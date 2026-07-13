Iraola duduk di AXA Training Centre pada hari Senin untuk memaparkan visinya bagi Liverpool setelah penunjukannya. Dengan dimulainya secara resmi latihan pramusim pada hari Selasa, mantan manajer Bournemouth itu segera memusatkan perhatian pada dinamika skuad dan kebutuhan akan tambahan pemain baru, meskipun tim perekrutan telah menyelesaikan beberapa kesepakatan.

Pelatih asal Spanyol itu mengakui bahwa meskipun Munoz dan Jacquet telah memperkuat barisan tim, pekerjaan ini masih jauh dari selesai. "Kami sudah merekrut dua pemain, tapi kami masih membutuhkan lebih banyak lagi, kami menyadari hal ini. Kami sedang mengupayakannya. Sebagai pelatih, secara egois saya ingin para pemain sudah ada di sini sejak hari pertama, tapi kami tahu hal itu tidak berjalan seperti itu; kami sedang bekerja keras untuk merekrut mereka," kata Iraola kepada para wartawan.







