Petualangan pemain berusia 32 tahun itu di Sardinia, setelah bergabung secara permanen dari Como, sebenarnya dimulai dengan positif: ia tampil bagus pada debutnya melawan Parma dan mencetak dua gol ke gawang Lecce pada pekan kedua. Namun, cedera serius yang dialaminya pada 27 September 2025 akibat benturan dengan Josep Martinez (cedera ligamen krusiatum lutut kiri) membuatnya harus lama menepi.

Ia kembali bermain pada 11 April 2026, tetapi dalam tujuh pertandingan berikutnya, mantan pemain Torino itu gagal naik dalam urutan pilihan Fabio Pisacane. Ia hanya tampil lima kali dengan total 28 menit bermain.

Selepas kompetisi berakhir, kedua pihak mulai berdiskusi dan menyatakan keinginan untuk melanjutkan kerja sama. Kesepakatan pun tampak hampir tercapai. Namun, hasil pemeriksaan medis membuat klub mengurungkan niatnya, sehingga Gallo berstatus bebas transfer dan tanpa kontrak.