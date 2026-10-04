Skotlandia akhirnya memulai kampanye UEFA Nations League 2026-27 mereka dengan kemenangan tandang 2-0 yang sangat penting di Skopje. Digelar di Toshe Proeski Arena, laga ini membuat Robertson menjadi pemain kedua dalam sejarah sepak bola putra Skotlandia yang mencapai 100 caps, mengikuti jejak Dalglish (102).

Berbicara kepada BBC Scotland setelah peluit akhir, mantan bek kiri Liverpool itu mengakui: "Itu sangat berarti bagi saya, dan itu sangat berarti bagi keluarga saya. Saya sudah pergi sekarang 100 kali; saya jadi kasihan kepada istri saya! Ini adalah perjalanan yang luar biasa. Saya ingat pertandingan pertama saya, dan sejak saat itu ini menjadi sebuah proses. Ini emosional bagi saya. Saya mencintai negara ini, hanya ada satu orang sebelum saya di sepak bola putra yang melakukan itu, jadi ini adalah pencapaian yang cukup spesial."