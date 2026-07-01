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Andres Iniesta menyebut Lionel Messi dan Kylian Mbappe sebagai pemain yang menonjol di Piala Dunia, namun ia yakin Lamine Yamal mampu membawa Spanyol meraih kejayaan tertinggi
Iniesta menyoroti peran penting Yamal
Saat berbicara dalam acara perkenalan Tim Balap Sepeda NSN di Barcelona, Iniesta berbagi pandangannya kepada Mundo Deportivo mengenai Spanyol. Ia menekankan bahwa kesuksesan sangat bergantung pada Yamal, yang membawa Spanyol meraih gelar juara Euro 2024 namun harus berjuang melawan cedera di turnamen ini. Yamal bermain selama 19 menit melawan Cape Verde, 45 menit melawan Arab Saudi, dan 76 menit melawan Uruguay, serta mencetak satu gol. Spanyol memuncaki grupnya dan akan menghadapi Austria di babak 32 besar.
"Lamine Yamal adalah pemain yang sangat penting bagi tim nasional, dan masa depan tim nasional ini jelas juga sangat dipengaruhi oleh seberapa besar kontribusi yang dapat diberikan Lamine Yamal dalam pertandingan-pertandingan," kata Iniesta, sambil mengingatkan bahwa "turnamen semacam ini sangat sulit dan setiap detail sekecil apa pun dapat sangat merugikan Anda."
- Getty Images Sport
Messi dan Mbappé menjadi sorotan utama
Meskipun Iniesta tetap optimis terhadap negara asalnya, ia mengakui para pemain paling berpengaruh di kancah global. Ketika ditanya mengenai para pemain yang menonjol, ia menyebut dua nama yang sudah tak asing lagi yang saat ini berbagi posisi sebagai pencetak gol terbanyak turnamen ini. "Sampai saat ini, terutama Leo Messi dan Kylian Mbappé, yang keduanya telah mencetak enam gol," kata Iniesta.
Mbappe dan Prancis telah lolos ke babak selanjutnya, mengalahkan Swedia dengan kemenangan telak 3-0 di babak 32 besar. Sementara itu, Messi dan Argentina sedang bersiap untuk menghadapi Cape Verde dalam pertandingan sistem gugur mereka.
Iniesta juga menyoroti sifat tak terduga dari Piala Dunia kali ini, yang telah menelan korban besar dari tim-tim Eropa. "Kita telah menyaksikan kejutan-kejutan khas berupa tersingkirnya tim-tim nasional ternama, seperti Jerman atau Belanda," tambahnya.
Spanyol tetap menjadi favorit utama bagi Iniesta
Meskipun tim-tim papan atas Eropa lainnya tersingkir secara mengejutkan, Iniesta tetap sangat yakin pada skuad Spanyol saat ini yang dibentuk oleh Luis de la Fuente. Saat Spanyol bersiap menghadapi laga sistem gugur yang krusial melawan Austria, tim ini sangat berharap Yamal dapat kembali ke kondisi prima dan mengulangi penampilannya yang menentukan di Euro 2024 di panggung terbesar.
"Bagi saya, Spanyol adalah salah satu favorit, karena para pemainnya, karena apa yang mereka sampaikan kepada saya. Saya tetap sangat optimis dan berharap serta berdoa agar kami mampu meraih bintang kedua," jelasnya.
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Iniesta dan Spanyol?
Spanyol akan berfokus untuk mengalahkan Austria di babak 32 besar. Sementara itu, Iniesta akan melanjutkan langkah awalnya dalam pengembangan karier kepelatihan. Ketika ditanya mengenai kemungkinan suatu hari nanti melatih Barcelona atau tim nasional, ia tetap bersikap sangat hati-hati. "Saya memahami bahwa, tak diragukan lagi, nama saya akan sangat erat dikaitkan dengan hal itu, tetapi untuk saat ini hal itu membuat saya merasa sangat terhormat karena saya baru saja memulai. Masih terlalu dini bagi saya untuk mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu," pungkasnya.