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Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Andoni Iraola membuat keputusan seleksi Liverpool yang berani saat Victor Munoz diberi kesempatan starter debut untuk laga melawan Nottingham Forest

Liverpool
V. Munoz
Liverpool vs Nottingham Forest
Nottingham Forest
Premier League
A. Iraola

Andoni Iraola memimpin laga kandang perdananya di Premier League saat Liverpool menjamu Nottingham Forest di Anfield. Victor Munoz menjalani debut penuhnya untuk Liverpool, sementara Cody Gakpo menjadi starter meski spekulasi mengenai masa depannya terus berlanjut.

  • Iraola memulai era di Anfield

    Liverpool menjamu Forest di Anfield dalam laga makan siang Sabtu yang sangat dinantikan di Premier League. Pertandingan ini menjadi momen penting, menandai laga kandang pertama Iraola sebagai pelatih Liverpool sejak mengambil alih kursi manajer.

    Oliver Glasner membawa tim Forest asuhannya ke Merseyside saat kedua klub ingin membangun momentum sejak awal kampanye baru di kasta tertinggi. Tuan rumah memulai musim mereka dengan hasil imbang 2-2 yang diraih susah payah melawan Newcastle akhir pekan lalu. Iraola akan bertekad meraih kemenangan kompetitif pertamanya dan memberi para pendukung setia Anfield alasan untuk merayakan.

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    Munoz jadi starter saat Gakpo tetap absen

    Dalam keputusan pemilihan yang berani, Iraola memberikan tempat starter kepada Munoz di lini serang Liverpool. Penyerang itu masuk ke tim dengan mengorbankan Rio Ngumoha, yang turun ke bangku cadangan. Yang krusial, Cody Gakpo juga tetap mempertahankan tempatnya di starting XI meski ketidakpastian terkait masa depannya masih berlanjut.

    Pemain asal Belanda itu saat ini menarik minat besar dari Tottenham, tetapi tetap menjadi figur kunci bagi Liverpool hari ini. Gakpo dan Munoz akan berkolaborasi dalam lini depan tangguh yang juga dihuni Florian Wirtz dan Alexander Isak, menjanjikan ancaman serangan besar bagi tuan rumah.

  • Penyesuaian pertahanan dan masalah cedera

    Di lini belakang, bek tengah muda bertalenta tinggi Jeremy Jacquet tetap mempertahankan tempatnya di susunan pemain inti. Ia berduet dengan kapten Virgil van Dijk di jantung pertahanan, dengan rekrutan pinjaman Ronald Araujo harus puas menempati satu tempat di bangku cadangan.

    Liverpool saat ini sedang melewati periode sulit akibat cedera yang menimpa sejumlah personel kunci. Penyerang Hugo Ekitike masih menjalani rehabilitasi setelah mengalami cedera Achilles parah pada April lalu. Sementara itu, lini pertahanan menipis. Joe Gomez masih menepi karena masalah otot, sementara Giovanni Leoni dan Conor Bradley terus melanjutkan pemulihan dari masalah lutut.

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  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-LIVERPOOLAFP

    Susunan pemain inti

    Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister; Munoz, Wirtz, Gakpo; Isak

    Nottingham Forest (3-4-2-1): Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Aina, McAtee, Schlager, Williams; Ndoye, Gibbs-White; Jesus

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