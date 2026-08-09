Andoni Iraola mengonfirmasi tanggal kembalinya Jeremy Jacquet dari cedera saat Liverpool bersiap menghadapi dua laga melawan Como

Para pendukung Liverpool harus menunggu untuk melihat sekilas sosok baru tangguh di lini belakang mereka, tetapi penantian itu tampaknya hampir berakhir. Jacquet, yang menuntaskan kesepakatan senilai hingga £60 juta pada awal musim panas ini, harus menepi pada laga-laga pembuka jadwal pramusim Liverpool.

Pemain berusia 21 tahun itu kembali absen saat tim asuhan Andoni Iraola kalah 3-2 dari Monaco di Anfield pada hari Minggu, memunculkan pertanyaan soal kesiapan dirinya untuk kampanye Premier League yang baru.

Mantan pemain Rennes itu menghabiskan pekan terakhir dengan berlatih terpisah dari grup utama, melanjutkan pemulihannya setelah menjalani musim panas sambil menangani masalah bahu. Terlepas dari kekalahan terbaru dari tim Ligue 1 tersebut, Iraola bisa memberikan gambaran positif soal kondisi pemain Prancis itu.