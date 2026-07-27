Andrea Pirlo menegaskan bahwa ia 'tidak lagi menjadi kandidat' untuk menjadi pelatih timnas Italia setelah terungkapnya hubungannya dengan perusahaan taruhan

Hambatan utama ternyata adalah peran Pirlo sebagai duta merek global bagi perusahaan taruhan Rusia, Fonbet. Mengingat Italia memberlakukan peraturan ketat terkait iklan dan promosi entitas perjudian, keterlibatannya dengan perusahaan tersebut menimbulkan konflik kepentingan yang sangat besar untuk posisi yang terkait dengan negara. Pirlo akhirnya angkat bicara melalui pernyataan yang diunggah di Instagram Story setelah mengetahui bahwa ia tidak lagi dipertimbangkan untuk posisi tersebut.

"Demi menghormati lembaga-lembaga, federasi, dan semua pihak yang terlibat, saya memilih untuk tetap diam hingga saat ini," tulis Pirlo dalam pernyataannya. "Namun, setelah mengetahui tadi malam bahwa saya tidak lagi menjadi kandidat untuk posisi pelatih kepala tim nasional Italia, saya merasa perlu mengklarifikasi beberapa hal.

"Selama beberapa hari terakhir, saya menyaksikan dengan rasa pahit bagaimana perdebatan mengenai nama saya dan kemungkinan saya menjabat sebagai pelatih kepala tim nasional Italia berkembang.

"Sepanjang karier saya, baik sebagai pemain maupun sebagai pelatih, saya selalu menjalankan tugas dengan penuh penghormatan terhadap hukum negara-negara tempat saya bekerja serta kontrak yang telah saya tandatangani.

"Kerja sama profesional yang menjadi subjek kontroversi baru-baru ini terjadi sebagai bagian dari pengalaman kerja saya di Uni Emirat Arab dan bersifat murni komersial dan olahraga."