Andrew Robertson akan hengkang dari Liverpool musim panas ini, menyusul jejak Mohamed Salah yang juga akan menjadi pemain bebas transfer
Akhir dari era keemasan di Anfield
Liverpool telah mengonfirmasi bahwa Robertson akan mengakhiri masa baktinya yang sangat sukses selama sembilan tahun bersama klub tersebut pada akhir musim 2025-26. Bek yang telah menjadi ikon era kesuksesan klub belakangan ini akan hengkang sebagai pemain bebas transfer saat kontraknya secara resmi berakhir pada musim panas nanti. Robertson telah mencatatkan 82 kontribusi gol dalam 373 penampilannya bersama The Reds, membantu mereka meraih dua gelar Liga Premier dan Liga Champions di antara sejumlah trofi lainnya.
Dari Hull City menuju kejayaan abadi Liverpool
Didatangkan dari Hull City pada tahun 2017 dengan biaya transfer yang sangat terjangkau, sekitar £8 juta, perjalanan Robertson menuju puncak kariernya sungguh luar biasa. Ia telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu bek kiri terbaik dalam sejarah Liga Premier, dengan menjadi motor penggerak yang tak kenal lelah dan memiliki kemampuan umpan silang yang menjadi ciri khas identitas taktis Liverpool.
Selama berkarier di Merseyside, pemain internasional Skotlandia ini telah memenangkan setiap trofi besar yang ada, dan ia merasa kini saatnya untuk menutup bab karier gemilangnya di Anfield. “Tidak pernah mudah meninggalkan klub seperti Liverpool,” kata Robertson di situs web resmi klub. “Klub ini telah menjadi bagian besar dari hidup saya dan keluarga saya selama sembilan tahun terakhir, tetapi saya tahu sepak bola terus bergerak maju. Saya tahu tim-tim lain terus berkembang, dan kini saatnya bagi saya untuk melangkah maju. Saya akan selalu mengenang kenangan luar biasa di klub sepak bola ini. Saya telah mencurahkan segenap hati dan jiwa untuk klub ini, dan ketika saya mendapat kesempatan, saya hanya ingin membuat orang-orang di dalam klub ini dan para pendukung bangga dengan bek kiri yang mereka saksikan tampil setiap pekan.
“Saya tahu perjalanan saya akan segera berakhir. Ini adalah perjalanan yang luar biasa, tetapi saya tidak akan menyerah. Klub ini berarti segalanya bagi saya, para penggemar berarti segalanya bagi saya, orang-orang yang terkait dengan klub ini berarti segalanya bagi saya, dan saya pikir saya berhutang budi kepada mereka bahwa hingga hari terakhir saya, saya akan memberikan segalanya untuk klub sepak bola ini, seperti yang telah saya lakukan selama sembilan tahun terakhir. Sembilan tahun ini, saya akan mengenangnya dengan senyum lebar di wajah saya dan, ya, ini benar-benar perjalanan yang luar biasa.”
Para peminat Robertson
Menurut The Times, pemain berusia 32 tahun itu ingin bermain lebih sering, setelah musim ini harus puas menjadi cadangan bagi Milos Kerkez yang didatangkan pada bursa transfer musim panas. Tottenham, Atlético Madrid, Napoli, dan Juventus disebut-sebut sebagai klub yang berminat merekrut Robertson, yang saat ini tidak mempertimbangkan untuk kembali ke Skotlandia.
Bertekad untuk mengakhiri karier dengan gemilang
Terlepas dari berbagai reaksi emosional seputar kepergiannya yang akan segera terjadi, klub telah menegaskan bahwa Robertson tetap berkomitmen penuh pada musim ini. Liverpool masih berlaga di Liga Champions, meski mereka menghadapi tantangan berat untuk membalikkan defisit agregat 2-1 dalam laga perempat final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain, dan finis di empat besar Liga Premier belum sepenuhnya mustahil. Seperti Salah, Robertson akan berusaha mengakhiri kariernya dengan gemilang, dengan statusnya sebagai legenda modern Anfield yang sudah tak terbantahkan.