AFP
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Andoni Iraola membalas para pengkritik yang menyebut Bradley Barcola “bencana” setelah sang pemain mencetak hat-trick spektakuler melawan Liverpool
Membungkam para peragu
Barcola menjawab kritik yang diterimanya pada awal karier di Anfield dengan meyakinkan lewat hat-trick spektakuler dalam kemenangan 6-3 Liverpool atas LASK di Liga Champions pada Rabu. Winger Prancis berusia 24 tahun itu sempat mendapat sorotan setelah mengawali kiprahnya di Anfield dengan lambat, tetapi tiga golnya di Austria menjadi pengingat kuat akan kualitasnya di level tertinggi.
Penampilan yang mengantarkan timnya meraih kemenangan itu membuatnya meraih penghargaan Pemain Terbaik Pekan Ini dari UEFA. Mantan bintang Paris Saint-Germain tersebut kini mengoleksi tiga gol dalam tujuh penampilan di semua kompetisi musim ini, membuktikan bahwa ia bisa menjadi sosok penentu bagi Liverpool.
- Getty Images Sport
Iraola menyerukan pandangan yang proporsional
Berbicara menjelang pertandingan Liverpool pada akhir pekan, pelatih Iraola langsung membela Barcola dari penilaian negatif yang terlalu dini. Pelatih asal Spanyol itu menyoroti betapa cepatnya penilaian berubah dalam sepakbola modern dan meminta para pendukung melihat gambaran yang lebih besar terkait proses adaptasi sang penyerang.
“Begitulah sepakbola. Anda memenangi pertandingan, Anda dianggap hebat; Anda bermain buruk dalam satu pertandingan, Anda dianggap gagal total,” jelas Iraola kepada wartawan. “Hal yang sama berlaku untuk Bradley, juga semua orang yang bekerja di sepakbola. Anda harus terbiasa dengan itu.”
Membangun hubungan di Anfield
Iraola juga menyoroti faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam menilai kesulitan awal Barcola: ia tidak menjalani pramusim yang memadai bersama rekan-rekan setim barunya. Sang pelatih tetap yakin sepenuhnya bahwa performa pemain sayap itu akan terus membaik seiring terbangunnya kerja sama yang lebih kuat di lapangan.
“Anda harus menilai keterlibatannya dalam pertandingan itu dengan melihatnya kembali secara lebih menyeluruh,” tambah pelatih Liverpool tersebut. “Ini masih sangat awal, terutama karena ia tidak bermain satu menit pun selama masa persiapan. Semakin sering ia bermain bersama kami dan rekan-rekan setimnya, semakin baik pula penampilannya.”
- Getty Images Sport
Apa langkah Barcola selanjutnya?
Dengan kepercayaan dirinya yang telah pulih sepenuhnya, pemain berusia 24 tahun itu akan berusaha membawa performanya di Liga Champions ke Liga Primer saat Liverpool berupaya membangun momentum. Liverpool selanjutnya akan bertandang ke Gtech Community Stadium untuk menghadapi Brentford dalam pertandingan Liga Primer pada Sabtu.
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