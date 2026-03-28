Andy Robertson memberikan kabar terbaru mengenai masa depannya di Liverpool dan mengungkapkan kapan ia akan mengambil keputusan akhir

Setelah kepindahannya ke Tottenham gagal terwujud pada Januari lalu, sejumlah klub ternama di Eropa dan Liga Premier diperkirakan akan bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya. Kepastian menjadi prioritas bagi Robertson, yang ingin kepindahannya berikutnya sudah pasti sebelum ia memimpin timnas negaranya musim panas ini.

"Apakah saya akan mengambil keputusan sebelum Piala Dunia? Ya, itu pasti akan terjadi," kata Robertson, seperti dikutip The Daily Mirror. "Bagi saya, saya akan memutuskan sebelum musim panas dan selalu ada di pikiran saya bahwa saya tidak ingin hal ini menggantung di atas kepala saya. Saya pikir itu penting, saya rasa tidak ada yang menginginkan itu dan semua orang pasti berada dalam situasi yang sama."

“Jika kontrakmu habis dan kamu menandatangani kontrak baru, atau apa pun yang kamu lakukan—kamu selalu ingin hal itu diselesaikan sebelum memasuki turnamen besar. Saya selalu bekerja menuju hal itu dan konsisten dengannya. Hanya tinggal delapan atau sembilan minggu, jadi mulai sekarang hingga akhir, saya akan duduk bersama keluarga dan melihat apa yang kami inginkan.”