Andy Robertson bergabung dengan Tottenham! Spurs mengonfirmasi kesepakatan tersebut sementara Roberto De Zerbi memuji mantan bintang Liverpool itu sebagai 'luar biasa'

Mantan bek Hull City ini datang dengan rekam jejak yang mengesankan, setelah membangun reputasi sebagai pemain elit berkat gaya bermainnya yang penuh karakter dan semangat.

Menyambut rekrutan besar pertamanya di bursa transfer musim panas ini, manajer Tottenham De Zerbi mengatakan: "Andy adalah seseorang yang telah saya kagumi selama bertahun-tahun dan dia akan membawa kualitas teknis yang luar biasa, pengalaman, kepemimpinan, dan mentalitas ke dalam tim kami. Dia adalah pemenang yang teruji di level tertinggi selama periode yang panjang dan merupakan sosok yang dapat menjadi pemain kunci bagi kami, baik di dalam maupun di luar lapangan."