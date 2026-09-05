AFP
Diterjemahkan oleh
Andoni Iraola memuji Alexander Isak yang mematikan saat dua gol cepatnya memastikan kemenangan penting pertama atas Liverpool
Iraola memuji dampak Isak dan potensi ketajamannya dalam mencetak gol
Isak menjadi bintang utama yang tak terbantahkan di Portman Road, mencetak dua gol dalam sepuluh menit pertama untuk membuat pertandingan di luar jangkauan tuan rumah. Berbicara setelah peluit akhir, Iraola cepat memberikan pujian kepada penyerang internasional Swedia itu, yang tiba di Anfield dari Newcastle United dengan biaya rekor Britania Raya sebesar £125 juta. Penyelesaian akhirnya yang klinis menunjukkan mengapa klub begitu bertekad membawanya ke Merseyside, dan manajernya yakin masih ada banyak hal lain yang akan datang jika ia tetap bugar.
Pria Spanyol itu menegaskan bahwa ekspektasinya terhadap Isak melampaui sekadar mencetak gol, dengan menyoroti pentingnya etos kerja sang penyerang secara keseluruhan. "Ya, dengan Alex, jika dia fit, jika dia tersedia, jika dia dalam kondisi yang bagus, saya pikir dia akan menghasilkan angka-angka itu," kata Iraola kepada wartawan. "Tuntutan saya kepada Alex mungkin bukan soal gol. Itu akan soal hal-hal lain, saya akan menuntut hal-hal lain agar kami bisa bermain dengan baik dan jika kami bermain dengan baik, kami berada dalam posisi yang bagus, gol-gol itu akan datang. Saya pikir dia harus berkontribusi kepada kolektif dan ketika semua orang membantu, saya pikir setelah itu gol-gol dan hal-hal lainnya akan datang."
- Getty Images Sport
Kelegaan bagi Iraola setelah meraih kemenangan pertama
Bagi Iraola, kemenangan itu menghadirkan rasa lega yang nyata setelah ia meraih tiga poin pertamanya sejak mengambil alih posisi di Liverpool. Setelah sebelumnya mengalami awal yang sulit selama masa jabatannya di Bournemouth, sang manajer ingin menghindari narasi serupa di Merseyside. Ia mengakui bahwa tim telah memetik pelajaran dari laga-laga sebelumnya, ketika kebobolan lebih awal membuat situasi menjadi sulit, dan memuji cara profesional mereka dalam mengelola babak kedua saat menghadapi Ipswich yang tampil penuh semangat.
Merefleksikan dorongan psikologis dari kemenangan itu, Iraola mengakui rasa leganya: "Tentu. Itu tidak boleh terjadi hari ini karena saya pikir dua poin juga tidak mencerminkan dua pertandingan pertama kami, tetapi itulah poin yang kami miliki. Jadi, tentu kami tidak boleh kehilangan poin lagi hari ini dan saya senang karena saya yakin kami mengontrol pertandingan dengan cukup baik."
Sang manajer merefleksikan penampilan profesional
Kemenangan itu dibangun lewat start kilat yang membuat tim tamu praktis mengunci pertandingan dalam 10 menit pertama. Merefleksikan penampilan tersebut, pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa timnya berhasil mengatasi kelengahan di lini pertahanan yang menghantui penampilan mereka sebelumnya.
"Ya, tentu saja sangat senang dengan kemenangan ini. Kami membutuhkan kemenangan ini dan juga penampilannya, terutama pada babak pertama kami bermain sangat baik sebagai sebuah tim," kata Iraola. "Kami memberikan banyak tekanan kepada lawan dan saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat kuat. Saya rasa kami mungkin belajar dari dua pertandingan terakhir ketika kami kebobolan gol lebih awal dan hari ini kami tidak ingin itu terjadi, dan kami benar-benar sangat kuat pada babak pertama. Pada babak kedua juga, saya pikir dengan cara yang berbeda."
- Getty Images Sport
Persiapan Liga Champions dimulai
Catatan nirbobol itu, yang pertama bagi Liverpool sejak awal April, menjadi fondasi vital saat skuad bersiap menyambut kembalinya sepak bola Eropa. Perhatian kini langsung beralih ke laga besar Liga Champions pada Rabu melawan Atletico Madrid di Anfield. Namun, skuad untuk kompetisi itu sudah memicu tanda tanya, dengan Federico Chiesa dicoret dari skuad Liverpool untuk fase liga bersama gelandang veteran Wataru Endo.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami