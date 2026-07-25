Andrea Pirlo akan ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia setelah kesepakatan kontrak berdurasi empat tahun tercapai

Menurut Football Italia, Pirlo dilaporkan telah menyetujui kontrak empat tahun senilai €1,5 juta per musim untuk menjadi pelatih kepala baru Italia. Laporan dari La Gazzetta dello Sport, Sky Sport Italia, dan Calciomercato juga menyebutkan bahwa pengumuman resmi yang mengonfirmasi penunjukan mantan gelandang legendaris tersebut diperkirakan akan dilakukan pada hari Senin atau Selasa. Federasi tersebut beralih ke Pirlo setelah dua target utama mereka, Ancelotti dan Guardiola, menolak tawaran untuk memimpin tim Azzurri.