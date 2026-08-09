Terlepas dari hasil akhir yang mengecewakan, integrasi duo penyerang ini tetap menjadi hal yang sangat positif. Dalam catatan programnya, Iraola berbicara tentang memberikan para suporter tim yang benar-benar bisa mereka identifikasi dan banggakan, seraya menambahkan bahwa laga persahabatan ini akan menjadi langkah penting dalam perjalanan tersebut.

Duet tersebut, yang menelan biaya gabungan £225 juta pada musim panas lalu, menunjukkan tanda-tanda yang sangat menjanjikan dari kemitraan mematikan. Wirtz beroperasi dengan sangat baik di belakang Isak dalam peran kreatif sentral. Sementara kekhawatiran di lini pertahanan masih terus membayangi, chemistry serangan mereka sudah mulai membuahkan hasil. Isak mengungkapkan kepuasannya terhadap dinamika dan determinasi skuad.

"Sangat bagus. Saya merasa semangat di dalam grup ini bagus dan kami semua bekerja keras untuk membuat semuanya berjalan. Kami akan memastikan bahwa kami siap untuk awal musim," kata Isak kepada LFC TV.