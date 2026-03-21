Andy Carroll mengawali kariernya dengan kemenangan! Mantan bintang Liverpool ini meraih kemenangan pertamanya sebagai manajer setelah ditunjuk oleh KSI untuk memimpin Dagenham and Redbridge
Carroll mengawali dengan kemenangan
Carroll memimpin pertandingan pertamanya bersama Dagenham pada Sabtu lalu, setelah ditunjuk sebagai pelatih sementara menyusul pemecatan Lee Bradbury. Carroll, yang bergabung dengan klub tersebut dengan kontrak tiga tahun pada musim panas lalu, ditunjuk sebagai pelatih sementara hanya beberapa minggu setelah KSI diumumkan sebagai investor baru di klub tersebut. Carroll telah mencetak tujuh gol dalam 13 pertandingan untuk klub pada usia 37 tahun, namun ia tidak tampil di lapangan sejak Desember karena cedera dan kini ditempatkan di bangku cadangan.
Carroll, yang menjalani operasi untuk patah kaki dan cedera ligamen pada Januari, didampingi keluarganya setelah pertandingan. Gol kemenangan mereka dicetak oleh George Marsh, yang berhasil mencetak gol langsung dari tendangan sudut dalam adegan sensasional di Stadion London Borough of Barking and Dagenham.
Mantan penyerang itu 'sangat gugup' menjelang debutnya
Carroll telah bermain di level tertinggi, mewakili Inggris di Euro 2012, serta membela Liverpool dan Newcastle di Liga Premier, namun penyerang bertubuh kekar ini mengaku sangat gugup menjelang kick-off.
“Jujur saja, sebelum pertandingan, saya sangat gugup dan sedikit stres,” katanya. “Selama pertandingan, rasanya luar biasa melihat para pemain bekerja keras.
“Kami hanya punya dua hari untuk mengasah beberapa hal dan mereka tetap berpegang pada rencana permainan. Rasanya luar biasa ketika Anda bekerja keras di ruang kerja, di ruang ganti, dan kemudian keluar dan melihat apa yang mereka lakukan di lapangan. Luar biasa.
“Saya bahkan tidak tahu bagaimana saya bisa berada di posisi ini, tapi pada akhirnya, saya akan melakukan apa saja untuk klub ini.
“Saya sekarang menjadi bagian dari klub ini. Baik sebagai pemain, manajer, pemilik, atau sekadar membersihkan sampah, apa pun itu, saya akan melakukannya untuk klub ini. Itu adalah sesuatu yang akan saya lakukan selamanya.”
Harapan besar KSI
KSI bertekad untuk mengulangi kesuksesan Wrexham di Dagenham; saat ini klub tersebut hanya terpaut lima poin dari zona play-off dengan enam pertandingan tersisa, sehingga membuka peluang untuk melakukan perburuan tempat play-off di akhir musim.
KSI telah beralih dari membuat video YouTube tentang FIFA menjadi seorang superstar global, dan ia tidak membatasi ambisinya di klub ini.
Ia mengatakan saat pengumuman investasinya: “Saya sangat antusias untuk memulai perjalanan ini. Ini pasti akan menjadi perjalanan yang penuh liku-liku, tapi saya berharap bisa membawa Dagenham dan Redbridge kembali ke masa kejayaannya. Dan begitu kita mencapai titik itu, saya ingin melangkah lebih jauh. Mencapai Liga Premier akan menjadi mimpi. Dan saya yakin itu 100% bisa terwujud.
"Ini akan memakan waktu lama, jadi kepada para penggemar Daggers, tolong bersabar. Saya ingin kalian tahu bahwa saya sepenuhnya berkomitmen untuk memastikan Dagenham dan Redbridge menjadi tim yang dikenal di seluruh dunia, dan menjadi tim yang menarik untuk ditonton dan didukung. Saya telah menonton pertandingan secara diam-diam di rumah selama berbulan-bulan melalui siaran YouTube, jadi rasanya sangat menyenangkan akhirnya bisa menunjukkan dukungan saya secara terbuka. Bagi kalian yang merupakan penggemar OG (Race to Division One), kalian pasti tahu bahwa ini adalah momen yang melengkapi perjalanan saya."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Dagenham akan menghadapi Hampton and Richmond Borough akhir pekan depan dalam upaya mereka untuk mempertahankan hasil positif pertama di bawah asuhan Carroll. Hampton and Richmond saat ini berada di peringkat ke-18 klasemen National League South, sedangkan Dagenham berada di peringkat ke-12. Yang mengejutkan, mereka hanya tertinggal sembilan poin dari peringkat kedua.
