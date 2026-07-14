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Andrea Pirlo muncul sebagai kandidat mengejutkan untuk posisi pelatih timnas Italia, sementara Paolo Maldini mendesak agar rekan sesama legenda AC Milan itu dipilih, meskipun Antonio Conte dan Roberto Mancini juga menunjukkan minat
Krisis bersejarah memicu pertimbangan Pirlo
Italia saat ini sedang mengalami masa tergelap dalam sejarah gemilangnya, setelah secara mengejutkan gagal lolos ke tiga turnamen Piala Dunia berturut-turut pada 2018, 2022, dan 2026. Krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi juara empat kali ini terasa sangat memalukan, mengingat edisi terbaru turnamen tersebut diperluas dari 32 menjadi 48 tim.
Menanggapi bencana ini, La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Pirlo telah masuk dalam daftar calon manajer untuk membangun kembali tim menjelang Piala Dunia 2030. Maldini dan Leonardo sangat mendukung manajer United FC tersebut, yang baru-baru ini berhasil membawa timnya promosi di Dubai. Setelah meraih dua gelar Liga Champions bersama di AC Milan, Maldini yakin mantan rekan setimnya itu mampu menghidupkan kembali sistem tim nasional yang sedang terpuruk.
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Presiden FIGC menilai seberapa cocok Guardiola
Sementara Pirlo terus maju, Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) terus mempertimbangkan berbagai alternatif, termasuk langkah ambisius untuk mendatangkan Guardiola. Presiden FIGC, Giovanni Malago, mengakui adanya kesulitan, terutama terkait kelayakan finansial.
Malago menjelaskan: "Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa kemungkinan memilih seseorang seperti mantan manajer City itu bukanlah peristiwa yang sangat penting, tetapi ada juga pertimbangan angka-angka dan kompatibilitas yang perlu dipahami... Saya tahu ini mungkin terdengar aneh bagi Anda, tetapi baru mulai besok, paling lambat lusa, kami akan mengidentifikasi profil-profil yang ada di lapangan bersama Maldini dan Leonardo untuk menemukan titik temu: mungkin kami berpikiran sama..."
Maldini memimpin pendekatan metodis yang baru
Proses seleksi ini menandai pergeseran metodologi yang signifikan bagi Italia, yang sangat didorong oleh Maldini dan Leonardo. Conte dan Mancini tetap menjadi kandidat kuat yang sedang menunggu panggilan, dengan keduanya telah menyatakan minat untuk kembali ke posisi tersebut. Conte menawarkan kejelasan taktis yang langsung, sementara Mancini sebelumnya berhasil membawa gelar Kejuaraan Eropa pada tahun 2021.
Namun, keputusan akhir akan bergantung pada struktur kolaboratif baru ini. Menanggapi perubahan ini, Malago menyatakan: “Jika tidak demikian, itu sama saja dengan menyangkal semua yang telah kami bicarakan selama 15 hari terakhir... sebelumnya hal ini dilakukan dengan satu cara, yang sah, tetapi berbeda dari apa yang akan kami lakukan sekarang...”
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi tim nasional Italia?
Pertemuan tiga pihak yang menentukan antara Malago, Maldini, dan Leonardo diperkirakan akan segera digelar untuk memfinalisasi target utama mereka dalam hal kepelatihan. Keputusan akhir mengenai pelatih kepala baru timnas Italia diharapkan akan diumumkan pada akhir pekan ini. Para penggemar akan menanti dengan penuh antusiasme untuk melihat apakah federasi akan memilih kepastian taktis yang ditawarkan Conte atau Mancini, atau justru memulai era baru di bawah kepemimpinan Pirlo guna mengakhiri kutukan Piala Dunia mereka.
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