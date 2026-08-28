PRESSE SPORTS
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Andres Iniesta siap menjalani debut sebagai pelatih saat legenda Barcelona itu memulai babak baru di Uni Emirat Arab
Ikon Spanyol masuk ke ruang pelatih
Legenda Spanyol itu resmi memulai karier kepelatihannya dengan menangani tim Divisi Pertama UEA, Gulf United FC, pada Jumat ini. Setelah mengakhiri karier bermainnya bersama Emirates Club pada 2024, mantan maestro Barcelona itu menyelesaikan lisensi UEFA A miliknya sebelum mengambil alih tim yang berbasis di Dubai tersebut pada Juni. Kini, ia melanjutkan persiapannya untuk mengamankan Lisensi Pro UEFA.
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Iniesta antusias menghadapi ujian pembuka
Mantan gelandang itu menegaskan bahwa skuadnya telah mengadopsi identitas taktik yang berbeda menjelang lawatan mereka ke Stadion New Dibba. Menatap laga pembuka musim, Iniesta berkata: "Kami sangat menantikan hari Jumat. Kami telah bekerja bersama tim selama beberapa pekan untuk membangun gaya bermain yang jelas, dan sekarang saatnya untuk bersaing."
Proyek pemain muda mendorong ambisi
Gulf United telah membangun reputasi sebagai klub yang progresif, meraih dua promosi sejak didirikan pada 2019 dan memiliki skuad termuda di divisi tersebut. Visi yang berpusat pada pemain muda itu selaras sepenuhnya dengan filosofi Iniesta, dengan fokus besar pada pengembangan individu di samping meraih hasil positif di lapangan. Jauh dari sorotan Eropa, pemenang Liga Champions empat kali itu bertekad membangun warisannya sebagai pelatih dari nol melalui pengembangan talenta.
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Laga pembuka yang berat menguji tekad
Ujian kompetitif pertama Iniesta akan datang melawan Dibba Al Fujairah, tim yang baru terdegradasi dari kasta tertinggi dan secara luas diperkirakan akan langsung memburu promosi. Laga ini akan menjadi tolok ukur nyata tentang seberapa efektif para pemain muda Gulf United dapat menjalankan rancangan pelatih asal Spanyol itu di bawah tekanan. Membangun konsistensi sejak awal akan sangat krusial untuk menyusun tantangan promosi sebelum jeda liga yang akan datang.
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