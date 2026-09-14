Iraola secara resmi mengonfirmasi bahwa Mamardashvili akan menjadi starter melawan Tottenham di Piala Liga, menandai perubahan signifikan di pos penjaga gawang Liverpool. Meski Alisson Becker selama ini menjadi pilihan utama yang tak tergoyahkan, kiper asal Brasil itu akan diistirahatkan pada Selasa malam. Iraola, yang sebelumnya memantau kiper Georgia tersebut selama masanya di La Liga, menyatakan keyakinan besar terhadap kemampuan sang pemain berusia 25 tahun meski sejauh ini minim menit bermain pada musim ini.

Keputusan untuk melakukan rotasi itu diambil setelah jadwal yang melelahkan, yang membuat Liverpool memainkan dua pertandingan hanya dalam empat hari. "Saya rasa hampir tidak ada keraguan soal Ali; dia sudah membuktikannya dan dia bermain sangat baik," jelas Iraola. "Saya juga sangat menilai tinggi Giorgi, saya mengenalnya dari tahun-tahunnya di Spanyol. Saya mengatakan kepadanya bahwa kami mencoba merekrutnya untuk Bournemouth sebelum saya datang ke sini, dan bagi saya dia adalah penjaga gawang yang sangat bagus. Dia akan menjadi starter besok."