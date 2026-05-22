Andrew Robertson meyakini bahwa Alexander Isak dan Florian Wirtz akan menjalani karier yang 'luar biasa' di Liverpool meskipun musim debut mereka mengecewakan
Legenda Liverpool membela para pemain baru yang sedang mendapat kritikan
Robertson menanggapi kritik yang ditujukan kepada Isak dan Wirtz sepanjang musim ini. Liverpool telah berinvestasi besar-besaran pada keduanya, dengan membayar £116 juta—rekor transfer klub—untuk Wirtz, yang tak lama kemudian terpecahkan oleh rekor transfer Inggris sebesar £125 juta untuk Isak sebagai bagian dari perombakan besar-besaran skuad. Keduanya kesulitan menunjukkan performa terbaik secara konsisten selama musim yang penuh gejolak bagi The Reds.
Performa Liverpool naik turun sepanjang musim ini, membuat klub ini harus berjuang untuk mengamankan posisi lima besar alih-alih bersaing di papan atas klasemen. Robertson, yang bergabung dengan Liverpool dari Hull City dengan biaya £8 juta pada 2017, percaya bahwa tekanan seputar biaya transfer telah secara tidak adil meningkatkan pengawasan terhadap para pemain muda tersebut. Pemain internasional Skotlandia ini tetap yakin bahwa mereka pada akhirnya akan membuktikan bahwa investasi klub tersebut tidak sia-sia.
Robertson menanggapi kritik terkait biaya transfer
Robertson menegaskan bahwa para pemain tidak boleh dinilai berdasarkan besarnya biaya transfer mereka, dengan alasan bahwa para pesepakbola tidak memiliki kendali atas nilai pasar mereka. Bek kiri itu juga menyoroti kualitas yang ia lihat dari kedua pemain tersebut di balik layar.
"Mengenai klub yang saya tinggalkan, saya rasa kami belum berada di tahap 2017, kami masih berada di tahap transisi," jelasnya, seperti dikutip oleh Independent. "Namun, musim ini berjalan naik turun, tidak konsisten. Kami mendatangkan pemain-pemain yang membuat kami semua bersemangat, dan mereka semua akan memiliki karier yang luar biasa di Liverpool. Saya tidak ragu akan hal itu. Namun, mereka juga masih muda.
"Satu hal yang membuat saya kesal dalam sepak bola adalah bahwa para pemain tidak mengendalikan harga mereka. Kita tidak mengendalikannya, pasar yang mengendalikannya. Jika sebuah tim bersedia membayarnya atau mereka ingin menjualmu dan mereka memberi label harga padamu - itu tidak ada hubungannya dengan para pemain dan para pemain ini akan sukses di Liverpool. Saya telah melihat lebih dari cukup dalam latihan dan pertandingan serta sikap mereka bahwa mereka akan sukses. Namun, hal ini menunjukkan bahwa mereka mungkin membutuhkan sedikit waktu."
Liverpool sedang menghadapi masa transisi
Robertson mengakui bahwa Liverpool saat ini sedang menjalani fase transisi setelah bertahun-tahun bersaing memperebutkan gelar-gelar besar. Bek tersebut mengakui bahwa musim ini ditandai oleh inkonsistensi, di mana baik para pemain senior maupun pemain baru kesulitan untuk secara konsisten menampilkan permainan terbaik mereka.
"Beberapa pemain yang pernah bermain di level yang sangat tinggi, kami belum bisa bermain di level itu," kata Robertson. "Jika Anda menggabungkan semua itu, kami telah menjalani musim yang tidak konsisten dan itu adalah frustrasi besar bagi kami.
"Kami telah berusaha mencari konsistensi, kami telah berusaha mencari jawaban musim ini, namun kami belum berhasil menemukannya. Dan kami terlalu mudah dikalahkan. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari itu, namun demi masa depan Liverpool, saya yakin mereka memiliki lebih dari cukup di ruang ganti untuk kembali meraih prestasi lebih banyak.
"Itulah yang saya inginkan, itulah yang diinginkan klub, itulah yang diinginkan semua orang. Saya yakin mereka bisa sukses lagi dan saya berharap itu terjadi musim ini, sehingga saya mungkin bisa menambahkan satu atau dua trofi ke lemari trofi yang sudah cukup mengesankan. Namun, itu tidak terjadi dan musim depan saya yakin mereka akan kembali ke jalur yang benar."
Robertson bersiap untuk perpisahan yang mengharukan
Robertson diperkirakan akan tampil untuk terakhir kalinya bersama Liverpool saat menghadapi Brentford pada hari Minggu, yang menandai berakhirnya masa sembilan tahunnya yang penuh prestasi di Anfield. Bek tersebut hengkang setelah mencatatkan 377 penampilan di semua kompetisi, mencetak 14 gol, dan memberikan 69 assist. Ia juga berhasil meraih sembilan trofi besar bersama The Reds.