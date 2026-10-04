Carroll secara terbuka menyebut nama pelaku yang melecehkannya setelah dokumen pengadilan tersedia, dengan mengatakan kepada The Sun on Sunday: "Sekarang Kevin Adams telah disebut dalam dokumen pengadilan sebagai pelaku yang melecehkan saya, saya bisa mengonfirmasinya. Semoga sekarang saya akhirnya bisa mulai menutup bab ini. Ini memberikan dampak yang menghancurkan bagi hidup saya dan orang-orang terdekat saya."

Adams adalah pelatih tari di acara BBC, Fame Academy. Ia divonis atas pelanggaran seksual di Chelmsford Crown Court dan dipenjara. Carroll membagikan bahwa trauma itu memengaruhi setiap aspek dalam hidupnya, sehingga sulit baginya untuk fokus pada sepakbola.