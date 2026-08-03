Getty Images Sport
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Andoni Iraola memberi kabar terbaru soal Jeremie Frimpong setelah bek Liverpool itu tertatih-tatih keluar saat menghadapi Leeds
Iraola meremehkan kekhawatiran cedera Frimpong
Pendukung Liverpool dibuat menahan napas pada fase akhir kekalahan 4-2 dari Leeds United dalam laga pramusim di Chicago, ketika Frimpong menjadi kekhawatiran terbaru di lini belakang klub. Wing-back lincah itu, yang menjadi figur penting dalam persiapan musim panas Liverpool, terpaksa meninggalkan lapangan saat waktu pertandingan menyisakan sekitar 15 menit.
Menanggapi situasi itu segera setelah peluit panjang berbunyi, Iraola cepat menegaskan bahwa pergantian tersebut lebih merupakan langkah pencegahan ketimbang respons atas masalah medis yang serius. Berbicara kepada LFCTV, bos Liverpool itu memberikan kabar positif soal kondisi sang bek. "Jeremie meminta diganti; saya rasa itu bukan cedera," jelas Iraola. "Saya pikir itu hanya kelelahan berlebih dan saya rasa dia tidak cedera. Jadi, saya rasa kami tidak kehilangan siapa pun."
- Getty Images Sport
Menyikapi daftar medis yang sulit pada musim panas ini
Kelegaan terkait Frimpong terasa sangat berarti mengingat kondisi ruang perawatan Liverpool saat ini. Liverpool menjalani musim panas yang membuat frustrasi dari sisi kebugaran, dengan beberapa nama kunci sudah menepi atau menjalani program individual. Joe Gomez menjadi salah satu pemain yang absen setelah mengalami cedera yang diperkirakan membuat bek serbabisa itu harus menepi selama sekitar satu bulan. Pukulan ini memaksa Iraola merombak susunannya selama tur Amerika Serikat, sehingga kebugaran para pemain reguler tim utama yang tersisa menjadi semakin krusial menjelang musim Premier League.
Selain itu, skuad juga sedang menangani beberapa proses pemulihan jangka panjang. Giovanni Leoni dan Stefan Bajcetic sama-sama sedang berupaya pulih dari masalah serius, sementara rekrutan baru Jeremy Jacquet ditangani dengan sangat hati-hati dan belum tampil dalam suasana pertandingan. Staf pelatih tidak mengambil risiko apa pun dengan pemain Prancis itu saat mereka berupaya mengintegrasikannya ke dalam sistem berintensitas tinggi yang dipilih rezim baru.
Iraola merefleksikan perkembangan tur Amerika Serikat
Terlepas dari kekalahan dari Leeds dan kekhawatiran cedera yang mendasarinya, Iraola tetap positif terhadap pekerjaan yang telah dilakukan timnya selama berada di Amerika Utara. Tur ini memberi kesempatan kepada sang manajer untuk menyaksikan langsung besarnya skala klub ini secara global, sambil menguji ide-ide taktisnya melawan lawan yang beragam.
"Pada akhirnya, Anda bisa melihat ini adalah klub yang sangat besar," kata Iraola. "Semua suporter yang kami miliki, bahkan di luar negeri, kami ingin bersiap untuk awal musim dan saat itulah orang-orang ingin melihat kami bermain bagus dan meraih hasil."
- AFP
Apa langkah Liverpool selanjutnya?
Jadwal pramusim Liverpool masih jauh dari selesai, dengan dua laga kandang bergengsi yang masih tersisa dalam kalender. Liverpool akan kembali ke Anfield untuk menjamu AS Monaco dan Como dalam gladi bersih terakhir mereka sebelum pertandingan kompetitif dimulai. Ujian sesungguhnya datang tak lama kemudian, saat Liverpool bertandang ke St James' Park untuk memulai kampanye Premier League mereka melawan Newcastle, di mana intensitas yang dituntut Iraola akan mendapat ujian maksimal dalam lingkungan tandang yang sulit.
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