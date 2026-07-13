Awal era baru di Manchester United secara resmi telah dimulai setelah klub tersebut mengonfirmasi kedatangan Santos dari Chelsea. Pemain internasional Brasil berusia 22 tahun ini telah mengikat masa depannya dengan Theatre of Dreams dengan menandatangani kontrak jangka panjang yang berlaku hingga Juni 2031, dengan Setan Merah memiliki opsi perpanjangan selama satu tahun lagi.

United telah bertindak tegas untuk mengamankan salah satu gelandang muda paling menjanjikan di dunia sepak bola, dengan menyetujui pembayaran biaya transfer sebesar £48 juta ditambah £2 juta dalam bentuk bonus yang mudah dicapai, menurut The Athletic. Kesepakatan ini juga mencakup klausul 10 persen dari hasil penjualan bagi The Blues, yang telah mengizinkan sang pemain untuk pindah ke klub lain di Liga Premier setelah ia mengungkapkan keinginannya untuk lebih sering bermain di tim utama menyusul perpanjangan kontrak Moises Caicedo baru-baru ini.



