Jadwal pertandingan yang padat berdampak signifikan pada waktu persiapan Liverpool di lapangan latihan. Menjelang pertandingan, Iraola menjelaskan pentingnya menjaga kebugaran skuadnya selama periode yang padat ini.

“Anda tidak punya banyak waktu untuk berlatih,” kata pria Spanyol itu kepada wartawan dalam konferensi pers prapertandingan. “Sekarang, Anda sering kali harus menyiapkan pertandingan hanya dengan video dan papan taktik, lalu sedikit latihan di luar ruangan.

“Anda harus mengutamakan kesegaran para pemain. Apalagi sekarang kami memainkan empat pertandingan dalam sepuluh hari. Kami harus menjaga kondisi kaki dan seluruh energi pemain untuk pertandingan.”