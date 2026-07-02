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Andre Onana menandatangani dokumen kepindahan dari Man Utd dengan kesepakatan transfer senilai £1,3 juta yang telah disepakati
Kembalinya ke Turki telah dipastikan
Menurut Daily Mail Sport, Onana telah menandatangani dokumen untuk menjalani satu musim lagi sebagai pemain pinjaman di Trabzonspor, dengan kedua klub menyepakati biaya pinjaman sebesar £1,3 juta. Klub Turki tersebut telah setuju untuk menanggung sebagian besar gajinya, sehingga menghindari skenario di mana ia harus kembali ke Carrington bulan ini. Namun, Trabzonspor tidak memiliki opsi untuk membelinya secara permanen pada musim panas mendatang.
Onana tampil mengesankan selama masa peminjamannya yang pertama di Turki, dengan mencatatkan 34 penampilan di semua kompetisi. Meskipun kebobolan 34 gol di liga, ia berhasil mencatatkan enam clean sheet dan membantu Trabzonspor menjuarai Piala Turki. Prestasi terbaru ini menambah koleksi trofi pribadinya yang sudah mengesankan, yang mencakup tiga gelar Eredivisie bersama Ajax, satu gelar Piala Italia bersama Inter Milan, dan satu gelar Piala FA bersama United pada tahun 2024.
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Riwayat transfer dan kepergiannya dari Old Trafford
Onana awalnya pindah ke Turki pada September lalu ketika sudah jelas bahwa ia tak memiliki masa depan di Old Trafford. United sebenarnya lebih memilih transfer permanen untuk mengembalikan sebagian dari €50,2 juta yang mereka bayarkan kepada Inter Milan untuk jasanya pada 2023.
Kiper tersebut sebelumnya telah membangun reputasinya di Ajax sebelum pindah ke Italia dengan status bebas transfer pada tahun 2022. Meskipun kontraknya masih tersisa dua tahun, United memutuskan untuk tidak memanggilnya kembali guna bersaing memperebutkan posisi starter. Dengan memastikan peminjaman sementara ini, gajinya sebesar £120.000 per minggu tidak akan membebani anggaran klub, sementara pihak klub secara aktif mencari pemain target untuk memperkuat kedalaman skuad mereka.
Lammens semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemain inti
Keputusan untuk melepas Onana semakin memperkuat status tak terbantahkan Senne Lammens, yang mencatatkan musim debut yang gemilang di Liga Premier. Kiper asal Belgia ini berhasil mengukuhkan posisinya sebagai penjaga gawang utama United, dengan tampil dalam 32 pertandingan.
Lammens kebobolan 39 gol namun mencatatkan delapan clean sheet selama musim perdananya. Penampilannya yang mengesankan di kompetisi domestik telah memberinya tempat di skuad Piala Dunia bersama Belgia. United memandang transfernya senilai £21,7 juta dari Royal Antwerp sebagai kesuksesan penuh, sehingga tidak ada ruang bagi kiper yang kembali.
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Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Setelah Belgia menyelesaikan perjalanan mereka di Piala Dunia, Lammens akan kembali ke United untuk menjalani pramusim. United sedang mempersiapkan diri untuk musim yang menarik di bawah asuhan Michael Carrick, dengan para pemain yang tak sabar menanti untuk berlaga di Liga Champions. Sementara itu, Onana akan bergabung dengan skuad Trabzonspor untuk memulai persiapannya sendiri, dengan harapan dapat menambah satu trofi lagi ke dalam koleksinya yang sudah sangat banyak.