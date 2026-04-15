Andoni Iraola menerima tawaran dari Crystal Palace, namun klub Bundesliga tersebut berharap dapat menarik manajer Bournemouth yang akan hengkang itu dengan proyek jangka panjang
Crystal Palace segera bergerak untuk merekrut pelatih asal Spanyol
Menurut Marca, Palace telah menghubungi Iraola dengan tawaran yang sangat menggiurkan untuk melatih klub asal London tersebut. Pelatih asal Spanyol itu baru-baru ini mengonfirmasi kepergiannya dari klub di Pantai Selatan pada akhir musim ini, yang memicu minat besar di seluruh Eropa. The Eagles, yang sedang mencari pengganti Oliver Glasner, telah mengajukan proposal bernilai jutaan poundsterling dan visi jangka panjang untuk mendapatkan jasanya. Mereka yakin gaya taktiknya yang agresif sangat cocok dengan profil skuad mereka, sementara jarak geografis kurang dari 90 mil antara kedua klub menawarkan kepadanya kelanjutan yang familiar di Inggris.
Leverkusen memantau situasi sebagai opsi alternatif
Sementara itu, media Jerman kicker melaporkan bahwa Bayer Leverkusen telah memasukkan pelatih berusia 43 tahun itu ke dalam daftar calon pengganti mereka. Klub Bundesliga tersebut sedang mengevaluasi calon pengganti Kasper Hjulmand di tengah meningkatnya keraguan internal mengenai masa depannya. Iraola meninggalkan Bournemouth dalam posisi yang kuat, dengan klub tersebut saat ini berada di peringkat ke-11 di Liga Premier. Rekornya musim ini di semua kompetisi mencakup 10 kemenangan dan 15 hasil imbang dari 34 pertandingan, mengumpulkan 45 poin di liga sejauh ini. Menanggapi kepergiannya, Iraola menyatakan: "Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk melatih AFC Bournemouth dan saya bangga dengan apa yang telah kami raih bersama. Saya berterima kasih kepada para pemain dan staf yang telah bekerja sama dengan saya, serta Bill, yang semuanya telah membuat masa saya di sini begitu istimewa."
Faktor-faktor keuangan memengaruhi persaingan di kalangan manajerial
Keuntungan besar bagi Leverkusen adalah bahwa pelatih yang sangat diunggulkan itu akan tersedia secara gratis begitu kontraknya berakhir. Hal ini sangat kontras dengan target manajerial utama mereka yang lain, Fabian Hurzeler. Untuk merekrut Hurzeler dari Brighton, diperlukan biaya kompensasi yang cukup besar, melebihi €10 juta. Meskipun Palace mampu dengan mudah membayar €15 juta untuk target-target mereka, para eksekutif Leverkusen mencatat bahwa filosofi Hurzeler lebih selaras secara alami dengan identitas sepak bola yang mereka inginkan. Sebaliknya, klub London tersebut memiliki lebih sedikit keraguan terkait adaptasi taktis dan memiliki kekuatan finansial untuk berinvestasi secara besar-besaran.
Keputusan-keputusan di masa depan menanti manajer yang sangat dicari
Seiring berakhirnya musim ini, manajer yang banyak diminati tersebut harus memutuskan apakah akan tetap bertahan di Inggris atau menerima tantangan baru di luar negeri. Crystal Palace menanti keputusan akhir darinya terkait tawaran menggiurkan yang mereka ajukan, sementara Leverkusen mempertimbangkan dengan cermat berbagai opsi sebelum mengajukan tawaran resmi. Sementara itu, Bournemouth akan mempercepat pencarian mereka untuk mencari pengganti yang tepat.