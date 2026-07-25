ZUMA Press Wire
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Andrea Pirlo akan ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia setelah kesepakatan kontrak berdurasi empat tahun tercapai
Pirlo menyetujui kesepakatan dengan Azzurri
Menurut Football Italia, Pirlo dilaporkan telah menyetujui kontrak empat tahun senilai €1,5 juta per musim untuk menjadi pelatih kepala baru Italia. Laporan dari La Gazzetta dello Sport, Sky Sport Italia, dan Calciomercato juga menyebutkan bahwa pengumuman resmi yang mengonfirmasi penunjukan mantan gelandang legendaris tersebut diperkirakan akan dilakukan pada hari Senin atau Selasa. Federasi tersebut beralih ke Pirlo setelah dua target utama mereka, Ancelotti dan Guardiola, menolak tawaran untuk memimpin tim Azzurri.
- Getty Images Sport
Ahli taktik itu segera mengambil alih
Penunjukan Pirlo berlangsung dengan cepat berkat hubungannya yang erat dengan jajaran kepemimpinan teknis federasi, yang di antaranya terdapat mantan rekan setimnya di AC Milan. Ia langsung menerima tawaran tersebut begitu dihubungi oleh direktur teknis yang baru ditunjuk, Paolo Maldini, dan penasihat khusus, Leonardo. Selain itu, tuntutan gajinya yang sederhana menjadikannya pilihan yang ideal secara finansial bagi federasi, terutama jika dibandingkan dengan gaji Guardiola yang dikabarkan mencapai €20 juta per musim.
Para legenda masa lalu memimpin proses pembenahan
Penunjukan Pirlo menandai babak baru dalam perombakan kepelatihan Azzurri, dengan kepemimpinan teknis kini sepenuhnya berada di tangan Maldini. Sebelum pengumuman resmi dapat dilakukan, mantan bintang Juventus tersebut harus terlebih dahulu mengakhiri kontraknya secara damai dengan klub asal UEA, Dubai United FC, tempat ia menjabat sebagai pelatih sejak musim panas lalu.
- LaPresse
Presentasi pada hari Selasa menanti Pirlo
Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) dijadwalkan menggelar rapat internal pada hari Selasa, yang berpotensi menjadi ajang perkenalan resmi Pirlo kepada publik. FIGC harus bertindak cepat untuk menyelesaikan penunjukan Pirlo sebelum kampanye UEFA Nations League mereka dimulai dalam delapan minggu ke depan. Pelatih kepala yang akan menjabat ini dihadapkan pada tugas berat untuk membangun identitas taktis yang khas menjelang kualifikasi Euro 2028 dan Piala Dunia 2030.
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