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Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

Andoni Iraola mengonfirmasi tanggal kembalinya Jeremy Jacquet dari cedera saat Liverpool bersiap menghadapi dua laga melawan Como

Liverpool
J. Jacquet
Como
Club Friendlies
A. Iraola

Pelatih kepala Liverpool, Andoni Iraola, mengonfirmasi bahwa rekrutan mahal pada musim panas, Jeremy Jacquet, akhirnya semakin dekat dengan penampilan pertamanya untuk klub. Bek asal Prancis itu ditangani dengan hati-hati selama jeda antarmusim, tetapi kini diperkirakan akan tampil dalam laga dua kali beruntun melawan Como.

  • Jacquet kian dekat menjalani debut untuk Liverpool

    Para pendukung Liverpool harus menunggu untuk melihat sekilas sosok baru tangguh di lini belakang mereka, tetapi penantian itu tampaknya hampir berakhir. Jacquet, yang menuntaskan kesepakatan senilai hingga £60 juta pada awal musim panas ini, harus menepi pada laga-laga pembuka jadwal pramusim Liverpool.

    Pemain berusia 21 tahun itu kembali absen saat tim asuhan Andoni Iraola kalah 3-2 dari Monaco di Anfield pada hari Minggu, memunculkan pertanyaan soal kesiapan dirinya untuk kampanye Premier League yang baru.

    Mantan pemain Rennes itu menghabiskan pekan terakhir dengan berlatih terpisah dari grup utama, melanjutkan pemulihannya setelah menjalani musim panas sambil menangani masalah bahu. Terlepas dari kekalahan terbaru dari tim Ligue 1 tersebut, Iraola bisa memberikan gambaran positif soal kondisi pemain Prancis itu.

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  • Andoni Iraola LiverpoolGetty Images

    Iraola menjelaskan pendekatan hati-hati

    Berbicara kepada LFCTV setelah pertandingan melawan Monaco, Iraola merinci proses pengambilan keputusan terkait ketersediaan Jacquet. "Jeremy, kami ragu apakah akan memainkannya hari ini atau tidak; kami memutuskan tidak," jelas Iraola.

    "Tetapi dia seharusnya baik-baik saja untuk pertandingan berikutnya." Pembaruan ini menunjukkan bahwa departemen medis puas dengan perkembangannya, sehingga membuka jalan bagi debut pada Minggu depan.

    Pendekatan konservatif yang diambil petinggi Liverpool berangkat dari riwayat operasi bahu Jacquet, cedera yang ia alami tak lama setelah kesepakatan awal transfernya dicapai pada Januari. Seperti yang sebelumnya dijelaskan pelatih kepala, pemain Prancis itu berlatih "sangat baik" pada awal pramusim, tetapi kemudian merasakan "sedikit ketidaknyamanan" yang membuat Liverpool berhati-hati setelah cedera Joe Gomez.

  • Tambahan kekuatan di lini belakang di depan mata

    Kabar tentang kembalinya Jacquet dalam waktu dekat datang pada momen krusial bagi lini belakang Liverpool. Dalam laga uji coba melawan Monaco, Virgil van Dijk dan Ifeanyi Ndukwe menjadi satu-satunya bek tengah spesialis yang fit untuk memulai pertandingan.

    Meski Ndukwe tampil mengesankan sepanjang musim panas, minimnya kedalaman pemain senior telah menjadi perhatian para penggemar. Namun, jajaran pertahanan akan mendapat dorongan tambahan selain kembalinya Jacquet, dengan klub telah mengamankan kesepakatan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona untuk memberikan pelapis dan persaingan di level elite.

    Pemain Prancis itu sudah berbicara tentang antusiasmenya untuk belajar dari kapten klub, dengan mengatakan: "Di Liverpool, terlepas dari fakta bahwa karier Virgil van Dijk sudah mendekati akhir, berlatih bersamanya akan sangat besar artinya. Dia akan mengajari saya banyak hal. Berlatih dengan pemain seperti itu, tidak ada yang lebih baik daripada itu.


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  • Jeremy Jacquet Rennes 2025-26Getty Images

    Gladi bersih terakhir melawan Como

    Persiapan pramusim Liverpool akan ditutup dengan dua pertandingan melawan Como pada Minggu depan, yang akan menjadi ujian terakhir sebelum aksi kompetitif dimulai. Jadwalnya mencakup laga tertutup di AXA Training Centre pada pukul 12.00, lalu dilanjutkan dengan duel yang lebih formal pada pukul 18.00.

    Sangat mungkin Iraola akan menggunakan laga malam sebagai gladi bersih untuk laga pembuka Premier League, yang berarti Jacquet bisa diberi menit bermain pada sesi tertutup yang lebih awal untuk meningkatkan ketajamannya dalam pertandingan tanpa sorotan publik.

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