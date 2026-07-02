Andre Onana menandatangani dokumen kepindahan dari Man Utd dengan kesepakatan transfer senilai £1,3 juta yang telah disepakati

Menurut Daily Mail Sport, Onana telah menandatangani dokumen untuk menjalani satu musim lagi sebagai pemain pinjaman di Trabzonspor, dengan kedua klub menyepakati biaya pinjaman sebesar £1,3 juta. Klub Turki tersebut telah setuju untuk menanggung sebagian besar gajinya, sehingga menghindari skenario di mana ia harus kembali ke Carrington bulan ini. Namun, Trabzonspor tidak memiliki opsi untuk membelinya secara permanen pada musim panas mendatang.

Onana tampil mengesankan selama masa peminjamannya yang pertama di Turki, dengan mencatatkan 34 penampilan di semua kompetisi. Meskipun kebobolan 34 gol di liga, ia berhasil mencatatkan enam clean sheet dan membantu Trabzonspor menjuarai Piala Turki. Prestasi terbaru ini menambah koleksi trofi pribadinya yang sudah mengesankan, yang mencakup tiga gelar Eredivisie bersama Ajax, satu gelar Piala Italia bersama Inter Milan, dan satu gelar Piala FA bersama United pada tahun 2024.







