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Andoni Iraola merotasi skuad Liverpool untuk menghadapi LASK di Liga Champions di tengah kekhawatiran soal cedera
Rotasi Eropa di Austria
Manajer Liverpool Iraola merotasi susunan pemain utamanya saat Liverpool bersiap menghadapi klub Austria LASK di Liga Champions pada Rabu malam. Liverpool membidik kemenangan kedua secara beruntun di Eropa setelah mengalahkan Atletico Madrid dalam pertandingan pembuka fase liga di Anfield bulan lalu.
Dengan jadwal padat sembilan pertandingan dalam rentang 28 hari, rotasi memang sudah diperkirakan. Namun, cedera sejumlah pemain kunci memaksa Iraola melakukan perubahan di beberapa posisi saat Liverpool berupaya membangun momentum di Eropa.
- Getty Images
Mengutamakan kebaruan
Jadwal pertandingan yang padat berdampak signifikan pada waktu persiapan Liverpool di lapangan latihan. Menjelang pertandingan, Iraola menjelaskan pentingnya menjaga kebugaran skuadnya selama periode yang padat ini.
“Anda tidak punya banyak waktu untuk berlatih,” kata pria Spanyol itu kepada wartawan dalam konferensi pers prapertandingan. “Sekarang, Anda sering kali harus menyiapkan pertandingan hanya dengan video dan papan taktik, lalu sedikit latihan di luar ruangan.
“Anda harus mengutamakan kesegaran para pemain. Apalagi sekarang kami memainkan empat pertandingan dalam sepuluh hari. Kami harus menjaga kondisi kaki dan seluruh energi pemain untuk pertandingan.”
Masalah cedera dan pemain yang absen
Pilihan pemain Liverpool di lini serang belakangan ini sangat terbatas akibat cedera. Dominik Szoboszlai secara mengejutkan absen karena masalah hamstring, sementara Alexander Isak dan Cody Gakpo belum pulih tepat waktu untuk lawatan ini setelah mengalami cedera ringan saat jeda internasional. Kedua penyerang itu juga absen dalam kekalahan 3-0 dari Manchester City pada Minggu.
Di lini tengah, Federico Chiesa dan Wataru Endo tidak tersedia karena tidak masuk dalam skuad Liga Champions. Situasi ini membuka kesempatan bagi pemain lain, dengan Trey Nyoni mengisi lini tengah bersama Ryan Gravenberch. Penyerang muda Lewis Koumas juga tetap mendapat tempat di tim bersama Bradley Barcola, rekrutan mahal pada musim panas.
- AFP
Sebelas pemain utama
LASK (5-3-2): Jungwirth; Jorgensen, Mbuyamba, Alemao, Andrade, Dibango; Danek, Borgarde, Schopf; Lang, Adeniran
Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Araujo, Jacquet, Tsimikas; Gravenberch, Nyoni; Barcola, Wirtz, Ngumoha; Koumas
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