Liverpool telah mengambil langkah besar untuk mengamankan salah satu talenta muda paling menarik di Eropa setelah menyepakati persyaratan finansial dalam kontrak lima tahun dengan winger PSG Mbaye, menurut Fabrice Hawkins dari RMC Sport. Pemain internasional Senegal berusia 18 tahun itu muncul sebagai target utama pelatih kepala Andoni Iraola saat ia ingin menambah kecepatan dan usia muda lebih lanjut ke lini serang klub Merseyside tersebut setelah lebih dulu mendatangkan Victor Munoz dari Osasuna.

Remaja yang sangat dihargai itu, yang juga menarik minat raksasa Jerman Bayer Leverkusen, dikabarkan menaruh hati pada kepindahan ke Premier League. Mbaye mencatatkan 29 penampilan untuk tim Luis Enrique musim lalu, mencetak tiga gol, tetapi ia kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di belakang pemain seperti Ousmane Dembele dan Khvicha Kvaratskhelia.



