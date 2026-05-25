Andy Robertson berpotensi bergabung dengan Scott McTominay di Italia, seiring dengan upaya klub Serie A untuk mendatangkan bintang Liverpool yang akan hengkang serta kiper Alisson
Juventus melirik Robertson
Menurut jurnalis Italia Gianluca Di Marzio, Juventus telah menunjukkan ketertarikannya pada Robertson, yang akan mengakhiri masa baktinya selama sembilan tahun yang dipenuhi gelar di Merseyside.
Menyusul transisi sukses rekan senegaranya McTominay ke Serie A, Bianconeri sangat ingin membawa pengalaman Robertson yang kaya ke Turin saat mereka berupaya membangun kembali lini belakang mereka di bawah bimbingan taktis yang dipengaruhi oleh filosofi Luciano Spalletti.
Meskipun Juventus telah menyampaikan tawaran mereka dengan jelas, mereka menghadapi persaingan ketat dari Liga Premier. Tottenham telah lama menunjukkan minat utama pada bek kiri tersebut dan, setelah memastikan status mereka di kasta tertinggi, saat ini memimpin dalam upaya mempertahankannya di Inggris. Namun, daya tarik tantangan baru di Italia bisa menggoda sang veteran.
Alisson juga masuk dalam radar Juventus
Robertson bukanlah satu-satunya pemain andalan Liverpool yang menjadi incaran Si Nyonya Tua. Juventus juga telah menanyakan ketersediaan Alisson Becker, seorang pemain yang sudah tidak asing lagi di pasar Italia berkat masa lalunya bersama Roma.
Kiper asal Brasil ini dianggap sebagai pilihan utama untuk memperkuat kepemimpinan tim, terutama karena ia pernah bekerja di bawah asuhan Spalletti selama masa pembentukannya di Serie A.
Meskipun ada minat dari Turin, merekrut Alisson dari Anfield tetap menjadi tugas yang berat. Mantan bek Liverpool, John Arne Riise, menyoroti kesulitan dari langkah tersebut, dengan menyatakan: "Saya tidak melihat dia akan pergi karena dia adalah pemain yang luar biasa. Dia sangat penting bagi klub, para pemain, dan pertahanan kami. Jika dia pergi, siapa yang akan Anda rekrut? Maksud saya, siapa yang berada di level itu? Tidak ada."
Upaya untuk mendatangkan Robertson dan Alisson sejalan dengan keinginan Juventus untuk menyuntikkan kepemimpinan dari para pemain berpengalaman ke dalam skuad setelah musim yang mengecewakan. Menanggapi pernyataan Spalletti mengenai kebutuhan akan figur-figur berpengalaman, klub telah mengidentifikasi kedua pemain Liverpool tersebut sebagai profil ideal untuk memimpin era kesuksesan baru di Allianz Stadium.
Meskipun Liga Premier telah lama menjadi rumah utama bagi kedua pemain tersebut, daya tarik Serie A dan kesempatan untuk mengikuti jejak McTominay bisa jadi sangat menggoda. Untuk saat ini, Juventus telah menyatakan minatnya secara jelas dan proposal mereka telah diajukan sambil menunggu untuk melihat apakah mereka dapat membujuk duo Liverpool tersebut ke Italia.
Akhir dari sebuah era di Anfield
Kepergian Robertson dan Alisson akan menandai perubahan besar dalam jajaran kepemimpinan Liverpool. Mohamed Salah telah mengakhiri perjalanannya bersama klub dan secara resmi mengucapkan selamat tinggal kepada Liverpool, sementara keputusan Ibrahima Konate terkait tawaran perpanjangan kontrak terbaru dari klub akan segera diumumkan.
Di bawah kepemimpinan Arne Slot, Liverpool kini berupaya untuk membangun kembali tim dan menebus musim yang sangat mengecewakan, di mana mereka kehilangan gelar Liga Premier dan tersingkir dari persaingan gelar lebih awal di belakang Arsenal dan Manchester City.