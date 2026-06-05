AFP
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Andy Robertson bergabung dengan Tottenham! Spurs mengonfirmasi kesepakatan tersebut sementara Roberto De Zerbi memuji mantan bintang Liverpool itu sebagai 'luar biasa'
Spurs merekrut bek sayap berpengalaman
Tottenham telah resmi merekrut kapten timnas Skotlandia, Robertson, dengan status bebas transfer setelah ia memutuskan untuk membiarkan kontraknya di Anfield berakhir. Bek kiri berusia 32 tahun ini sebelumnya menjadi incaran Spurs pada Januari lalu di bawah asuhan mantan manajer Thomas Frank, namun Liverpool membatalkan kesepakatan tersebut karena gagal memanggil kembali Kostas Tsimikas dari masa peminjamannya di Roma. Robertson kini bergabung ke London Utara sebagai pemain bebas transfer, mengakhiri masa baktinya yang penuh prestasi selama sembilan tahun di Merseyside.
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De Zerbi memuji kualitas kepemimpinannya
Mantan bek Hull City ini datang dengan rekam jejak yang mengesankan, setelah membangun reputasi sebagai pemain elit berkat gaya bermainnya yang penuh karakter dan semangat.
Menyambut rekrutan besar pertamanya di bursa transfer musim panas ini, manajer Tottenham De Zerbi mengatakan: "Andy adalah seseorang yang telah saya kagumi selama bertahun-tahun dan dia akan membawa kualitas teknis yang luar biasa, pengalaman, kepemimpinan, dan mentalitas ke dalam tim kami. Dia adalah pemenang yang teruji di level tertinggi selama periode yang panjang dan merupakan sosok yang dapat menjadi pemain kunci bagi kami, baik di dalam maupun di luar lapangan."
Lange menonjolkan profesionalisme tingkat tinggi
Robertson mencatatkan karier gemilang di Merseyside setelah bergabung dari Hull pada 2017, dengan mencatatkan 378 penampilan serta meraih gelar Liga Champions, Piala FA, dua Piala Liga, dan dua gelar Liga Premier, termasuk gelar domestik keduanya pada 2025.
Menanggapi transfer ini, direktur olahraga Tottenham Johan Lange mengatakan: "Kualitas, karakter, dan kepemimpinannya telah terlihat jelas sepanjang kariernya di mana ia secara rutin bersaing untuk - dan memenangkan - gelar-gelar besar. Profesionalisme dan komitmen Andy juga akan sangat berharga bagi perkembangan skuad kami, dan ia berbagi ambisi serta tekad kami untuk mengembalikan kesuksesan ke klub."
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Penunjukan kapten Piala Dunia mendahului tantangan
Sebelum bergabung dengan rekan-rekan setim barunya di Tottenham, Robertson akan menambah jumlah penampilannya di level internasional yang kini mencapai 92 kali dengan memimpin timnas Skotlandia di Piala Dunia musim panas ini, yang menandai penampilan perdana mereka di turnamen tersebut pada abad ini.
Setelah kembali, bek kiri berpengalaman ini akan langsung menghadapi tantangan untuk membangkitkan tim Spurs yang sedang dalam masa transisi, yang baru saja memastikan kelangsungan mereka di Liga Premier pada hari terakhir musim lalu. De Zerbi akan sangat mengandalkan mentalitas elit pemain barunya ini untuk memimpin fase pembangunan kembali pramusim yang menuntut di klub.