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Cagliari Calcio v AS Roma - Serie AGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Andrea Belotti kembali menjadi penentu: kebangkitan Il Gallo bisa membawa Modena berjaya

Serie B
Modena
A. Belotti
Modena vs Hellas Verona
Hellas Verona
Modena vs Empoli
Empoli
Cagliari
Torino

Dari neraka di lapangan menuju kebangkitan. Modena menikmati kembalinya Andrea Belotti ke level tinggi. Ia menjadi penentu dalam dua pertandingan liga terakhir yang dimenangi atas Empoli dan Verona. Dua kemenangan itu sangat penting bagi tim asuhan Daniele Galloppa, yang kini naik ke posisi ketiga Serie B dengan 13 poin, terpaut tiga poin dari Palermo di puncak klasemen dan dua poin dari Mantova di posisi kedua.


Modena dibawa melaju oleh Il Gallo pada awal musim ini, yang kembali berkokok dan bersinar setelah melewati musim penuh kesulitan bersama Cagliari, termasuk satu lagi cedera serius. Musim itu berakhir tanpa perpanjangan kontrak, yang membuatnya meninggalkan Cagliari.


  • Cedera dan masa absen setelah pemeriksaan medis di Cagliari

    Petualangan pemain berusia 32 tahun itu di Sardinia, setelah bergabung secara permanen dari Como, sebenarnya dimulai dengan positif: ia tampil bagus pada debutnya melawan Parma dan mencetak dua gol ke gawang Lecce pada pekan kedua. Namun, cedera serius yang dialaminya pada 27 September 2025 akibat benturan dengan Josep Martinez (cedera ligamen krusiatum lutut kiri) membuatnya harus lama menepi.

    Ia kembali bermain pada 11 April 2026, tetapi dalam tujuh pertandingan berikutnya, mantan pemain Torino itu gagal naik dalam urutan pilihan Fabio Pisacane. Ia hanya tampil lima kali dengan total 28 menit bermain.

    Selepas kompetisi berakhir, kedua pihak mulai berdiskusi dan menyatakan keinginan untuk melanjutkan kerja sama. Kesepakatan pun tampak hampir tercapai. Namun, hasil pemeriksaan medis membuat klub mengurungkan niatnya, sehingga Gallo berstatus bebas transfer dan tanpa kontrak.

  • Kebangkitan di Modena

    Berstatus bebas transfer, Belotti terus bekerja keras dan berlatih sendiri sebelum akhirnya menerima tawaran Modena pada awal September. Klub asal Emilia itu menawarkan kontrak satu tahun hingga 30 Juni 2027 dengan gaji bersih 300 ribu euro, dan menaruh harapan besar pada tekad sang penyerang untuk bangkit.

    Gaji tersebut tergolong besar bagi Modena, tetapi langsung membuahkan hasil yang diharapkan: gol salto yang mengawali kebangkitan melawan Empoli pada 20 September, lalu kemarin, di hadapan pendukung sendiri, sontekan dari umpan Giuseppe Caso yang memastikan kemenangan atas Verona pada detik-detik terakhir.

    Dua gol yang berbeda, tetapi keduanya lahir dari tekad sang penyerang untuk kembali bersinar dan memberi sebanyak mungkin kegembiraan kepada pendukung barunya. Kebangkitan nyata ini kini membuat Modena berani bermimpi besar. Masih terlalu dini untuk membicarakan promosi, tetapi satu hal sudah pasti: Belotti sama sekali tidak ingin berhenti.

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