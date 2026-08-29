Liverpool menjamu Forest di Anfield dalam laga makan siang Sabtu yang sangat dinantikan di Premier League. Pertandingan ini menjadi momen penting, menandai laga kandang pertama Iraola sebagai pelatih Liverpool sejak mengambil alih kursi manajer.

Oliver Glasner membawa tim Forest asuhannya ke Merseyside saat kedua klub ingin membangun momentum sejak awal kampanye baru di kasta tertinggi. Tuan rumah memulai musim mereka dengan hasil imbang 2-2 yang diraih susah payah melawan Newcastle akhir pekan lalu. Iraola akan bertekad meraih kemenangan kompetitif pertamanya dan memberi para pendukung setia Anfield alasan untuk merayakan.