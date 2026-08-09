Getty Images Sport
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Andoni Iraola mengakui 'kelemahan' Liverpool masih berlanjut setelah kekalahan pramusim yang mengecewakan dari Monaco!
Awal cerah berubah menjadi keruntuhan lini belakang
Menurut laporan dari BBC Sport, Iraola menyaksikan performa yang sangat menghibur, tetapi pada akhirnya penuh kekurangan, pada hari Minggu. Liverpool tampil begitu dominan pada tahap awal, memukau penonton tuan rumah dengan rangkaian serangan yang mengalir. Alexander Isak membuka skor pada menit ke-16 setelah pertukaran umpan yang apik di lini tengah, sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan usai kemelut di depan gawang.
Namun, kerapuhan lini belakang yang menghantui tim itu tahun lalu segera muncul lagi. Virgil van Dijk menghadiahkan penalti pada akhir babak pertama, yang kemudian dikonversi Aleksandr Golovin. Monaco lalu mendominasi babak kedua, mengamankan kemenangan 3-2 saat Mika Biereth dan Paris Brunner memanfaatkan penampilan lini belakang yang tidak padu setelah beberapa pergantian pemain.
- Getty Images Sport
Iraola merefleksikan stamina dan level yang dibutuhkan
Terlepas dari hasil akhir yang mengecewakan, integrasi duo penyerang ini tetap menjadi hal yang sangat positif. Dalam catatan programnya, Iraola berbicara tentang memberikan para suporter tim yang benar-benar bisa mereka identifikasi dan banggakan, seraya menambahkan bahwa laga persahabatan ini akan menjadi langkah penting dalam perjalanan tersebut.
Duet tersebut, yang menelan biaya gabungan £225 juta pada musim panas lalu, menunjukkan tanda-tanda yang sangat menjanjikan dari kemitraan mematikan. Wirtz beroperasi dengan sangat baik di belakang Isak dalam peran kreatif sentral. Sementara kekhawatiran di lini pertahanan masih terus membayangi, chemistry serangan mereka sudah mulai membuahkan hasil. Isak mengungkapkan kepuasannya terhadap dinamika dan determinasi skuad.
"Sangat bagus. Saya merasa semangat di dalam grup ini bagus dan kami semua bekerja keras untuk membuat semuanya berjalan. Kami akan memastikan bahwa kami siap untuk awal musim," kata Isak kepada LFC TV.
Duo penyerang baru memberi optimisme
Terlepas dari hasil akhir yang mengecewakan, adaptasi cepat duet penyerang baru itu tetap menjadi hal yang sangat positif bagi klub. Keduanya, yang didatangkan dengan total biaya gabungan £225 juta pada musim panas lalu, memperlihatkan tanda-tanda yang sangat menjanjikan dari sebuah kemitraan mematikan.
Wirtz tampil sangat baik di belakang striker Swedia itu dalam peran kreatif sentral, mengatur tempo dan kerap menguji Lukas Hradecky di gawang Monaco.
Meski masalah di lini belakang masih terus membayangi dan tambahan amunisi pertahanan masih menuntaskan kepindahan mereka, chemistry lini serang sudah mulai membuahkan hasil. Dinamika skuad tampak sehat, dengan para pemain menunjukkan tekad kuat untuk memperbaiki kekurangan taktis mereka dan membangun sistem yang padu.
- Getty Images Sport
Persiapan terus berlanjut jelang laga pembuka musim
Liverpool hanya punya sangat sedikit waktu untuk memperbaiki masalah struktural mereka sebelum kampanye Premier League dimulai. Mereka akan menuntaskan persiapan pramusim dengan dua laga melawan Como pada 16 Agustus. Iraola harus memanfaatkan laga-laga terakhir ini untuk merapatkan lini pertahanannya dan meningkatkan kebugaran pertandingan, memastikan skuadnya benar-benar siap untuk laga pembuka yang menantang, tandang ke markas Newcastle pada 23 Agustus.
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