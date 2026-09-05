Andoni Iraola memuji Alexander Isak yang mematikan saat dua gol cepatnya memastikan kemenangan penting pertama atas Liverpool

Isak menjadi bintang utama yang tak terbantahkan di Portman Road, mencetak dua gol dalam sepuluh menit pertama untuk membuat pertandingan di luar jangkauan tuan rumah. Berbicara setelah peluit akhir, Iraola cepat memberikan pujian kepada penyerang internasional Swedia itu, yang tiba di Anfield dari Newcastle United dengan biaya rekor Britania Raya sebesar £125 juta. Penyelesaian akhirnya yang klinis menunjukkan mengapa klub begitu bertekad membawanya ke Merseyside, dan manajernya yakin masih ada banyak hal lain yang akan datang jika ia tetap bugar.

Pria Spanyol itu menegaskan bahwa ekspektasinya terhadap Isak melampaui sekadar mencetak gol, dengan menyoroti pentingnya etos kerja sang penyerang secara keseluruhan. "Ya, dengan Alex, jika dia fit, jika dia tersedia, jika dia dalam kondisi yang bagus, saya pikir dia akan menghasilkan angka-angka itu," kata Iraola kepada wartawan. "Tuntutan saya kepada Alex mungkin bukan soal gol. Itu akan soal hal-hal lain, saya akan menuntut hal-hal lain agar kami bisa bermain dengan baik dan jika kami bermain dengan baik, kami berada dalam posisi yang bagus, gol-gol itu akan datang. Saya pikir dia harus berkontribusi kepada kolektif dan ketika semua orang membantu, saya pikir setelah itu gol-gol dan hal-hal lainnya akan datang."