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Andrea Pirlo menegaskan bahwa ia 'tidak lagi menjadi kandidat' untuk menjadi pelatih timnas Italia setelah terungkapnya hubungannya dengan perusahaan taruhan
Pertemuan yang semula diimpikan justru berakhir buruk
Pirlo muncul sebagai kandidat terdepan yang jelas untuk memimpin proses pembenahan Azzurri setelah nama-nama besar seperti Pep Guardiola dan Carlo Ancelotti menarik diri dari posisi tersebut. Berbagai laporan bahkan menyebutkan bahwa Pirlo telah menyetujui kontrak empat tahun senilai €1,5 juta per musim untuk memimpin tim. Namun, rencana tersebut kini secara mengejutkan gagal, sehingga FIGC harus mencari arah baru tepat ketika mereka tampaknya telah menemukan sosok yang tepat. Pencalonan pria berusia 47 tahun ini dipelopori oleh direktur teknis FIGC, Paolo Maldini, dan penasihat khusus, Leonardo, yang keduanya sangat ingin membawa mantan rekan setim mereka di AC Milan itu ke dalam jajaran kepemimpinan.
- Getty Images
Penjelasan mengenai kontroversi taruhan
Hambatan utama ternyata adalah peran Pirlo sebagai duta merek global bagi perusahaan taruhan Rusia, Fonbet. Mengingat Italia memberlakukan peraturan ketat terkait iklan dan promosi entitas perjudian, keterlibatannya dengan perusahaan tersebut menimbulkan konflik kepentingan yang sangat besar untuk posisi yang terkait dengan negara. Pirlo akhirnya angkat bicara melalui pernyataan yang diunggah di Instagram Story setelah mengetahui bahwa ia tidak lagi dipertimbangkan untuk posisi tersebut.
"Demi menghormati lembaga-lembaga, federasi, dan semua pihak yang terlibat, saya memilih untuk tetap diam hingga saat ini," tulis Pirlo dalam pernyataannya. "Namun, setelah mengetahui tadi malam bahwa saya tidak lagi menjadi kandidat untuk posisi pelatih kepala tim nasional Italia, saya merasa perlu mengklarifikasi beberapa hal.
"Selama beberapa hari terakhir, saya menyaksikan dengan rasa pahit bagaimana perdebatan mengenai nama saya dan kemungkinan saya menjabat sebagai pelatih kepala tim nasional Italia berkembang.
"Sepanjang karier saya, baik sebagai pemain maupun sebagai pelatih, saya selalu menjalankan tugas dengan penuh penghormatan terhadap hukum negara-negara tempat saya bekerja serta kontrak yang telah saya tandatangani.
"Kerja sama profesional yang menjadi subjek kontroversi baru-baru ini terjadi sebagai bagian dari pengalaman kerja saya di Uni Emirat Arab dan bersifat murni komersial dan olahraga."
Pirlo menolak interpretasi politis terkait hubungan bisnisnya
Pemenang Piala Dunia 2006 itu menegaskan bahwa tidak ada makna politik di balik kemitraan komersialnya dan mengkritik upaya-upaya yang mencoba menggambarkannya sebaliknya.
Pirlo melanjutkan: "Menafsirkan kolaborasi ini sebagai sesuatu yang bermuatan politik berarti menuduh saya memiliki keyakinan yang belum pernah saya ungkapkan dan yang sebenarnya tidak saya anut... Sangat disayangkan bahwa keputusan yang didasarkan pada pertimbangan olahraga dengan cepat diseret ke dalam perdebatan publik yang akhirnya menuduh saya memiliki motif dan niat yang sebenarnya tidak pernah ada. Kecintaan saya pada Italia tidak bergantung pada pekerjaan."
- Getty Images Sport
Apa langkah selanjutnya bagi Azzurri?
Gagalnya kesepakatan Pirlo secara mendadak menempatkan Maldini dan FIGC dalam posisi yang sulit. Federasi tersebut semula telah merencanakan rapat internal pada hari Selasa, yang oleh banyak pihak diharapkan menjadi ajang pengumuman resmi. Sebaliknya, mereka kini harus memulai kembali pencarian dari awal menjelang dimulainya kompetisi UEFA Nations League.
Terlepas dari “kekecewaan” yang diungkapkan dalam pernyataannya, Pirlo tetap berhati-hati dalam menjaga hubungannya dengan petinggi federasi. “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Maldini dan Leonardo atas rasa hormat dan kepercayaan yang mereka tunjukkan kepada saya,” tambahnya. “Saya tahu kompetensi mereka, keseriusan mereka, dan cinta yang selalu mereka curahkan untuk sepak bola Italia.”
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