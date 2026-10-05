PRESSE SPORTS
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Andres Iniesta mengakui melatih lebih menegangkan daripada bermain saat legenda Barcelona itu membahas ambisi manajerialnya
Maestro Catalan menyambut tekanan di kursi pelatih
Legenda Barcelona, Iniesta, merefleksikan transisinya ke dunia kepelatihan profesional setelah menangani klub kasta kedua UEA, Gulf United FC. Pria berusia 42 tahun itu ditunjuk sebagai pelatih kepala tim yang berbasis di Dubai tersebut pada Juni 2026, menandai petualangan manajerial pertamanya setelah pensiun sebagai pemain. Mantan gelandang Spanyol itu mengakui bahwa kehidupan di area teknis menuntut pendekatan mental yang sangat berbeda dibandingkan dengan masa bermainnya yang gemilang.
- PRESSE SPORTS
Pelatih memerinci tanggung jawab di tepi lapangan yang meningkat
Berkiprah di area teknis memaksa sang maestro lini tengah untuk mengelola jauh lebih banyak variabel taktis setiap pekan. Pengalamannya yang sangat luas di level tertinggi sepak bola dunia menjadi aset utamanya saat berkomunikasi dengan dan membimbing skuadnya.
Menjelaskan tuntutan baru dari kursi pelatih, Iniesta mengatakan kepada MARCA: "Ini sedikit lebih membuat stres dibandingkan saat Anda menjadi pemain, karena meski Anda tidak berusaha mengendalikan segalanya, Anda tetap harus menyimpan jauh lebih banyak detail dan skenario di kepala. Namun, ini luar biasa.
"Ini adalah tantangan fantastis yang menuntut kerja sama yang lebih erat lagi dengan staf pelatih dan para pemain Anda. Di atas segalanya, kami mencoba menyampaikan dan memberi mereka banyak hal yang, karena pernah menjadi pemain dan menjalani pengalaman-pengalaman itu, tidak bisa diajarkan di ruang kelas mana pun. Itu adalah keuntungan tambahan: bisa berkontribusi, berkomunikasi, dan terhubung dengan para pemain di hadapan Anda."
Kembalinya ke Camp Nou masih menjadi mimpi yang jauh
Pencetak gol kemenangan Spanyol di Piala Dunia 2010 itu sudah memegang Lisensi A UEFA saat menerima posisi tersebut di Dubai dan sedang bersiap menuntaskan kualifikasi kepelatihan level tertingginya pada Oktober ini. Ditanya apakah peran barunya itu benar-benar telah memikatnya, Iniesta melanjutkan: "Ya. Saya sudah merasakan itu, bukan sebagai kebutuhan, tetapi suara dari dalam yang berkata: 'Saya menginginkan ini, dan saya ingin berlatih untuk ini.'
"Saya merasakannya selama proses itu bahkan sebelum saya mulai melatih. Sekarang, hal itu masih ada dan terus memotivasi saya untuk terus maju. Pada Oktober, saya harus memulai langkah terakhir yang tersisa bagi saya, yaitu lisensi Pro UEFA, dan setelah itu saya akan menyelesaikan jalur kepelatihan."
Menanggapi pertanyaan yang tak terelakkan soal potensi kembali ke Camp Nou untuk menangani Barcelona pada masa depan, playmaker veteran itu menambahkan: "Itu akan menyenangkan, tetapi itu bukan sesuatu yang bisa saya... Begini, saya ingin menjadi pesepakbola. Ketika masih kecil, saya tidak berkata, 'Saya ingin menjadi pelatih.' Saya berkata bahwa saya ingin menjadi pesepakbola profesional, bermain untuk Barca, dan sukses di tim utama.
"Itu sangat jelas dalam pikiran saya; target-target itu tidak bisa ditawar. Sekarang perjalanan saya berbeda, dan waktu yang akan menjawab, tetapi jelas saya menikmati awal ini sebagai calon pelatih."
- NurPhoto
Perebutan promosi menguji kepemimpinan yang masih belia
Prioritas utama Iniesta saat ini tetap membawa Gulf United ke papan atas Liga Divisi Pertama UEA musim ini. Para petinggi klub menaruh harapan besar bahwa prinsip-prinsip menyerangnya dapat menghasilkan promosi otomatis ke Liga Pro UEA. Menavigasi tantangan fisik dan taktis di kasta kedua Timur Tengah menjadi ujian nyata pertamanya sebelum melirik peluang potensial di sepak bola Eropa.
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