalaman sekaligus energi segar, ia menantang para pemain untuk membakar semangat stadion.
"Anfield, di bawah sorotan lampu, para penggemar kami yang berada di stadion itu; mereka pernah berada di sini sebelumnya dan mereka akan berada di sini berkali-kali di masa depan juga. Mereka selalu menciptakan malam-malam yang istimewa," pungkasnya. "Tapi kami harus memberi mereka sesuatu untuk disoraki. Kami harus memberi mereka sesuatu untuk disemangati, kami harus membuat mereka berdiri dari kursi mereka. Jika kami bisa melakukan itu, maka kami tahu para penggemar Liverpool akan meresponsnya."
