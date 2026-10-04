Ball Raw Images
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Andy Robertson bergabung dengan Kenny Dalglish di klub eksklusif 100 caps saat Skotlandia meraih kemenangan pertama di bawah Sebastien Pocognoli
Malam bersejarah bagi kapten Skotlandia
Skotlandia akhirnya memulai kampanye UEFA Nations League 2026-27 mereka dengan kemenangan tandang 2-0 yang sangat penting di Skopje. Digelar di Toshe Proeski Arena, laga ini membuat Robertson menjadi pemain kedua dalam sejarah sepak bola putra Skotlandia yang mencapai 100 caps, mengikuti jejak Dalglish (102).
Berbicara kepada BBC Scotland setelah peluit akhir, mantan bek kiri Liverpool itu mengakui: "Itu sangat berarti bagi saya, dan itu sangat berarti bagi keluarga saya. Saya sudah pergi sekarang 100 kali; saya jadi kasihan kepada istri saya! Ini adalah perjalanan yang luar biasa. Saya ingat pertandingan pertama saya, dan sejak saat itu ini menjadi sebuah proses. Ini emosional bagi saya. Saya mencintai negara ini, hanya ada satu orang sebelum saya di sepak bola putra yang melakukan itu, jadi ini adalah pencapaian yang cukup spesial."
- Ball Raw Images
Mengejar Dalglish di berbagai lini
Dengan mengambil peran menyerang yang luar biasa agresif di sepertiga akhir lapangan untuk menandai momen tersebut, Robertson melepaskan empat percobaan dalam 13 menit pembuka dan berkelakar: "Saya kira Kenny Dalglish akan khawatir dengan rekor golnya dalam beberapa menit pertama! Saya punya sekitar enam tembakan! Mereka memberi presentasi yang bagus untuk saya; saya bilang kepada mereka saya menginginkan kemenangan. Para pemain tampil sangat baik untuk meraih kemenangan, ini akan menjadi sesuatu yang spesial bagi saya dan keluarga saya."
Gol curling spektakuler Kieron Bowie pada menit ketujuh mengatur jalannya laga, sekaligus menjadi gol internasional senior pertama sang penyerang dengan cara yang istimewa.
Drama dan dominasi di Skopje
Tim tamu mengendalikan pertandingan meski sempat mengalami ketegangan di lini belakang pada akhir laga setelah Scott McKenna diganjar kartu merah langsung. John McGinn dengan tenang mengeksekusi penalti pada menit ke-69 setelah kemelut di depan gawang untuk secara efektif mengakhiri perlawanan tim tuan rumah. Penampilan penuh determinasi itu menghadirkan kelegaan besar bagi skuad yang sedang bangkit dari kemunduran sebelumnya melawan Slovenia dan Swiss, sekaligus membuktikan para pemain cepat memahami tuntutan taktik dari staf pelatih baru.
- Ball Raw Images
Menatap laga Nations League berikutnya
Raihan poin maksimal mengangkat Skotlandia ke peringkat ketiga di klasemen Grup B1 UEFA Nations League 2026-27. Perhatian kini dengan cepat beralih ke laga kandang melawan Slovenia di Hampden Park pada 6 Oktober. Pertandingan pekan keempat itu akan menutup jeda musim gugur sebelum aksi grup berlanjut dengan dua laga terakhir pada November.
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