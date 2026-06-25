AFP
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Andre Onana, pemain yang terpinggirkan di Manchester United, tampaknya akan tetap bermain di Trabzonspor sebagai pemain pinjaman selama satu musim lagi, karena kesepakatan hampir rampung
Perpanjangan kontrak Trabzonspor tampaknya akan segera terwujud
Menurut Daily Mail, United hampir mencapai kesepakatan dengan Trabzonspor agar Onana bisa bermain untuk musim kedua sebagai pemain pinjaman di klub Turki tersebut. Pemain internasional Kamerun berusia 30 tahun itu dipinjamkan ke Turki setelah kehilangan posisinya kepada Lammens, yang kedatangannya secara efektif menandai berakhirnya karier Onana di Manchester.
Onana menjalani musim 2025-26 yang produktif, yang berpuncak pada kemenangan di Piala Turki melawan Konyaspor pada bulan Mei. Meskipun United lebih memilih untuk mencari pembeli permanen guna mengembalikan sebagian dari £47,2 juta yang dibayarkan kepada Inter Milan pada tahun 2023, peminjaman sementara lainnya dipandang sebagai solusi paling praktis bagi semua pihak yang terlibat.
- AFP
Pertemuan canggung di Old Trafford berhasil dihindari
Keputusan untuk mengembalikan Onana ke Trabzonspor membantu United menghindari situasi yang canggung selama latihan pramusim. Mantan penjaga gawang Ajax tersebut masih memiliki rumah di dekat Manchester dan kontraknya masih berlaku selama dua tahun lagi, namun tim asuhan Michael Carrick tidak berniat memasukkannya kembali ke dalam skuad utama di Carrington.
The Mail menambahkan bahwa kepribadian Onana yang ekstrover dan gajinya yang cukup besar, yaitu £120.000 per minggu, membuatnya tidak cocok untuk menjadi kiper cadangan. Daripada memiliki sosok terkenal yang hanya duduk di bangku cadangan, United percaya akan lebih baik bagi kiper tersebut untuk terus bermain secara reguler di Super Lig, di mana ia telah memantapkan dirinya sebagai favorit para penggemar.
Lammens semakin mengukuhkan posisinya sebagai kiper utama United
Kebangkitan Lammens telah sepenuhnya mengubah peta penjaga gawang di Old Trafford. Setelah pindah dari Royal Antwerp dengan nilai transfer sebesar £21,7 juta, Lammens terpilih sebagai “Transfer Terbaik Musim Ini” di Liga Premier berkat penampilan gemilangnya pada musim debutnya. Konsistensi dan keandalannya telah menjadikannya pilihan utama yang tak terbantahkan bagi Setan Merah.
Dengan posisi Lammens yang sudah mapan, United kini memfokuskan upaya mereka di bursa transfer untuk mencari kiper cadangan yang sesuai. Meskipun kiper veteran Tom Heaton telah mendapatkan perpanjangan kontrak selama satu tahun, klub dikabarkan sedang memantau Karl Darlow dari Leeds United dan Sam Johnstone dari Wolves sebagai calon pengganti kiper cadangan saat ini, Altay Bayindir, yang kemungkinan akan hengkang pada musim panas ini.
- AFP
Manchester United menatap masa depan setelah memastikan kembali berlaga di Liga Champions
United telah mulai merencanakan era baru menyusul kesuksesan musim 2025-2026, di mana mereka berhasil finis di posisi ketiga Liga Premier dan memastikan kembalinya mereka ke Liga Champions. Musim yang mengesankan ini membuat manajer sementara Carrick mendapatkan kontrak permanen sebagai penghargaan atas kontribusinya. Akibatnya, klub kini siap untuk menatap masa depan dengan mantap, alih-alih memberikan kesempatan kedua kepada pemain seperti Onana dan Marcus Rashford, dan lebih fokus pada pembentukan skuad dengan pemain-pemain berkualitas tinggi yang mampu mendukung perkembangan tim ke depannya.