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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Andres Iniesta siap menjalani debut sebagai pelatih saat legenda Barcelona itu memulai babak baru di Uni Emirat Arab

A. Iniesta
Gulf United
Dibba Al Fujairah
Barcelona
LaLiga

Ikon Barcelona dan Spanyol Andres Iniesta akan mengambil langkah pertamanya di dunia kepelatihan pada Jumat ini ketika ia memimpin Gulf United FC di Divisi Pertama UEA. Maestro berusia 42 tahun itu pensiun di Timur Tengah dua tahun lalu sebelum meraih lisensi UEFA A, dan kini ia memulai perjalanan baru di kursi pelatih bersama tim muda ambisius asal Dubai tersebut.

  • Ikon Spanyol masuk ke ruang pelatih

    Legenda Spanyol itu resmi memulai karier kepelatihannya dengan menangani tim Divisi Pertama UEA, Gulf United FC, pada Jumat ini. Setelah mengakhiri karier bermainnya bersama Emirates Club pada 2024, mantan maestro Barcelona itu menyelesaikan lisensi UEFA A miliknya sebelum mengambil alih tim yang berbasis di Dubai tersebut pada Juni. Kini, ia melanjutkan persiapannya untuk mengamankan Lisensi Pro UEFA.

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    Iniesta antusias menghadapi ujian pembuka

    Mantan gelandang itu menegaskan bahwa skuadnya telah mengadopsi identitas taktik yang berbeda menjelang lawatan mereka ke Stadion New Dibba. Menatap laga pembuka musim, Iniesta berkata: "Kami sangat menantikan hari Jumat. Kami telah bekerja bersama tim selama beberapa pekan untuk membangun gaya bermain yang jelas, dan sekarang saatnya untuk bersaing."

  • Proyek pemain muda mendorong ambisi

    Gulf United telah membangun reputasi sebagai klub yang progresif, meraih dua promosi sejak didirikan pada 2019 dan memiliki skuad termuda di divisi tersebut. Visi yang berpusat pada pemain muda itu selaras sepenuhnya dengan filosofi Iniesta, dengan fokus besar pada pengembangan individu di samping meraih hasil positif di lapangan. Jauh dari sorotan Eropa, pemenang Liga Champions empat kali itu bertekad membangun warisannya sebagai pelatih dari nol melalui pengembangan talenta.

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    Laga pembuka yang berat menguji tekad

    Ujian kompetitif pertama Iniesta akan datang melawan Dibba Al Fujairah, tim yang baru terdegradasi dari kasta tertinggi dan secara luas diperkirakan akan langsung memburu promosi. Laga ini akan menjadi tolok ukur nyata tentang seberapa efektif para pemain muda Gulf United dapat menjalankan rancangan pelatih asal Spanyol itu di bawah tekanan. Membangun konsistensi sejak awal akan sangat krusial untuk menyusun tantangan promosi sebelum jeda liga yang akan datang.