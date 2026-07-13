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FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-IRAOLAAFP
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

Andoni Iraola menegaskan bahwa Liverpool 'sedang bekerja keras' untuk mendatangkan lebih banyak pemain baru pada bursa transfer musim panas, setelah sebelumnya berhasil merekrut Victor Munoz dan Jeremy Jacquet

Transfers
A. Iraola
Liverpool
Premier League
J. Jacquet
V. Munoz

Pelatih kepala baru Liverpool, Andoni Iraola, untuk pertama kalinya memberikan pernyataan kepada media sejak mengambil alih kendali di Anfield, sekaligus menyampaikan perkembangan penting terkait strategi perekrutan klub. Setelah merekrut Victor Munoz dan Jeremy Jacquet di awal bursa transfer, pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa The Reds masih "bekerja keras" di bursa transfer dalam upaya membangun skuad yang mampu bersaing di semua ajang.

  • Iraola menuntut lebih banyak pemain baru di Anfield

    Iraola duduk di AXA Training Centre pada hari Senin untuk memaparkan visinya bagi Liverpool setelah penunjukannya. Dengan dimulainya secara resmi latihan pramusim pada hari Selasa, mantan manajer Bournemouth itu segera memusatkan perhatian pada dinamika skuad dan kebutuhan akan tambahan pemain baru, meskipun tim perekrutan telah menyelesaikan beberapa kesepakatan.

    Pelatih asal Spanyol itu mengakui bahwa meskipun Munoz dan Jacquet telah memperkuat barisan tim, pekerjaan ini masih jauh dari selesai. "Kami sudah merekrut dua pemain, tapi kami masih membutuhkan lebih banyak lagi, kami menyadari hal ini. Kami sedang mengupayakannya. Sebagai pelatih, secara egois saya ingin para pemain sudah ada di sini sejak hari pertama, tapi kami tahu hal itu tidak berjalan seperti itu; kami sedang bekerja keras untuk merekrut mereka," kata Iraola kepada para wartawan.



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    Keterlibatan aktif dalam strategi perekrutan

    Iraola tidak hanya menunggu direktur olahraga mendatangkan pemain baru, melainkan turut berperan aktif dalam proses tersebut untuk memastikan profil pemain yang tepat menjadi sasaran. Pelatih kepala itu mengungkapkan keinginannya untuk mengintegrasikan pemain baru secepat mungkin, meskipun kompleksitas bursa transfer musim panas dan turnamen internasional besar sering kali menunda perekrutan lanjutan.

    Mengonfirmasi pendekatan langsungnya terhadap urusan transfer musim panas klub, ia menambahkan: "Tentu saja saya juga berusaha membantu [dalam proses perekrutan]."

  • Membangun hubungan dengan skuad saat ini

    Di luar bursa transfer, Iraola sibuk membangun fondasi tim di Kirby. Ia mengungkapkan bahwa ia telah melakukan pembicaraan dengan para pemain kunci dalam skuadnya, termasuk mereka yang telah membela negara masing-masing di Piala Dunia 2026. Fokusnya tetap pada upaya menciptakan lingkungan positif yang memungkinkan talenta-talenta elit berkembang di bawah sistem taktisnya.

    "Saya berbicara dengan para pemain di Piala Dunia, terutama mereka yang sudah tersingkir dan sedang menikmati liburan. Saya tidak ingin mengganggu mereka saat turnamen masih berlangsung, tetapi kami sempat melakukan beberapa pembicaraan yang bermanfaat," jelas Iraola. "Saya memanfaatkan beberapa minggu sebelum latihan ini untuk berbicara dengan banyak orang yang bekerja di sini setiap hari. Mereka menciptakan lingkungan yang baik sehingga para pemain kami dapat tampil maksimal."

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  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-IRAOLAAFP

    Persiapan pramusim semakin gencar

    Dengan dimulainya secara resmi latihan pramusim pada hari Selasa, beberapa bintang senior telah kembali bergabung. Para pemain seperti Dominik Szoboszlai, Joe Gomez, dan Jeremie Frimpong diperkirakan akan memimpin sesi-sesi awal. Latihan-latihan awal ini akan sangat penting bagi Iraola untuk menerapkan ide-ide taktisnya sebelum seluruh skuad berkumpul pada akhir bulan ini, setelah masa istirahat pasca-turnamen. Saat Liverpool bersiap terbang untuk tur ke Amerika Serikat, tim perekrutan akan berada di bawah tekanan untuk mendatangkan pemain-pemain baru yang didesak oleh Iraola.

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