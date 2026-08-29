Getty Images Sport
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Andoni Iraola membuat keputusan seleksi Liverpool yang berani saat Victor Munoz diberi kesempatan starter debut untuk laga melawan Nottingham Forest
Iraola memulai era di Anfield
Liverpool menjamu Forest di Anfield dalam laga makan siang Sabtu yang sangat dinantikan di Premier League. Pertandingan ini menjadi momen penting, menandai laga kandang pertama Iraola sebagai pelatih Liverpool sejak mengambil alih kursi manajer.
Oliver Glasner membawa tim Forest asuhannya ke Merseyside saat kedua klub ingin membangun momentum sejak awal kampanye baru di kasta tertinggi. Tuan rumah memulai musim mereka dengan hasil imbang 2-2 yang diraih susah payah melawan Newcastle akhir pekan lalu. Iraola akan bertekad meraih kemenangan kompetitif pertamanya dan memberi para pendukung setia Anfield alasan untuk merayakan.
- Getty Images Sport
Munoz jadi starter saat Gakpo tetap absen
Dalam keputusan pemilihan yang berani, Iraola memberikan tempat starter kepada Munoz di lini serang Liverpool. Penyerang itu masuk ke tim dengan mengorbankan Rio Ngumoha, yang turun ke bangku cadangan. Yang krusial, Cody Gakpo juga tetap mempertahankan tempatnya di starting XI meski ketidakpastian terkait masa depannya masih berlanjut.
Pemain asal Belanda itu saat ini menarik minat besar dari Tottenham, tetapi tetap menjadi figur kunci bagi Liverpool hari ini. Gakpo dan Munoz akan berkolaborasi dalam lini depan tangguh yang juga dihuni Florian Wirtz dan Alexander Isak, menjanjikan ancaman serangan besar bagi tuan rumah.
Penyesuaian pertahanan dan masalah cedera
Di lini belakang, bek tengah muda bertalenta tinggi Jeremy Jacquet tetap mempertahankan tempatnya di susunan pemain inti. Ia berduet dengan kapten Virgil van Dijk di jantung pertahanan, dengan rekrutan pinjaman Ronald Araujo harus puas menempati satu tempat di bangku cadangan.
Liverpool saat ini sedang melewati periode sulit akibat cedera yang menimpa sejumlah personel kunci. Penyerang Hugo Ekitike masih menjalani rehabilitasi setelah mengalami cedera Achilles parah pada April lalu. Sementara itu, lini pertahanan menipis. Joe Gomez masih menepi karena masalah otot, sementara Giovanni Leoni dan Conor Bradley terus melanjutkan pemulihan dari masalah lutut.
- AFP
Susunan pemain inti
Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister; Munoz, Wirtz, Gakpo; Isak
Nottingham Forest (3-4-2-1): Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Aina, McAtee, Schlager, Williams; Ndoye, Gibbs-White; Jesus
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