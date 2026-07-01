Andres Iniesta menyebut Lionel Messi dan Kylian Mbappe sebagai pemain yang menonjol di Piala Dunia, namun ia yakin Lamine Yamal mampu membawa Spanyol meraih kejayaan tertinggi

Meskipun Iniesta tetap optimis terhadap negara asalnya, ia mengakui para pemain paling berpengaruh di kancah global. Ketika ditanya mengenai para pemain yang menonjol, ia menyebut dua nama yang sudah tak asing lagi yang saat ini berbagi posisi sebagai pencetak gol terbanyak turnamen ini. "Sampai saat ini, terutama Leo Messi dan Kylian Mbappé, yang keduanya telah mencetak enam gol," kata Iniesta.

Mbappe dan Prancis telah lolos ke babak selanjutnya, mengalahkan Swedia dengan kemenangan telak 3-0 di babak 32 besar. Sementara itu, Messi dan Argentina sedang bersiap untuk menghadapi Cape Verde dalam pertandingan sistem gugur mereka.

Iniesta juga menyoroti sifat tak terduga dari Piala Dunia kali ini, yang telah menelan korban besar dari tim-tim Eropa. "Kita telah menyaksikan kejutan-kejutan khas berupa tersingkirnya tim-tim nasional ternama, seperti Jerman atau Belanda," tambahnya.