Kelegaan terkait Frimpong terasa sangat berarti mengingat kondisi ruang perawatan Liverpool saat ini. Liverpool menjalani musim panas yang membuat frustrasi dari sisi kebugaran, dengan beberapa nama kunci sudah menepi atau menjalani program individual. Joe Gomez menjadi salah satu pemain yang absen setelah mengalami cedera yang diperkirakan membuat bek serbabisa itu harus menepi selama sekitar satu bulan. Pukulan ini memaksa Iraola merombak susunannya selama tur Amerika Serikat, sehingga kebugaran para pemain reguler tim utama yang tersisa menjadi semakin krusial menjelang musim Premier League.

Selain itu, skuad juga sedang menangani beberapa proses pemulihan jangka panjang. Giovanni Leoni dan Stefan Bajcetic sama-sama sedang berupaya pulih dari masalah serius, sementara rekrutan baru Jeremy Jacquet ditangani dengan sangat hati-hati dan belum tampil dalam suasana pertandingan. Staf pelatih tidak mengambil risiko apa pun dengan pemain Prancis itu saat mereka berupaya mengintegrasikannya ke dalam sistem berintensitas tinggi yang dipilih rezim baru.