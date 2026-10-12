Penyerang Lazio Andrea Pinamonti mencatat pencapaian pribadi penting pada Minggu sore dengan mencetak gol pertamanya untuk klub dalam kemenangan 3-1 atas Monza yang bermain dengan sepuluh pemain. Gol itu memastikan tiga poin bagi Lazio, yang tetap berbagi posisi puncak klasemen Serie A dengan Inter dengan koleksi 16 poin.

Gol Pinamonti dari jarak dekat pada pengujung laga menyusul gol-gol awal Nuno Tavares dan Gustav Isaksen di Stadio Olimpico yang kosong tanpa penonton.

Berbicara seusai pertandingan, pemain berusia 27 tahun itu mengakui gol tersebut membuatnya merasa sangat lega.