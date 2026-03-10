Andre angkat bicara soal kegagalan transfer AC Milan setelah Corinthians membatalkan kesepakatan dan menuntut biaya transfer yang lebih besar dari klub Serie A tersebut

Transfer yang sangat dinantikan dari bintang Brasil Andre ke Milan menemui hambatan besar setelah Corinthians secara mengejutkan membatalkan kesepakatan. Meskipun kedua klub sebelumnya telah mencapai kesepakatan atas kesepakatan senilai €17 juta, hierarki klub Brasil tersebut menghadapi tekanan internal yang besar untuk mempertahankan aset berharga mereka. Perubahan mendadak ini membuat hierarki Rossoneri marah, karena mereka yakin telah berhasil menavigasi salah satu negosiasi paling kompleks di jendela transfer.

Menyampaikan pandangannya tentang saga ini, gelandang muda yang masih terikat kontrak hingga Desember 2029, berusaha menjaga sikap profesional sambil mengakui daya tarik klub tujuh kali juara Eropa. Berbicara langsung tentang masa depannya, remaja tersebut menyatakan: “Saya sangat tenang. Konsentrasi saya 100 persen di Corinthians. Jika saya pindah ke Milan, itu akan menjadi mimpi, tapi di sini pun saya sedang mewujudkannya. Bermain untuk Corinthians adalah mimpi yang saya miliki sejak kecil, bahkan lebih lagi sebagai seorang profesional.”