Andoni Iraola menerima tawaran dari Crystal Palace, namun klub Bundesliga tersebut berharap dapat menarik manajer Bournemouth yang akan hengkang itu dengan proyek jangka panjang

Sementara itu, media Jerman kicker melaporkan bahwa Bayer Leverkusen telah memasukkan pelatih berusia 43 tahun itu ke dalam daftar calon pengganti mereka. Klub Bundesliga tersebut sedang mengevaluasi calon pengganti Kasper Hjulmand di tengah meningkatnya keraguan internal mengenai masa depannya. Iraola meninggalkan Bournemouth dalam posisi yang kuat, dengan klub tersebut saat ini berada di peringkat ke-11 di Liga Premier. Rekornya musim ini di semua kompetisi mencakup 10 kemenangan dan 15 hasil imbang dari 34 pertandingan, mengumpulkan 45 poin di liga sejauh ini. Menanggapi kepergiannya, Iraola menyatakan: "Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk melatih AFC Bournemouth dan saya bangga dengan apa yang telah kami raih bersama. Saya berterima kasih kepada para pemain dan staf yang telah bekerja sama dengan saya, serta Bill, yang semuanya telah membuat masa saya di sini begitu istimewa."