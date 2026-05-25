Andy Robertson berpotensi bergabung dengan Scott McTominay di Italia, seiring dengan upaya klub Serie A untuk mendatangkan bintang Liverpool yang akan hengkang serta kiper Alisson

Menurut jurnalis Italia Gianluca Di Marzio, Juventus telah menunjukkan ketertarikannya pada Robertson, yang akan mengakhiri masa baktinya selama sembilan tahun yang dipenuhi gelar di Merseyside.

Menyusul transisi sukses rekan senegaranya McTominay ke Serie A, Bianconeri sangat ingin membawa pengalaman Robertson yang kaya ke Turin saat mereka berupaya membangun kembali lini belakang mereka di bawah bimbingan taktis yang dipengaruhi oleh filosofi Luciano Spalletti.

Meskipun Juventus telah menyampaikan tawaran mereka dengan jelas, mereka menghadapi persaingan ketat dari Liga Premier. Tottenham telah lama menunjukkan minat utama pada bek kiri tersebut dan, setelah memastikan status mereka di kasta tertinggi, saat ini memimpin dalam upaya mempertahankannya di Inggris. Namun, daya tarik tantangan baru di Italia bisa menggoda sang veteran.