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Andrea Pinamonti buka suara setelah mencetak gol pertamanya untuk Lazio: “Kelegaan yang luar biasa!”
Pinamonti cetak gol perdana untuk Lazio
Penyerang Lazio Andrea Pinamonti mencatat pencapaian pribadi penting pada Minggu sore dengan mencetak gol pertamanya untuk klub dalam kemenangan 3-1 atas Monza yang bermain dengan sepuluh pemain. Gol itu memastikan tiga poin bagi Lazio, yang tetap berbagi posisi puncak klasemen Serie A dengan Inter dengan koleksi 16 poin.
Gol Pinamonti dari jarak dekat pada pengujung laga menyusul gol-gol awal Nuno Tavares dan Gustav Isaksen di Stadio Olimpico yang kosong tanpa penonton.
Berbicara seusai pertandingan, pemain berusia 27 tahun itu mengakui gol tersebut membuatnya merasa sangat lega.
- IPA Sport
Penyerang buka suara soal perjuangan berat menjaga kebugaran selama musim panas
Berbicara kepada wartawan dalam konferensi pers seusai pertandingan, Pinamonti mengakui bahwa kondisi fisiknya yang belum optimal membuatnya terlambat memberi dampak pada awal musim di bawah arahan pelatih kepala Gennaro Gattuso. "Gol ini punya banyak arti. Saya merasa sangat lega," ungkap Pinamonti.
"Dalam beberapa pertandingan pertama, saya belum memberikan kontribusi penuh. Saya menyadarinya. Kondisi kebugaran saya belum siap saat bergabung, dan musim panas ini terasa sulit bagi saya."
"Saya tertinggal, terutama karena gaya bermain yang diterapkan pelatih. Sekarang, berkat jeda ini, saya mendapat kesempatan untuk bermain beberapa menit, dan kondisi saya semakin membaik."
Persaingan sehat dengan Noslin meningkatkan standar
Pinamonti memuji atmosfer positif di dalam skuad dan menepis anggapan adanya tekanan saat membahas persaingannya memperebutkan posisi dengan Tijjani Noslin, yang menjadi starter menggantikannya dan membuat Lorenzo Lucchesi menerima kartu merah. "Tim bermain bagus sejak awal, dan saya tidak merasakan tekanan apa pun," jelas Pinamonti.
"Persaingan dengan Noslin berjalan sehat; hubungan kami sangat baik. Kami saling mendorong untuk terus tampil lebih baik."
"Permainan yang diterapkan pelatih sangat menuntut, jadi semakin sering Anda berlatih, semakin baik pula kemampuan Anda. Saya berharap ini menjadi gol pertama dari rentetan gol yang panjang."
- IPA Sport
Kekompakan jadi kunci Lazio tetap berbagi posisi puncak
Lazio mengawali Serie A dengan gemilang, meraih lima kemenangan dan satu hasil imbang dari enam pertandingan. Pinamonti yakin kekompakan skuad akan tetap menjadi kunci untuk terus bersaing memperebutkan gelar.
"Semua pertandingan sulit, begitu pula pertandingan hari ini. Namun, kami langsung tampil dengan baik," pungkas Pinamonti.
"Kekuatan kami terletak pada kebersamaan tim. Suasananya tenang dan kami bekerja keras. Jika kami bisa mempertahankannya, kami dapat meraih hal-hal besar."
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