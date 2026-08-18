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Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Andoni Iraola mendapatkan pemain incarannya! Terobosan tercapai saat Liverpool menyepakati persyaratan dengan winger PSG di tengah perburuan Bradley Barcola

Transfers
Liverpool
Paris Saint-Germain
I. Mbaye
B. Barcola
Premier League
Ligue 1

Liverpool membuat terobosan signifikan dalam upaya perekrutan musim panas mereka setelah mencapai kesepakatan soal persyaratan pribadi dengan winger Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye. Liverpool kini dikabarkan sedang berupaya menuntaskan manuver ganda sensasional terhadap juara Eropa itu, yang juga akan membuat Bradley Barcola datang ke Anfield.

  • Mbaye sepakat dengan kontrak lima tahun di Anfield

    Liverpool telah mengambil langkah besar untuk mengamankan salah satu talenta muda paling menarik di Eropa setelah menyepakati persyaratan finansial dalam kontrak lima tahun dengan winger PSG Mbaye, menurut Fabrice Hawkins dari RMC Sport. Pemain internasional Senegal berusia 18 tahun itu muncul sebagai target utama pelatih kepala Andoni Iraola saat ia ingin menambah kecepatan dan usia muda lebih lanjut ke lini serang klub Merseyside tersebut setelah lebih dulu mendatangkan Victor Munoz dari Osasuna.

    Remaja yang sangat dihargai itu, yang juga menarik minat raksasa Jerman Bayer Leverkusen, dikabarkan menaruh hati pada kepindahan ke Premier League. Mbaye mencatatkan 29 penampilan untuk tim Luis Enrique musim lalu, mencetak tiga gol, tetapi ia kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di belakang pemain seperti Ousmane Dembele dan Khvicha Kvaratskhelia.


    • Iklan
  • Bradley BarcolaGetty

    Tawaran untuk Barcola naik menjadi €135 juta

    Sementara kesepakatan untuk Mbaye berkembang cepat, Liverpool juga telah meningkatkan upaya mereka untuk merekrut Barcola dengan tawaran baru senilai €135 juta. Penyerang internasional Prancis berusia 23 tahun itu sudah lama menjadi target Liverpool, dan tawaran terbaru ini menegaskan niat mereka untuk akhirnya memenuhi valuasi tinggi PSG.

    Liverpool berhati-hati agar tidak membayar terlalu mahal, terutama setelah menetapkan biaya rekor klub sebesar £125 juta untuk Alexander Isak pada musim panas lalu. Namun, dengan pendiri Amazon Jeff Bezos masuk ke struktur modal klub, lanskap keuangan di Anfield telah berubah, sehingga memungkinkan pendekatan yang lebih agresif di bursa transfer. Liverpool kini menunggu respons akhir dari presiden PSG Nasser Al-Khelaifi saat mereka berupaya menuntaskan salah satu saga terbesar pada bursa transfer ini.


  • Luis Enrique tetap bungkam

    Pelatih PSG Luis Enrique tidak banyak meredam spekulasi seputar para winger yang akan hengkang. Baik Barcola maupun Mbaye tidak dimasukkan dalam skuad yang menghadapi Lens dalam kekalahan di Trophees des Champions, meski beberapa hari sebelumnya keduanya hanya menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan saat kemenangan atas Aston Villa di Piala Super UEFA. Ketika ditanya tentang masa depan keduanya dan alasan absennya mereka dari tim, mantan bos Barcelona itu memberikan jawaban singkat kepada media yang hadir. Ia mengatakan kepada para wartawan bahwa ia "akan berbicara tentang bursa transfer ketika semuanya sudah selesai", sebelum meninggalkan ruangan.


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  • Ferran TorresGetty

    Perombakan skuad Paris terus berlanjut

    Potensi kepergian Mbaye dan Barcola terjadi di tengah perombakan besar di ibu kota Prancis. PSG sudah bergerak untuk mengamankan generasi talenta berikutnya dengan menuntaskan kesepakatan untuk Ferran Torres dari Barcelona dan Mika Godts dari Ajax.

    Liverpool melihat adanya peluang untuk memanfaatkan masa transisi ini. Dengan kepergian jimat asal Mesir Mohamed Salah, Liverpool sangat ingin memastikan skuad mereka diperkuat secara memadai sebelum tenggat bursa transfer.

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