Andrew Robertson meyakini bahwa Alexander Isak dan Florian Wirtz akan menjalani karier yang 'luar biasa' di Liverpool meskipun musim debut mereka mengecewakan

Robertson menegaskan bahwa para pemain tidak boleh dinilai berdasarkan besarnya biaya transfer mereka, dengan alasan bahwa para pesepakbola tidak memiliki kendali atas nilai pasar mereka. Bek kiri itu juga menyoroti kualitas yang ia lihat dari kedua pemain tersebut di balik layar.

"Mengenai klub yang saya tinggalkan, saya rasa kami belum berada di tahap 2017, kami masih berada di tahap transisi," jelasnya, seperti dikutip oleh Independent. "Namun, musim ini berjalan naik turun, tidak konsisten. Kami mendatangkan pemain-pemain yang membuat kami semua bersemangat, dan mereka semua akan memiliki karier yang luar biasa di Liverpool. Saya tidak ragu akan hal itu. Namun, mereka juga masih muda.

"Satu hal yang membuat saya kesal dalam sepak bola adalah bahwa para pemain tidak mengendalikan harga mereka. Kita tidak mengendalikannya, pasar yang mengendalikannya. Jika sebuah tim bersedia membayarnya atau mereka ingin menjualmu dan mereka memberi label harga padamu - itu tidak ada hubungannya dengan para pemain dan para pemain ini akan sukses di Liverpool. Saya telah melihat lebih dari cukup dalam latihan dan pertandingan serta sikap mereka bahwa mereka akan sukses. Namun, hal ini menunjukkan bahwa mereka mungkin membutuhkan sedikit waktu."