Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Andy Robertson memberikan kabar terbaru mengenai masa depannya di Liverpool dan mengungkapkan kapan ia akan mengambil keputusan akhir
Keputusan penting menanti kapten timnas Skotlandia
Dengan kontraknya yang akan berakhir pada akhir musim ini, bek kiri berusia 32 tahun itu sedang mencari kejelasan. Setelah tergeser oleh Milos Kerkez dalam hierarki tim di bawah skema taktis saat ini di Anfield, Robertson memprioritaskan kesempatan bermain secara reguler di tim utama saat ia memasuki masa-masa akhir kariernya.
- Getty Images Sport
Menghindari gangguan di panggung internasional
Setelah kepindahannya ke Tottenham gagal terwujud pada Januari lalu, sejumlah klub ternama di Eropa dan Liga Premier diperkirakan akan bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya. Kepastian menjadi prioritas bagi Robertson, yang ingin kepindahannya berikutnya sudah pasti sebelum ia memimpin timnas negaranya musim panas ini.
"Apakah saya akan mengambil keputusan sebelum Piala Dunia? Ya, itu pasti akan terjadi," kata Robertson, seperti dikutip The Daily Mirror. "Bagi saya, saya akan memutuskan sebelum musim panas dan selalu ada di pikiran saya bahwa saya tidak ingin hal ini menggantung di atas kepala saya. Saya pikir itu penting, saya rasa tidak ada yang menginginkan itu dan semua orang pasti berada dalam situasi yang sama."
“Jika kontrakmu habis dan kamu menandatangani kontrak baru, atau apa pun yang kamu lakukan—kamu selalu ingin hal itu diselesaikan sebelum memasuki turnamen besar. Saya selalu bekerja menuju hal itu dan konsisten dengannya. Hanya tinggal delapan atau sembilan minggu, jadi mulai sekarang hingga akhir, saya akan duduk bersama keluarga dan melihat apa yang kami inginkan.”
Menanggapi rumor seputar Parkhead
Pilihan paling romantis yang ada saat ini adalah kembali ke Glasgow. Sebagai pendukung Celtic sejak kecil, Robertson sudah lama dikaitkan dengan kepindahan ke The Hoops.
"Ini bukan topik yang perlu dibicarakan (Celtic)," aku Robertson. "Jelas saya pernah di Celtic saat kecil dan punya tiket musiman, itu bukan rahasia. Tapi ini bukan sesuatu yang ingin saya bahas lebih lanjut.
"Pilihan-pilihan yang ada di atas meja untuk saya saat ini akan tetap menjadi rahasia dan itulah yang selalu saya lakukan. Orang-orang bisa membicarakannya dan memang banyak pembicaraan seputar ke mana saya akan pergi selanjutnya. Saya sudah melihatnya tapi saya menjauh dari semua itu sekarang."
- Getty Images Sport
Akhir dari era legendaris di Anfield
Jika Robertson benar-benar hengkang, ia akan pergi sebagai legenda Liverpool yang tak terbantahkan. Sejak bergabung dari Hull City sembilan tahun lalu, ia telah mencatatkan 372 penampilan dan membantu The Reds meraih sembilan gelar juara, termasuk satu gelar Liga Champions dan dua gelar Liga Premier.