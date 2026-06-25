Menurut Daily Mail, United hampir mencapai kesepakatan dengan Trabzonspor agar Onana bisa bermain untuk musim kedua sebagai pemain pinjaman di klub Turki tersebut. Pemain internasional Kamerun berusia 30 tahun itu dipinjamkan ke Turki setelah kehilangan posisinya kepada Lammens, yang kedatangannya secara efektif menandai berakhirnya karier Onana di Manchester.

Onana menjalani musim 2025-26 yang produktif, yang berpuncak pada kemenangan di Piala Turki melawan Konyaspor pada bulan Mei. Meskipun United lebih memilih untuk mencari pembeli permanen guna mengembalikan sebagian dari £47,2 juta yang dibayarkan kepada Inter Milan pada tahun 2023, peminjaman sementara lainnya dipandang sebagai solusi paling praktis bagi semua pihak yang terlibat.







