Italia saat ini sedang mengalami masa tergelap dalam sejarah gemilangnya, setelah secara mengejutkan gagal lolos ke tiga turnamen Piala Dunia berturut-turut pada 2018, 2022, dan 2026. Krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi juara empat kali ini terasa sangat memalukan, mengingat edisi terbaru turnamen tersebut diperluas dari 32 menjadi 48 tim.

Menanggapi bencana ini, La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Pirlo telah masuk dalam daftar calon manajer untuk membangun kembali tim menjelang Piala Dunia 2030. Maldini dan Leonardo sangat mendukung manajer United FC tersebut, yang baru-baru ini berhasil membawa timnya promosi di Dubai. Setelah meraih dua gelar Liga Champions bersama di AC Milan, Maldini yakin mantan rekan setimnya itu mampu menghidupkan kembali sistem tim nasional yang sedang terpuruk.