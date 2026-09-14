AFP
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Andoni Iraola mengonfirmasi Giorgi Mamardashvili akan menghadapi Tottenham Hotspur saat bos Liverpool memberikan kabar terbaru penting soal Joe Gomez dan Conor Bradley
Mamardashvili siap tampil untuk laga kontra Tottenham Hotspur
Iraola secara resmi mengonfirmasi bahwa Mamardashvili akan menjadi starter melawan Tottenham di Piala Liga, menandai perubahan signifikan di pos penjaga gawang Liverpool. Meski Alisson Becker selama ini menjadi pilihan utama yang tak tergoyahkan, kiper asal Brasil itu akan diistirahatkan pada Selasa malam. Iraola, yang sebelumnya memantau kiper Georgia tersebut selama masanya di La Liga, menyatakan keyakinan besar terhadap kemampuan sang pemain berusia 25 tahun meski sejauh ini minim menit bermain pada musim ini.
Keputusan untuk melakukan rotasi itu diambil setelah jadwal yang melelahkan, yang membuat Liverpool memainkan dua pertandingan hanya dalam empat hari. "Saya rasa hampir tidak ada keraguan soal Ali; dia sudah membuktikannya dan dia bermain sangat baik," jelas Iraola. "Saya juga sangat menilai tinggi Giorgi, saya mengenalnya dari tahun-tahunnya di Spanyol. Saya mengatakan kepadanya bahwa kami mencoba merekrutnya untuk Bournemouth sebelum saya datang ke sini, dan bagi saya dia adalah penjaga gawang yang sangat bagus. Dia akan menjadi starter besok."
- Getty Images Sport
Gomez mendapat lampu hijau untuk kembali ke Anfield
Dalam dorongan besar bagi kedalaman lini belakang Liverpool, Joe Gomez siap kembali beraksi setelah absen lama karena cedera. Bek serbabisa itu menepi sejak akhir Juli setelah mengalami cedera otot dalam laga uji coba pramusim melawan Sunderland. Iraola mengonfirmasi bahwa Gomez sudah berlatih bersama skuad tim utama selama sepekan dan kini berpeluang tampil melawan tim asuhan Roberto De Zerbi, meski sejauh mana keterlibatannya masih harus dilihat.
"Dia berlatih bersama tim. Saya pikir dia akan tersedia untuk besok dan sekarang tinggal soal memutuskan berapa lama dia bisa bermain dan apa yang terbaik untuk dilakukan," ungkap Iraola.
Bradley masih menghadapi masa pemulihan yang panjang
Meski kabar mengenai Gomez positif, situasinya tetap lebih rumit bagi bek sayap muda Conor Bradley. Pemain internasional Irlandia Utara itu, yang menikmati musim terobosannya pada kampanye lalu, saat ini sedang menghadapi masalah kebugaran yang signifikan dan membuatnya absen dari tim senior selama beberapa pekan. Iraola mengakui bahwa Bradley belum sampai pada tahap bisa kembali bergabung dengan rekan-rekan setimnya untuk sesi taktik, meski ia telah mencapai tonggak baru dalam pemulihannya.
"Saya rasa dia belum dekat untuk berlatih dengan tim. Dia berlatih sendiri tetapi dia sudah mulai menyentuh bola. Tentu saya ingin dia siap secepat mungkin, tetapi ini cedera jangka panjang. Saya rasa [Giovanni] Leoni sedikit lebih maju darinya dan tetap saja Conor masih akan membutuhkan waktu, ya," ujar pelatih kepala itu.
- AFP
Strategi rotasi skuad
Iraola juga memberi isyarat kuat bahwa publik Anfield akan disuguhi beberapa pemain yang "belum terlihat" saat menghadapi Tottenham Hotspur. Setelah hanya memakai 18 pemain berbeda dalam lima pertandingan pertama musim ini, pelatih asal Spanyol itu ingin menguji kedalaman skuadnya.
"Saya pikir besok kita akan melihat pemain-pemain yang sampai sekarang belum kita lihat," goda bos Liverpool itu. "Saya sangat menantikan [melihat] mereka, karena saya merasa mereka akan bermain bagus atau bisa membantu kami, dan mungkin mereka memang belum mendapat kesempatan."
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