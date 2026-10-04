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Diterjemahkan oleh
Andy Carroll dengan berani buka suara soal serangan seksual yang menghancurkan oleh mantan pelatih tari televisi Kevin Adams
Mengungkap kebenaran yang mengerikan
Carroll secara terbuka menyebut nama pelaku yang melecehkannya setelah dokumen pengadilan tersedia, dengan mengatakan kepada The Sun on Sunday: "Sekarang Kevin Adams telah disebut dalam dokumen pengadilan sebagai pelaku yang melecehkan saya, saya bisa mengonfirmasinya. Semoga sekarang saya akhirnya bisa mulai menutup bab ini. Ini memberikan dampak yang menghancurkan bagi hidup saya dan orang-orang terdekat saya."
Adams adalah pelatih tari di acara BBC, Fame Academy. Ia divonis atas pelanggaran seksual di Chelmsford Crown Court dan dipenjara. Carroll membagikan bahwa trauma itu memengaruhi setiap aspek dalam hidupnya, sehingga sulit baginya untuk fokus pada sepakbola.
- Getty Images Sport
Merinci insiden traumatis itu
Carroll menjelaskan bahwa Adams mengundang dirinya sendiri untuk datang menonton pertandingan tinju setelah sebuah laga. Carroll menuturkan bahwa ia merasa pusing setelah Adams mencampurkan beberapa minuman. Ia menulis dalam bukunya, Owning It: "Saya tidur telanjang dan ketika saya bangun, pria ini berada di bawah selimut mencoba memberi saya blowjob. Saya memukulnya sekeras yang saya bisa dan dia tersungkur. Saya memegang kakinya dan menyeretnya ke jalan masuk. Saya kembali ke dalam rumah, mengunci pintu, lalu menelepon polisi dan pengasuh. Lalu tiba-tiba terpikir oleh saya, bagaimana jika saya membunuhnya?"
Menemukan kekuatan dalam dukungan
Setelah publikasi tersebut, Carroll menerima dukungan yang sangat besar dari korban laki-laki lainnya. Ia membagikan di media sosial bahwa angkat bicara merupakan proses yang sangat sulit, tetapi pesan-pesan yang ia terima mengingatkannya betapa penting bagi pria untuk berbicara ketika mereka siap. Carroll mencatat bahwa menyebut nama pelaku bisa menimbulkan konsekuensi emosional yang berat, tetapi mengambil kembali kendali membuatnya bisa menceritakan kisahnya dengan caranya sendiri. Sementara itu, Adams dimasukkan ke Daftar Pelaku Kejahatan Seksual dan dilarang memasuki desa tempat Carroll tinggal. Polisi pada akhirnya menelepon untuk mengonfirmasi bahwa Adams telah dinyatakan bersalah.
- Getty Images Sport
Melangkah maju di dalam dan di luar lapangan
Carroll berharap membagikan pengalaman pahitnya akan memberdayakan penyintas lain untuk mencari bantuan. Di lapangan, ia melanjutkan karier sepak bolanya bersama klub National League South, Dagenham & Redbridge. Di luar sepak bola, Carroll bersiap menghadapi persidangan terpisah pada Januari mendatang setelah mengajukan pembelaan tidak bersalah atas pelanggaran terhadap perintah larangan pelecehan.
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