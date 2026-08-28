Andres Iniesta siap menjalani debut sebagai pelatih saat legenda Barcelona itu memulai babak baru di Uni Emirat Arab

Ujian kompetitif pertama Iniesta akan datang melawan Dibba Al Fujairah, tim yang baru terdegradasi dari kasta tertinggi dan secara luas diperkirakan akan langsung memburu promosi. Laga ini akan menjadi tolok ukur nyata tentang seberapa efektif para pemain muda Gulf United dapat menjalankan rancangan pelatih asal Spanyol itu di bawah tekanan. Membangun konsistensi sejak awal akan sangat krusial untuk menyusun tantangan promosi sebelum jeda liga yang akan datang.