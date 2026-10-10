Andoni Iraola membalas media Prancis atas kritik terhadap Bradley Barcola saat Liverpool menghadapi krisis penyerang jelang duel kontra Manchester City

Terlepas dari kebisingan dari luar, Iraola tetap sama sekali tidak terusik oleh minimnya gol pemainnya belakangan ini. Taktisi itu menegaskan bahwa para penyerang dinilai tidak adil hanya dari produktivitas gol mereka, sambil menepis anggapan adanya penurunan performa.

"Saya tidak berpikir dia sedang berada dalam momen yang buruk, masalahnya dengan pemain sayap atau striker adalah jika mereka tidak mencetak gol, 'mereka tidak bermain dengan baik'," jelas Iraola. "Kami harus melihat pertandingannya, kami harus menyaksikan. Saya mengatakannya pada laga pertama melawan Atletico Madrid, dia melewatkan dua atau tiga peluang yang cukup jelas. Saya tidak peduli. Jujur. Saya peduli, tetapi saya ingin dia melihat (bahwa itu) ada di sana."

Manajer Liverpool itu juga menyoroti bahwa masuk ke area berbahaya adalah setengah dari perjuangan, sambil tetap menaruh kepercayaan penuh pada insting menyerang sang pemain sayap.

"Bersama tim nasional, saya melihat dia punya beberapa situasi bagus untuk mencetak gol; dia tidak mencetak gol, tetapi saya ingin dia berada di sana," tambahnya.



