Andres Iniesta mengakui melatih lebih menegangkan daripada bermain saat legenda Barcelona itu membahas ambisi manajerialnya

Pencetak gol kemenangan Spanyol di Piala Dunia 2010 itu sudah memegang Lisensi A UEFA saat menerima posisi tersebut di Dubai dan sedang bersiap menuntaskan kualifikasi kepelatihan level tertingginya pada Oktober ini. Ditanya apakah peran barunya itu benar-benar telah memikatnya, Iniesta melanjutkan: "Ya. Saya sudah merasakan itu, bukan sebagai kebutuhan, tetapi suara dari dalam yang berkata: 'Saya menginginkan ini, dan saya ingin berlatih untuk ini.'

"Saya merasakannya selama proses itu bahkan sebelum saya mulai melatih. Sekarang, hal itu masih ada dan terus memotivasi saya untuk terus maju. Pada Oktober, saya harus memulai langkah terakhir yang tersisa bagi saya, yaitu lisensi Pro UEFA, dan setelah itu saya akan menyelesaikan jalur kepelatihan."

Menanggapi pertanyaan yang tak terelakkan soal potensi kembali ke Camp Nou untuk menangani Barcelona pada masa depan, playmaker veteran itu menambahkan: "Itu akan menyenangkan, tetapi itu bukan sesuatu yang bisa saya... Begini, saya ingin menjadi pesepakbola. Ketika masih kecil, saya tidak berkata, 'Saya ingin menjadi pelatih.' Saya berkata bahwa saya ingin menjadi pesepakbola profesional, bermain untuk Barca, dan sukses di tim utama.

"Itu sangat jelas dalam pikiran saya; target-target itu tidak bisa ditawar. Sekarang perjalanan saya berbeda, dan waktu yang akan menjawab, tetapi jelas saya menikmati awal ini sebagai calon pelatih."