Barcola menjawab kritik yang diterimanya pada awal karier di Anfield dengan meyakinkan lewat hat-trick spektakuler dalam kemenangan 6-3 Liverpool atas LASK di Liga Champions pada Rabu. Winger Prancis berusia 24 tahun itu sempat mendapat sorotan setelah mengawali kiprahnya di Anfield dengan lambat, tetapi tiga golnya di Austria menjadi pengingat kuat akan kualitasnya di level tertinggi.

Penampilan yang mengantarkan timnya meraih kemenangan itu membuatnya meraih penghargaan Pemain Terbaik Pekan Ini dari UEFA. Mantan bintang Paris Saint-Germain tersebut kini mengoleksi tiga gol dalam tujuh penampilan di semua kompetisi musim ini, membuktikan bahwa ia bisa menjadi sosok penentu bagi Liverpool.