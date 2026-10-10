Getty Images Sport
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Andoni Iraola membalas media Prancis atas kritik terhadap Bradley Barcola saat Liverpool menghadapi krisis penyerang jelang duel kontra Manchester City
Media Prancis membidik Barcola
Prancis melaju mulus menuju kemenangan 4-1 atas Belgia di Nations League pada Senin, tetapi Barcola justru menjadi sasaran kritik. Pemain berusia 24 tahun itu melepaskan dua tembakan dan menciptakan satu peluang dalam pertandingan tersebut, yang memicu ulasan keras dari media domestik. Kritik sebagian besar berfokus pada anggapan kurang tajamnya dia di sepertiga akhir lapangan.
Sorotan itu datang pada waktu yang kurang ideal bagi Liverpool, yang sedang bergulat dengan krisis cedera yang kian memburuk di lini serang. Alexander Isak dan Cody Gakpo sama-sama telah dipastikan absen dalam laga penting kontra Manchester City pada Minggu.
Akibatnya, Iraola sangat bergantung pada mantan bintang Paris Saint-Germain itu untuk tampil dan mengisi kekosongan tersebut. Bos Liverpool itu jelas ingin penyerangnya menemukan kembali ketajamannya menjelang ujian berat di Anfield.
- AFP
Iraola 'tidak peduli' soal peluang yang terbuang
Terlepas dari kebisingan dari luar, Iraola tetap sama sekali tidak terusik oleh minimnya gol pemainnya belakangan ini. Taktisi itu menegaskan bahwa para penyerang dinilai tidak adil hanya dari produktivitas gol mereka, sambil menepis anggapan adanya penurunan performa.
"Saya tidak berpikir dia sedang berada dalam momen yang buruk, masalahnya dengan pemain sayap atau striker adalah jika mereka tidak mencetak gol, 'mereka tidak bermain dengan baik'," jelas Iraola. "Kami harus melihat pertandingannya, kami harus menyaksikan. Saya mengatakannya pada laga pertama melawan Atletico Madrid, dia melewatkan dua atau tiga peluang yang cukup jelas. Saya tidak peduli. Jujur. Saya peduli, tetapi saya ingin dia melihat (bahwa itu) ada di sana."
Manajer Liverpool itu juga menyoroti bahwa masuk ke area berbahaya adalah setengah dari perjuangan, sambil tetap menaruh kepercayaan penuh pada insting menyerang sang pemain sayap.
"Bersama tim nasional, saya melihat dia punya beberapa situasi bagus untuk mencetak gol; dia tidak mencetak gol, tetapi saya ingin dia berada di sana," tambahnya.
Barcola akan memimpin lini depan?
Dengan Isak dan Gakpo menepi, Barcola bisa didorong menjalani peran penyerang tengah yang tidak biasa akhir pekan ini. Meski ia membangun reputasinya dengan mengacak-acak sisi sayap, Iraola yakin penyerang serbabisa itu memiliki kecerdasan taktis untuk beroperasi sebagai nomor sembilan darurat.
"Dia adalah pemain top bagi kami. Saya rasa dia bisa bermain di posisi mana pun di lini depan," kata Iraola. "Mungkin dia lebih sering bermain sebagai winger kiri, tetapi dia juga pernah sedikit bermain sebagai striker, bahkan lebih sering bermain sebagai winger kanan. Saya rasa dia bisa mengisi tiga posisi di lini depan."
Menutup dukungan kuatnya kepada rekrutan musim panas tersebut, sang manajer hanya mengatakan: "Dia adalah pemain yang sangat berharga bagi kami."
- Getty Images Sport
Awan City membayangi Anfield
Laga besar hari Minggu ini memiliki bobot yang sangat besar di dalam dan luar lapangan. Manchester City datang ke Merseyside dengan catatan liga yang sempurna, tetapi mereka juga sedang menghadapi badai kontroversi. Akhir pekan ini menjadi pertandingan pertama mereka sejak komisi independen menyatakan klub itu bersalah karena melanggar aturan finansial Premier League. Meski City membantah telah melakukan pelanggaran apa pun dan mengajukan banding atas putusan tersebut, drama di luar lapangan menambah ketegangan luar biasa pada laga yang memang sudah sangat besar ini.
Iraola sepenuhnya menyadari tantangan tersebut dan mendesak timnya untuk bangkit menyambut momen itu di depan stadion kandang yang penuh. "Setiap pertandingan adalah pertandingan yang menarik," katanya. "Kami bermain di kandang, di Anfield, melawan City yang saat ini memuncaki klasemen liga. Mereka telah memenangi semua pertandingan mereka dan saya pikir kami akan tampil menyerang. Saya rasa ini akan menjadi pertandingan yang cukup terbuka dan kami harus siap, juga memanfaatkan bantuan dari para pendukung kami, dan saya berharap kami berada di level pertandingan yang akan berjalan dengan level tinggi."
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