Dari neraka di lapangan menuju kebangkitan. Modena menikmati kembalinya Andrea Belotti ke level tinggi. Ia menjadi penentu dalam dua pertandingan liga terakhir yang dimenangi atas Empoli dan Verona. Dua kemenangan itu sangat penting bagi tim asuhan Daniele Galloppa, yang kini naik ke posisi ketiga Serie B dengan 13 poin, terpaut tiga poin dari Palermo di puncak klasemen dan dua poin dari Mantova di posisi kedua.
Modena dibawa melaju oleh Il Gallo pada awal musim ini, yang kembali berkokok dan bersinar setelah melewati musim penuh kesulitan bersama Cagliari, termasuk satu lagi cedera serius. Musim itu berakhir tanpa perpanjangan kontrak, yang membuatnya meninggalkan Cagliari.