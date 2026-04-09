Andrew Robertson akan hengkang dari Liverpool musim panas ini, menyusul jejak Mohamed Salah yang juga akan menjadi pemain bebas transfer

Didatangkan dari Hull City pada tahun 2017 dengan biaya transfer yang sangat terjangkau, sekitar £8 juta, perjalanan Robertson menuju puncak kariernya sungguh luar biasa. Ia telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu bek kiri terbaik dalam sejarah Liga Premier, dengan menjadi motor penggerak yang tak kenal lelah dan memiliki kemampuan umpan silang yang menjadi ciri khas identitas taktis Liverpool.

Selama berkarier di Merseyside, pemain internasional Skotlandia ini telah memenangkan setiap trofi besar yang ada, dan ia merasa kini saatnya untuk menutup bab karier gemilangnya di Anfield. “Tidak pernah mudah meninggalkan klub seperti Liverpool,” kata Robertson di situs web resmi klub. “Klub ini telah menjadi bagian besar dari hidup saya dan keluarga saya selama sembilan tahun terakhir, tetapi saya tahu sepak bola terus bergerak maju. Saya tahu tim-tim lain terus berkembang, dan kini saatnya bagi saya untuk melangkah maju. Saya akan selalu mengenang kenangan luar biasa di klub sepak bola ini. Saya telah mencurahkan segenap hati dan jiwa untuk klub ini, dan ketika saya mendapat kesempatan, saya hanya ingin membuat orang-orang di dalam klub ini dan para pendukung bangga dengan bek kiri yang mereka saksikan tampil setiap pekan.

“Saya tahu perjalanan saya akan segera berakhir. Ini adalah perjalanan yang luar biasa, tetapi saya tidak akan menyerah. Klub ini berarti segalanya bagi saya, para penggemar berarti segalanya bagi saya, orang-orang yang terkait dengan klub ini berarti segalanya bagi saya, dan saya pikir saya berhutang budi kepada mereka bahwa hingga hari terakhir saya, saya akan memberikan segalanya untuk klub sepak bola ini, seperti yang telah saya lakukan selama sembilan tahun terakhir. Sembilan tahun ini, saya akan mengenangnya dengan senyum lebar di wajah saya dan, ya, ini benar-benar perjalanan yang luar biasa.”