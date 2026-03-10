Rodrigo Coca/Corinthians
Andre angkat bicara soal kegagalan transfer AC Milan setelah Corinthians membatalkan kesepakatan dan menuntut biaya transfer yang lebih besar dari klub Serie A tersebut
Andre membahas kegagalan transfer.
Transfer yang sangat dinantikan dari bintang Brasil Andre ke Milan menemui hambatan besar setelah Corinthians secara mengejutkan membatalkan kesepakatan. Meskipun kedua klub sebelumnya telah mencapai kesepakatan atas kesepakatan senilai €17 juta, hierarki klub Brasil tersebut menghadapi tekanan internal yang besar untuk mempertahankan aset berharga mereka. Perubahan mendadak ini membuat hierarki Rossoneri marah, karena mereka yakin telah berhasil menavigasi salah satu negosiasi paling kompleks di jendela transfer.
Menyampaikan pandangannya tentang saga ini, gelandang muda yang masih terikat kontrak hingga Desember 2029, berusaha menjaga sikap profesional sambil mengakui daya tarik klub tujuh kali juara Eropa. Berbicara langsung tentang masa depannya, remaja tersebut menyatakan: “Saya sangat tenang. Konsentrasi saya 100 persen di Corinthians. Jika saya pindah ke Milan, itu akan menjadi mimpi, tapi di sini pun saya sedang mewujudkannya. Bermain untuk Corinthians adalah mimpi yang saya miliki sejak kecil, bahkan lebih lagi sebagai seorang profesional.”
Memphis Depay membela rekan setimnya.
Kesepakatan tersebut gagal terutama karena Presiden Corinthians, Osmar Stabile, yang terpengaruh oleh suporter yang vokal dan skuad tim, menolak memberikan persetujuan akhir untuk biaya tetap €15 juta ditambah €2 juta sebagai bonus. Reaksi negatif semakin meningkat ketika mantan bintang Manchester United, Memphis Depay, menggunakan media sosial untuk membela rekan setimnya yang berusia 19 tahun secara terbuka. Penyerang asal Belanda itu mengkritik kemungkinan penjualan gelandang berbakat tersebut dengan nilai yang diusulkan, dan mendesak klub untuk tidak mengambil keputusan terburu-buru hanya karena alasan finansial.
Intervensi berprofil tinggi ini mengejutkan prospek muda tersebut, yang mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada rekan setimnya yang berpengalaman. Menanggapi postingan dukungan tersebut, Andre mengungkapkan: “Saya bahkan belum melihatnya. Saya datang ke latihan dan semua orang membicarakannya. Ketika saya melihatnya, saya sangat senang. Bagi Memphis, mengingat siapa dia sebagai pemain dan kehebatannya, untuk mengatakan hal itu tentang saya… Saya hanya bisa berterima kasih padanya.”
Penolakan dari pihak manajemen menghentikan langkah tersebut.
Di luar dukungan dari ruang ganti, transfer tersebut menghadapi resistensi yang kuat dari bangku cadangan. Manajer Corinthians, Dorival Junior, sangat tegas menolak melemahkan skuadnya di tengah musim, memaksa hierarki klub untuk mempertimbangkan kembali nilai jangka panjang bintang muda mereka dibandingkan keuntungan finansial segera. Pelatih kepala memimpin tekanan internal, dengan argumen bahwa pemain sekelas elit ini, yang telah mencatatkan 24 penampilan profesional dan empat gol, bernilai jauh lebih tinggi di pasar transfer.
Menentang keras penjualan di tengah musim, taktik veteran tersebut dengan jelas menyampaikan perasaannya kepada dewan direksi. Pelatih tersebut menyatakan: “Saya telah menyampaikan pendapat saya kepada presiden, dia sudah mengetahuinya. Klub harus memutuskan apakah ingin mendapatkan keuntungan teknis atau hanya keuntungan finansial. Untuk pemain sekelas ini, memiliki nilai sebesar ini dengan sedikit pertandingan yang dimainkan berarti dia bernilai jauh lebih tinggi di pasar. Saya tidak ingin kehilangan siapa pun selama musim ini.”
Ancaman hukum dan strategi Milan
Akibatnya, situasi semakin rumit karena Milan yakin mereka sudah memiliki perjanjian pra-kontrak yang mengikat. Laporan menunjukkan bahwa klub Italia tersebut memiliki dokumen resmi yang ditandatangani oleh departemen hukum Corinthians. Jika klub Brasil tersebut terus menghalangi transfer, tim Serie A siap membawa masalah ini ke FIFA. Meskipun transfer paksa tetap sangat tidak mungkin, Rossoneri berpotensi mencari kompensasi finansial yang signifikan atas pelanggaran kontrak yang diduga.
