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Andrey Santos resmi pindah dari Chelsea ke Man Utd dengan nilai transfer £50 juta yang diimpikan, sementara Michael Carrick berhasil mendatangkan pemain bintang pertamanya
Red Devils merekrut bintang muda asal Brasil
Awal era baru di Manchester United secara resmi telah dimulai setelah klub tersebut mengonfirmasi kedatangan Santos dari Chelsea. Pemain internasional Brasil berusia 22 tahun ini telah mengikat masa depannya dengan Theatre of Dreams dengan menandatangani kontrak jangka panjang yang berlaku hingga Juni 2031, dengan Setan Merah memiliki opsi perpanjangan selama satu tahun lagi.
United telah bertindak tegas untuk mengamankan salah satu gelandang muda paling menjanjikan di dunia sepak bola, dengan menyetujui pembayaran biaya transfer sebesar £48 juta ditambah £2 juta dalam bentuk bonus yang mudah dicapai, menurut The Athletic. Kesepakatan ini juga mencakup klausul 10 persen dari hasil penjualan bagi The Blues, yang telah mengizinkan sang pemain untuk pindah ke klub lain di Liga Premier setelah ia mengungkapkan keinginannya untuk lebih sering bermain di tim utama menyusul perpanjangan kontrak Moises Caicedo baru-baru ini.
- Getty Images Sport
Mewujudkan sebuah 'mimpi' di bawah asuhan Carrick
Langkah ini merupakan keberhasilan besar bagi Carrick, yang telah mengidentifikasi lini tengah sebagai area prioritas untuk diperbaiki pada musim panas ini. "Segala hal tentang Manchester United itu istimewa; rasanya luar biasa bisa bergabung dengan klub yang pernah diperkuat oleh beberapa idola terbesar saya," kata Santos kepada situs web resmi klub. "Sebagai gelandang, saya sangat bersemangat mendapat kesempatan untuk belajar dari Michael Carrick; dia adalah pelatih yang sempurna untuk membantu saya melangkah ke tahap berikutnya dalam karier saya dan berjuang mewujudkan impian saya."
Santos datang dengan reputasi yang terus meningkat berkat keunggulan teknis dan gaya bermain progresifnya. Selama 43 penampilannya bersama Chelsea musim lalu, ia mencatat tingkat keberhasilan umpan tertinggi dan jumlah umpan progresif terbanyak per 90 menit di antara semua gelandang berusia di bawah 22 tahun di Liga Premier.
Memperbarui ruang mesin Old Trafford
Penandatanganan ini terjadi pada momen kritis bagi United, yang tengah menghadapi masa gejolak di lini tengahnya. Pasca hengkangnya Casemiro dan cedera ligamen lutut jangka panjang yang dialami Manuel Ugarte, skuad tersebut kekurangan pemain berkualitas yang sudah mapan. Santos diharapkan menjadi bagian penting dari unit yang diperbarui, yang juga bisa mencakup Youri Tielemans, seiring upaya Carrick untuk membangun tim yang mampu mengendalikan pertandingan dengan otoritas yang jauh lebih besar.
"Andrey adalah gelandang luar biasa dengan kualitas teknis yang sangat baik serta kemampuan untuk memengaruhi jalannya pertandingan di kedua ujung lapangan," jelas direktur sepak bola Jason Wilcox. "Dia adalah target utama kami untuk posisi penting ini, jadi kami sangat senang dia akan bergabung dengan skuad Michael begitu awal di pramusim. Meskipun sudah memiliki pengalaman yang luas dan kemampuan kepemimpinan, Andrey masih memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang lebih jauh."
- Getty Images Sport
Kualitas yang telah teruji di panggung besar
Meskipun masih muda, Santos jauh dari kata pemula di level elit. Ia telah menjadi kapten timnas Brasil di berbagai level usia muda dan meraih kejayaan sebagai juara Piala Dunia Antarklub pada tahun 2025. Kemampuannya yang serba bisa memungkinkannya bermain efektif baik sebagai gelandang nomor 6 maupun nomor 8, sehingga memberikan fleksibilitas taktis yang sangat penting bagi Carrick saat United berupaya kembali ke puncak sepak bola Inggris.
Masa peminjamannya sebelumnya di Strasbourg juga menonjolkan ancaman golnya, di mana ia mencetak 11 gol dan memberikan lima assist. "Semua orang memberi tahu saya betapa ambisiusnya klub ini dan lingkungan luar biasa yang telah diciptakan di sini," tutup Santos. "Saya tahu betapa kuatnya skuad ini dan saya tidak sabar untuk berjuang bersama demi memperebutkan trofi-trofi terbesar."
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